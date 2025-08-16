Kezdőlap Cégvilág Negyedszer az első az Apple - a világ legértékesebb márkája
CégvilágHírek
No menu items!

Negyedszer az első az Apple – a világ legértékesebb márkája

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Idén már negyedszer egymás után áll az Apple a világ legértékesebb márkáinak az élén. A Kantar Millward Brown médiapiaci kutatóvállalat “BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands” felmérése szerint az Apple márkaértéke 1300 milliárd dollár, 28 százalékkal emelkedett egy év alatt.

Tavalyhoz hasonlóan idén is második a listán a Google, amelynek értéke 25 százalékkal, 944,1 milliárd dollárra nőtt. A harmadik a Microsoft Corp. 884,8 milliárd dollárra (+24 százalék), a negyedik pedig az 50 százalékkal, 866,1 milliárd dollárra dráguló Amazon.com Inc.

Az ötödik a Nvidia Corp., értéke mintegy 150 százalékkal, 509,4 milliárd dollárra ugrott. A hatodik a listán a Facebook, a hetedik pedig az Instagram 300,7 milliárd, illetve 229 milliárd dolláros értékkel. A McDonald’s Corp.-t, amelynek a márkaértéke 0,4 százalékkal, 221 milliárd dollárra csökkent, a tavalyi ötödik helyről a nyolcadik helyre csúszott le.

Az Oracle Corp. a kilencedik, márkaértéke 48 százalékkal, 215,35 milliárd dollárra nőtt, a tizedik pedig a Visa Inc 213,35 milliárd dollárral (+12,9 százalék).

Az Nvidia mellett az elmúlt évben a legjelentősebb értéknövekedést (több mint kétszeresét) a kínai Huawei (64,7 milliárd dollár, 39. hely) és Xiaomi (21,9 milliárd dollár, 96. hely), valamint az amerikai VMware Inc. (47 milliárd dollár, 55. hely) érte el .

A top 100-ba frissen bekerült márkák közül a ChatGPT a 60. helyre került (43,6 milliárd dollár) a Stripe a 85. (26,1 milliárd dollár), a Chipotle Mexican Grill pedig a 86. (ugyancsak 26,1 milliárd dollár).

A Top 100 együttes márkaértéke rekordszintre, 10 777 milliárd dollárra emelkedett.

A világ legdrágább márkáinak Brandz Top 100 rangsorát a Kantar ügynökség 2006 óta állítja össze. Figyelembe veszi a vállalatok pénzügyi teljesítményét és mintegy 4,5 millió fogyasztó visszajelzéseit.

Kapcsolódó cikkek

Bank

Az Otthon Start Program részleteiről egyeztetett Panyi Miklós a Bankszövetség képviselőivel

A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről.
Tovább
Gazdaság

NGM: tovább szárnyal a Demján Sándor 1+1 Program

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Program keretében a tárca eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést,
Tovább
Építőipar

Az építőanyag-piacon visszafogott volt a kereslet az első fél évben

Visszafogott volt a kereslet az építőanyag-piacon az első fél évben, de a jövőt tekintve optimisták az építőanyag-kereskedők
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Negyedszer az első az Apple – a világ legértékesebb márkája

Cégvilág
Idén már negyedszer egymás után áll az Apple a világ legértékesebb márkáinak az élén
Tovább

Az Otthon Start Program részleteiről egyeztetett Panyi Miklós a Bankszövetség képviselőivel

Bank
A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről.
Tovább

NGM: tovább szárnyal a Demján Sándor 1+1 Program

Gazdaság
A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Program keretében a tárca eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést,
Tovább

Az építőanyag-piacon visszafogott volt a kereslet az első fél évben

Építőipar
Visszafogott volt a kereslet az építőanyag-piacon az első fél évben, de a jövőt tekintve optimisták az építőanyag-kereskedők
Tovább
Hirdetés

Hírek

Cégvilág

Negyedszer az első az Apple – a világ legértékesebb márkája

Idén már negyedszer egymás után áll az Apple a világ legértékesebb márkáinak az élén
Tovább
Bank

Az Otthon Start Program részleteiről egyeztetett Panyi Miklós a Bankszövetség képviselőivel

A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről.
Tovább
Gazdaság

NGM: tovább szárnyal a Demján Sándor 1+1 Program

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Program keretében a tárca eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést,
Tovább
Építőipar

Az építőanyag-piacon visszafogott volt a kereslet az első fél évben

Visszafogott volt a kereslet az építőanyag-piacon az első fél évben, de a jövőt tekintve optimisták az építőanyag-kereskedők
Tovább
Hírek

Még tart a nyár – számtalan program vár a fürdőkben

Tombol a nyár, hőségriadó is vár ránk a következő...
Tovább
Cégvilág

A 4iG több lépcsőben tőkét von be a 4iG Űr és Védelmi Zrt.-be

A 4iG Nyrt. több lépcsőben tőkét von be az űripari leányvállalatába, a 4iG Űr és Védelmi Zrt.-be (4iG SDT)
Tovább
Autóipar

Tovább bővíti magyarországi értékesítési és szervizhálózatát a BYD

A BYD, 2025 negyedik negyedévében öt új helyszínen nyílnak új autó márkakereskedések:
Tovább
Építőipar

Az előző hónaphoz képest 5,3 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene júniusban

2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Negyedszer az első az Apple – a világ legértékesebb márkája

Idén már negyedszer egymás után áll az Apple a világ legértékesebb márkáinak az élén

Az Otthon Start Program részleteiről egyeztetett Panyi Miklós a Bankszövetség képviselőivel

A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről.
© 2025 | www.azuzlet.hu