Nem csökkennek az ingatlanárak a fővárosi agglomerációban

Már pontosította is a CSOK Plusz szerdán bejelentett szabályait a kormány. Ezek szerint a CSOK Plusz jövőre azokon a kistelepüléseken is fel lehet majd venni, ahol az új falusi CSOK-ot. Ezzel elvileg az igénylők azonnali közvetlen támogatáshoz is juthatnak a CSOK Plusz mellé ezen a 2630 településen.