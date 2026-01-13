Hirdetés
Kezdőlap Hírek Nekünk is van jégszobrunk: a Magyar Képzőművészeti Egyetem előtt
HírekTurizmus
No menu items!

Nekünk is van jégszobrunk: a Magyar Képzőművészeti Egyetem előtt

Bódi Ágnes

Credit: Fotó: Rozinyák Dániel, Forrás: MKE

Élő jégszobrászat: 120 kilós jégtömb, négy óra munka, jégperzselés, minimalista fej, nagy hideg. Wessel Martin szobrászhallgató jégszobra megtekinthető az MKE főbejáratánál, amíg el nem olvad.

Nem mindennapi látvány fogadta az Andrássy út 69. szám alatt sétálókat péntek délután: Wessel Martin, az MKE hallgatója erős havazásban és mínusz négy fokban dolgozott órákon át a szabad ég alatt. Erőfeszítésének meglett az eredménye: a 120 kilós jégtömbből lassanként levált a „felesleg”, egyre jobban megmutatkozott az alkotó elképzelése. „Egy minimalista fejet szerettem volna csinálni, az avantgardban foglalkoztak ezzel sokat, többek között Brâncuşi. Az ősművészethez is köthető ez a formavilág“ – mondta el a szobrász hallgató, akinek a cudar időben négy óra alatt sikerült kifaragnia az efemer alkotást.

A jégszobrászok általában láncfűrészt használnak, a fiatal szobrász most inkább saját szaktudására támaszkodva fafaragó eszközökkel érkezett a helyszínre. A szobor csillogását, áttetszőségét a felület megolvasztásával érte le, amihez kézi gázégőt használt. Az alkotás az egyetem Főépületének lépcsőjén éjjel-nappal megtekinthető (Andrássy út 69.), amíg az időjárás kegyelmez neki, az esti órákban világítást is kap a mű. A faragásról, pontosabban az utolsó simításról kiposztolt videó virális lett, a megtekintések száma hamar túljutott a 150 ezren: https://fb.watch/EARlPDj1AE/

A Magyar Képzőművészeti Egyetem január 28-án tartja a nyílt napját, ekkor várja a Főépületébe (Andrássy út 69-71.) azokat, akik érdeklődnek a képzőművész szakok iránt. Az esemény célja, hogy az egyetem betekintést adjon képzési programjai kínálatába. Az ilyenkor szokásos felszólalások és tájékoztatók után az MKE-s hallgatók aktív használatban lévő műtermeit is meg lehet majd látogatni és a különböző szakok részletes bemutatóira is sor kerül.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Csaknem 150 közös akciót tartott a BKK és a BRFK tavaly

A BRFK, a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) munkatársai a közösségi közlekedési járatok mellett egész évben figyelemmel kísérték a buszsávok szabályos használatát.
Tovább
Gazdaság

Nemzetközi startupok jelentkezését várja Bécs

A program egyik kulcseleme a mentorálás, amelynek záróeseménye a ViennaUP, Bécs éves startupfesztiválja. A rendezvény 2026. május 18–22. között közel tizenötezer vállalkozót, befektetőt és döntéshozót vonz a városba.
Tovább
Gazdaság

NAV- közérthető kiadvány foglalja össze az szja-nyilatkozatokat

Január az szja-nyilatkozatok hónapja, aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné kézhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Nekünk is van jégszobrunk: a Magyar Képzőművészeti Egyetem előtt

Hírek
120 kilós jégtömb, négy óra munka, jégperzselés, minimalista fej, nagy hideg. Wessel Martin szobrászhallgató jégszobra megtekinthető az MKE főbejáratánál, amíg el nem olvad.
Tovább

Tavaly csökkentek a Mercedes-Benz Group járműeladásai

Autóipar
2025 a vállalat történetének legnagyobb termék- és technológiai offenzívájának kezdete volt, különös tekintettel az új elektromos hajtásláncokra és a szoftveralapú fejlesztésekre.
Tovább

Csaknem 150 közös akciót tartott a BKK és a BRFK tavaly

Gazdaság
A BRFK, a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) munkatársai a közösségi közlekedési járatok mellett egész évben figyelemmel kísérték a buszsávok szabályos használatát.
Tovább

Varga Mihály: a BÉT erősödése a magyar gazdaság teljesítményének is köszönhető

Bank
A magyar háztartások összesen csaknem 24 ezer milliárd forintnyi megtakarítása meghaladja a BÉT kibocsátóinak összértékét
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Nekünk is van jégszobrunk: a Magyar Képzőművészeti Egyetem előtt

120 kilós jégtömb, négy óra munka, jégperzselés, minimalista fej, nagy hideg. Wessel Martin szobrászhallgató jégszobra megtekinthető az MKE főbejáratánál, amíg el nem olvad.
Tovább
Gazdaság

Csaknem 150 közös akciót tartott a BKK és a BRFK tavaly

A BRFK, a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) munkatársai a közösségi közlekedési járatok mellett egész évben figyelemmel kísérték a buszsávok szabályos használatát.
Tovább
Gazdaság

Nemzetközi startupok jelentkezését várja Bécs

A program egyik kulcseleme a mentorálás, amelynek záróeseménye a ViennaUP, Bécs éves startupfesztiválja. A rendezvény 2026. május 18–22. között közel tizenötezer vállalkozót, befektetőt és döntéshozót vonz a városba.
Tovább
Gazdaság

NAV- közérthető kiadvány foglalja össze az szja-nyilatkozatokat

Január az szja-nyilatkozatok hónapja, aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné kézhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni.
Tovább
Edukáció

28 milliárd forintból indul a hallgatói életutat támogató program

Egy olyan, a hallgatók tanulását támogató programot indítanak 28 milliárd forintból, amely a kitartást segíti, a hallgatói életutat támogatja.
Tovább
Gazdaság

Most már önteniük kell a dolgozóknak és a munkaadóknak a lakhatási támogatásról

A támogatás bevezetése ezért versenyelőnybe hozhatja azokat a munkáltatókat, akik lakhatási támogatást adnak a fiatal munkavállalóknak.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Biztonságosak a farsangi maszkok, jelmezek és parókák? – fokozott ellenőrzés indul

Különösen magasnak bizonyult a nem megfelelő termékek aránya a parókák és a műszőrt tartalmazó jelmezek esetében, ami az ellenőrzések megismétlését teszi szükségessé.
Tovább
Hírek

Módosul a dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, és indul a peronépítés a Keleti pályaudvaron

A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található kapuját lezárják február végéig.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Nekünk is van jégszobrunk: a Magyar Képzőművészeti Egyetem előtt

120 kilós jégtömb, négy óra munka, jégperzselés, minimalista fej, nagy hideg. Wessel Martin szobrászhallgató jégszobra megtekinthető az MKE főbejáratánál, amíg el nem olvad.

Tavaly csökkentek a Mercedes-Benz Group járműeladásai

2025 a vállalat történetének legnagyobb termék- és technológiai offenzívájának kezdete volt, különös tekintettel az új elektromos hajtásláncokra és a szoftveralapú fejlesztésekre.
© 2026 | www.azuzlet.hu