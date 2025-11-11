Kezdőlap Bank Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban
Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Megérkezett a legfrissebb inflációs adat, amely ismét rávilágít arra, mekkora teher nehezedik a háztartásokra és a megtakarításokra. Bár az áremelkedés üteme lassult az elmúlt időszakban, a korábbi évek drágulása tartósan beépült a gazdaságba. Ahhoz, hogy a pénzünk ne égjen el észrevételül, cselekednünk kell, hiszen a folyószámlán tartott pénz folyamatosan veszít az értékéből.

A KSH közzétette a 2025. októberi inflációs adatokat, nagy meglepetés nem történt: 2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

Bár a 4,3 százalékos adat a korábbi, extrém magas szintekhez képest megnyugtató, megmutatja, hogy a folyószámlán tartott pénzünk továbbra is jelentősen veszít a vásárlóerejéből. Az a pénz, amit valaki a bankszámláján, azonnal hozzáférhető, látra szóló módon tart, folyamatosan veszít az értékéből. Hiába tűnik biztonságosnak a folyószámla, az infláció csendben “elégeti” a vásárlóerőt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a lakossági betétek állományának mára már bőven több mint 80 százaléka látra szóló, azaz gyakorlatilag a folyószámlán pihen. Ez több ezer milliárd forint, ami védelem nélkül áll az inflációval szemben.

A jó hír az, hogy vannak könnyen elérhető, alacsony kockázatú eszközök, amelyekkel megvédhetjük a pénzünket a leértékelődéstől.

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás

A lekötött bankbetétek a leggyorsabb és legkényelmesebb megoldást jelentik arra, hogy rövid távon is megőrizd a pénzed értékét. Érdemes akkor is lekötni, ha néhány hónapon vagy egy éven belül szükség lehet a megtakarításokra, hiszen addig sem a bankszámlán parkol.

A bankok versenyeznek a friss pénzért, azaz a máshonnan érkező megtakarításokért. Emiatt jelenleg is akadnak olyan kiemelt, akciós betéti kamatok, amelyek a mostani infláció szintjét is bőven verhetik. Jelenleg is elérhetők 3, 6, vagy 12 hónapos futamidejű konstrukciók, amelyek 7-8 százalékos éves kamatokat kínálnak.

A MagNet Bank lakossági betéti kampánya még 2 napig, azaz november 14-ig elérhető, így érdemes gyorsan lépni. A 3 hónapos futamidejű, Prizma forint betét 7,08 százalékos, éves kamat mellett köthető le. Az akció ideje alatt befolyt állomány 1 ezrelékével pedig a Tűzcsiholó Egyesületet támogatják a hátrányos helyzetű gyerekek és családok pénzügyi tudatosságának megerősítése projektjében.

A betét fiókban, internetbankban és a mobilbanki felületen keresztül is leköthető. Az akciós Prizma betét 6 hónapos és 12 hónapos futamidővel is elérhető, hasonló feltételek mellett: előbbi futamidőnél évi 6,45 százalékos, utóbbinál pedig 4,61 százalékos az éves kamat.

A Gránit Bank KamatMax betét esetén éves szinten 6,50 százalékos kamat érhető el. A hat hónapos futamidejű betét induló összege minimum 50 ezer forint. A kiemelt kamat feltétele, hogy a lekötés alatt az ügyfélnek havonta legalább 20 ezer forint értékben kell kártyás vásárlásokat teljesítenie.

Ugyancsak a Gránit Bank kínálja a HozamPáros nevű kombinált betétet, amely befektetési jegyekkel párosul. E konstrukció betéti része új pénz elhelyezését teszi lehetővé, 3 hónapra, éves szinten 8 százalékos kamattal.

Az OTP Bank Prémium Forint Betét a Bázis számlával és Prémium Next szerződéssel rendelkező ügyfeleket célozza. Itt szintén friss forrás helyezhető el, 6 hónapos lekötési időre, minimum 100 ezer forint összegben. A betéti rész után elérhető éves kamat 6 százalék.

A CIB Bank Tandem Megtakarítás néven kínál kombinált betétet. Ebben az esetben az elhelyezett teljes összeg egyharmada képezi a betéti részt, amelynek minimális összege 100 ezer forint. A lekötés 6 hónapra szól, éves szinten 7 százalék kamatot biztosítva. A prémium banki szolgáltatásokat (Magnifica) igénybe vevő ügyfelek a betéti rész után évi 10 százalékos kamatot is kaphatnak.

A K&H Rajt betét 3 hónapos futamidőre szól és évi 8 százalékos a kamat. Ez a konstrukció azon ügyfelek számára érhető el, akik legalább egy hónapja banki ügyfelek, és minimum 500 ezer forint értékben helyeznek el friss forrást.

A bankbetétek 100 000 euró értékhatárig Betétbiztosítási Alap (OBA) védelem alatt állnak, így rendkívül alacsony a kockázatuk.

Állampapír, a hosszútávú inflációkövető védelem

Ha az a cél, hogy a megtakarítás hosszabb távon megőrizze az értékét, sőt, reálhozamot termeljen, akkor az állampapírok között is érdemes körülnézni.

Nagy előnyük az adómentesség: a 2023. július 1-je után kibocsátott lakossági állampapírok kamata jelenleg mentes a 15 százalék kamatadó és a 13 százalék szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) alól.

Az inflációhoz kötött kamatozású papírok (mint pl. a népszerű Prémium Magyar Állampapír – PMÁP) garantálják, hogy a kamatláb minden évben az infláció mértéke felett legyen. Bár hosszabb a futamidejük, az állampapírok jellemzően bármikor visszavásárolhatók (igaz, ez extra díjjal járhat, ami csökkentheti a hozamot).

Októberben az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) változtatott a fix kamatozású lakossági termékeknél: hozamemelések történtek, miközben az inflációkövető papírok vonzereje csökkent.

  • Fix Magyar Állampapír (FixMÁP): A legnépszerűbb fix papír kamata 0,5 százalékponttal 7 százalékra emelkedett (5 éves futamidőre), így ez lett a legmagasabb fix hozamú lakossági állampapír.
  • Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz): Sávos kamatozása az első évben 6,50 százalékról az ötödik évre fokozatosan 7,50 százalékra nő.
  • Prémium Magyar Állampapír (PMÁP): Az inflációkövető papír prémiuma a korábbi 0,50 százalékról 0,10 százalékra csökken.

A MÁP Plusz továbbra is a kamatfizetést követő 5 munkanap során 100 százalékon váltható vissza, ugyanakkor a futamidő vége előtti visszavásárlási árfolyamot 99,5 százalékról 99 százalékra csökkentette az állam – erre érdemes külön figyelni. Más állampapíroknál a visszaváltási árfolyam egységesen 99 százalék.

Gazdaság

Az Apple 13. éve a világ legértékesebb márkája

A listavezető Apple márkaértéke 470,9 milliárd dollár volt, 3,7 százalékkal kisebb a tavalyinál.
Tovább
Gazdaság

KSH: a fogyasztói árak az előző év azonos hónapi értékeket átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg

A háztartási energiáért 10,7 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,7, az elektromos energia 2,1 százalékkal drágult.
Tovább
Cégvilág

Bécsben nyit újabb irodát az Indotek Group

Az Indotek 2025 elején egy ismert osztrák pénzügyi-ingatlanpiaci szakemberrel erősítette meg több mint 600 fős hazai csapatát
Tovább
