Nekünk is van jégszobrunk: a Magyar Képzőművészeti Egyetem előtt

Élő jégszobrászat: 120 kilós jégtömb, négy óra munka, jégperzselés, minimalista fej, nagy hideg. Wessel Martin szobrászhallgató jégszobra megtekinthető az MKE főbejáratánál, amíg el nem olvad.

Nem mindennapi látvány fogadta az Andrássy út 69. szám alatt sétálókat péntek délután: Wessel Martin, az MKE hallgatója erős havazásban és mínusz négy fokban dolgozott órákon át a szabad ég alatt. Erőfeszítésének meglett az eredménye: a 120 kilós jégtömbből lassanként levált a „felesleg”, egyre jobban megmutatkozott az alkotó elképzelése. „Egy minimalista fejet szerettem volna csinálni, az avantgardban foglalkoztak ezzel sokat, többek között Brâncuşi. Az ősművészethez is köthető ez a formavilág“ – mondta el a szobrász hallgató, akinek a cudar időben négy óra alatt sikerült kifaragnia az efemer alkotást.

A jégszobrászok általában láncfűrészt használnak, a fiatal szobrász most inkább saját szaktudására támaszkodva fafaragó eszközökkel érkezett a helyszínre. A szobor csillogását, áttetszőségét a felület megolvasztásával érte le, amihez kézi gázégőt használt. Az alkotás az egyetem Főépületének lépcsőjén éjjel-nappal megtekinthető (Andrássy út 69.), amíg az időjárás kegyelmez neki, az esti órákban világítást is kap a mű. A faragásról, pontosabban az utolsó simításról kiposztolt videó virális lett, a megtekintések száma hamar túljutott a 150 ezren: https://fb.watch/EARlPDj1AE/

A Magyar Képzőművészeti Egyetem január 28-án tartja a nyílt napját, ekkor várja a Főépületébe (Andrássy út 69-71.) azokat, akik érdeklődnek a képzőművész szakok iránt. Az esemény célja, hogy az egyetem betekintést adjon képzési programjai kínálatába. Az ilyenkor szokásos felszólalások és tájékoztatók után az MKE-s hallgatók aktív használatban lévő műtermeit is meg lehet majd látogatni és a különböző szakok részletes bemutatóira is sor kerül.