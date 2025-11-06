Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A várakozásoknak megfelelően nem módosította 4,00 százalékos alapkamatát a Bank of England.

A brit jegybank kamatdöntő üléséről kiadott csütörtöki tájékoztatás szerint ugyanakkor a kilenctagú monetáris tanács minimális többséggel döntött: öten szavaztak a kamattartásra, négy tanácstag 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésre voksolt.

A Bank of England – az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja – tavaly augusztusban kezdte jelenlegi enyhítési ciklusát, és az akkori 5,25 százalékról eddig ötször csökkentette alapkamatát, egyenként 0,25 százalékponttal.

Az egyöntetű piaci és elemzői várakozás ugyanakkor azt valószínűsítette, hogy a brit jegybank ebben a hónapban szünetet tart, mivel a tizenkét havi infláció továbbra is jóval meghaladja a Bank of England 2 százalékos célszintjét.

A fogyasztói árak augusztusban és szeptemberben is egyaránt 3,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.

A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához – áll a Bank of England monetáris tanácsának csütörtöki elemzésében.

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója a kamatdöntés csütörtöki bejelentése utáni sajtótájékoztatóján kijelentette: a jegybank pénzügypolitikai testületének várakozása szerint a tizenkét havi összehasonlításban számolt infláció 2026 elejére 3 százalék közelébe lassul, és az utána következő egy évben fokozatosan visszatér a 2 százalékos célszintre.

Bailey szerint ugyanakkor a dezinflációs folyamatot még mindig kockázatok terhelik, és a jegybanknak a további kamatcsökkentések előtt meg kell győződnie arról, hogy az infláció a jelenleginél határozottabban lefelé tartó pályára kerül.

Londoni pénzügyi elemzők azonban azzal számolnak, hogy a Bank of England decemberben ismét csökkenti alapkamatát.

Rob Wood, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely brit gazdasági ügyekkel foglalkozó főközgazdásza a kamatdöntés csütörtöki bejelentése utáni helyzetértékelésében kiemelte: a november végén esedékes évközi költségvetési tervezet várható dezinflációs intézkedései megterhelhetik a monetáris tanács növekedési előrejelzéseit, és így lefelé ható nyomást gyakorolhatnak a testület inflációs prognózisaira is.

Wood szerint mindezek alapján a Pantheon Macroeconomics továbbra is megfelelőnek tartja azt a várakozását, hogy a Bank of England a mostani szünet után a jövő hónapban ismét kamatcsökkentésről dönt.