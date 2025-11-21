Kezdőlap Hírek Negyedszázados évfordulót ünnepel a pécsi világörökség
Negyedszázados évfordulót ünnepel a pécsi világörökség

Bódi Ágnes

Idén különleges jubileumot ünnepel Pécs: 25 éve került fel Pécs / Sopianae ókeresztény temetője az UNESCO Világörökség listájára. A negyedszázados évforduló alkalmából a Zsolnay Örökségkezelő NKft. december 1. és január 4. között kedvezményekkel, tematikus sétákkal, különleges tárlatvezetéssel és egy igazán egyedi borkóstolóval várja a pécsieket – akik számára minden világörökségi program és belépő 25% kedvezménnyel elérhető.

25% kedvezmény minden pécsinek – egész decemberben

A szervezők célja, hogy a pécsiek újra felfedezzék azt az 1700 éves örökséget, amely 25 éve a világ figyelmét is Pécsre irányította. Ezért a hónap során a pécsi lakcímkártyával érkezők 25% kedvezménnyel válthatnak Világörökség-jegyet, amely a Cella Septichora Látogatóközpont, az Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utcai sírépítmények megtekintésére jogosít. A kedvezményes jegy két napig érvényes, így a látogatók kényelmesen és elmélyülten fedezhetik fel a föld alatti sírkamrákat.

Világörökség Nap – Palackba zárt történelem

Az ünnepi időszak egyik kiemelt eseménye a Világörökség Nap, amelyet december 6-án rendeznek meg. A Cella Septichora különleges atmoszférájában Ipacs Szabó István borász tart borkóstolóval egybekötött előadást, amely során a villányi borok története és a város múltja szinte összekapcsolódik: palackba zárt történelem és időtlen ízek várják a résztvevőket.

Tematikus programok – felnőtteknek és gyerekeknek

A decemberi hónapban több izgalmas tematikus séta és tárlatvezetés is várja az érdeklődőket. Fejlámpás éjszakai tárlatjárat indul külön-külön felnőtteknek és gyerekeknek, amely a föld alatti Pécs misztikus arcát mutatja meg. A látogatók elmerülhetnek a Cella Septichora és a Littke Pezsgőház föld alatti pincelabirintusában, vagy részt vehetnek az ókeresztény sírkamrákat bemutató tematikus sétán. A „Pécs rejtett udvarainak kincsei” program a város máskor nem látogatható zugait mutatja be az Apáca utcában; a szépkorúakat pedig tematikus történelmi délutánok várják.

A szervezők minden családi belépő mellé ajándék interaktív sétálólapot adnak rejtvényekkel és talányokkal, amellyel a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a római kor világával. 

A 25. évforduló alkalmából Pécs városa nemcsak példátlanul gazdag programkínálattal, hanem a helyiek számára nyújtott kedvezményekkel is ünnepel. A Cella Septichora Látogatóközpont minden pécsinek lehetőséget kínál arra, hogy újra felfedezze: a város alatt egy 1700 éves, páratlan szépségű világ rejtőzik.                                                                                                                 

