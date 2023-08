Nem lehet a válsággal takarózni! Hogy kerülhetik el a csődöt a helyi üzletek?

A világjárvány után a rezsiáremelés adta meg a kegyelemdöfést több ezer hazai vállalkozásnak. Az utóbbi egy évben országosan közel 4600 kiskereskedelmi üzlet húzta le a rolót Magyarországon.

A Minner.hu kreatív gerillamarketing kampánya arra hívja fel a figyelmet, hogy üzleti információk gyűjtésével, kutatással, önfejlesztéssel elkerülhető lenne sok vállalkozás bukása.



A G7 januári gyűjtése alapján a Nagykörút pesti szakaszán a leggyakoribb üzlettípus az üres vagy kiadó bolt. De a probléma nem csak a fővárost érinti. A KSH adatai szerint 2022. december 31-én 107 ezer kiskereskedelmi üzlet működött Magyarországon, az előző év azonos időszakához képest majdnem 4600-zal kevesebb. Ez összesen négy százalékos visszaesést jelent egyetlen év alatt, írja a Pénzcentrum.

Gyalay-Korpos Gyula, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének elnöke szerint nem kell sokat keresni a visszaesés okait: az energiaárak növekedése, a fogyasztás visszaesése és a forint-euró árfolyam ingadozása mind összejátszottak.

Nem csak külső tényezők okozzák a boltbezárásokat



Mándó Milán, a Minner.hu üzleti portál alapítója szerint van még egy bukástényező, amiről rendre megfeledkezünk, ez pedig az üzleti információk és a vállalkozói ismeretek hiánya:

“Kivételesen nehéz helyzetben vannak ma a helyi üzletek tulajdonosai, de a most bezáró üzletek egy része lehet, hogy más körülmények között is belebukott volna a vállalkozásba. Sok cég nem is tudja, hogy már a csőd szélén áll, amíg nem jön egy ilyen külső sokkhatás. Pedig krízishelyzetek, válságok mindig is voltak és lesznek is, amire információszerzéssel, kutatással, önképzéssel lehet felkészülni.”



Ennek hiányát a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) kutatása is megerősíti: Magyarországon a 18-64 év közöttieknek csupán harmada rendelkezik olyan tudással, ami egy vállalkozás indításához kell. A kis- és középvállalkozások tulajdonosainak többsége pedig soha nem vett részt vállalkozásoktatásban: a vállalkozók 70 százaléka élete során soha nem kapott ilyen irányú képzést.

Figyelemfelkeltő kampány a TikTokon



Hogy felhívják a cégvezetők figyelmét arra, milyen fontos képezni magukat, megtanulni jól vállalkozni, a Minner.hu csapata országos gerillamarketing kampányba kezdett. Budapesten, Szegeden és Debrecenben is forgattak rövid videókat a városok elhagyatott, bezárt üzletei mellett egy figyelemfelhívó táblával (hasonlóan a Dude With Sign Instagram oldal alkotójához).

A tábla üzenete – “Olvass te is Minner.hu-t ha nem akarsz így járni” – erős állítás, de a Minner misszója valóban az, hogy segítse a hazai vállalkozókat, több ezer ingyenes cikk mellett online képzésekkel és tanácsadással.

“Mindenek ellenére az ügyfeleinken úgy látjuk, nem csökken a vállalkozási kedv. Ezt mutatja a Vállalkozó Start II. program hatalmas népszerűsége, illetve az a tény, hogy a ‘Vállalkozó leszek! Kezdő vállalkozó online kurzusunkhoz két hónap alatt már több, mint 300 hallgató csatlakozott.” – mondja Mándó Milán.

“Mi nagyon hiszünk a vállalkozásokban, köztük a helyi üzletekben. Most pont kialakul egy olyan helyzet, ahol alkupozícióba kerülhetnek az üzlethelyiségek bérlői is, nem csak az ingatlan kiadók. A Minnernél azon dolgozunk, hogy aki vállalkozásba kezd, az tudatosan hozzon döntéseket, ne pedig ösztönből. Fejleszteni kell az üzleti készségeket, hogy a lehetőséget lássuk egy-egy nehéz helyzetben, mert válságok mindig voltak és még lesznek is.”