Kezdőlap Bank Nem módosította alapkamatát a Bank of England
BankHírek
No menu items!

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

AzÜzlet.hu

A várakozásoknak megfelelően nem módosította 4,00 százalékos alapkamatát a Bank of England.

A brit jegybank kamatdöntő üléséről kiadott csütörtöki tájékoztatás szerint ugyanakkor a kilenctagú monetáris tanács minimális többséggel döntött: öten szavaztak a kamattartásra, négy tanácstag 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésre voksolt.

A Bank of England – az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja – tavaly augusztusban kezdte jelenlegi enyhítési ciklusát, és az akkori 5,25 százalékról eddig ötször csökkentette alapkamatát, egyenként 0,25 százalékponttal.

Az egyöntetű piaci és elemzői várakozás ugyanakkor azt valószínűsítette, hogy a brit jegybank ebben a hónapban szünetet tart, mivel a tizenkét havi infláció továbbra is jóval meghaladja a Bank of England 2 százalékos célszintjét.

A fogyasztói árak augusztusban és szeptemberben is egyaránt 3,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.

A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához – áll a Bank of England monetáris tanácsának csütörtöki elemzésében.

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója a kamatdöntés csütörtöki bejelentése utáni sajtótájékoztatóján kijelentette: a jegybank pénzügypolitikai testületének várakozása szerint a tizenkét havi összehasonlításban számolt infláció 2026 elejére 3 százalék közelébe lassul, és az utána következő egy évben fokozatosan visszatér a 2 százalékos célszintre.

Bailey szerint ugyanakkor a dezinflációs folyamatot még mindig kockázatok terhelik, és a jegybanknak a további kamatcsökkentések előtt meg kell győződnie arról, hogy az infláció a jelenleginél határozottabban lefelé tartó pályára kerül.

Londoni pénzügyi elemzők azonban azzal számolnak, hogy a Bank of England decemberben ismét csökkenti alapkamatát.

Rob Wood, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely brit gazdasági ügyekkel foglalkozó főközgazdásza a kamatdöntés csütörtöki bejelentése utáni helyzetértékelésében kiemelte: a november végén esedékes évközi költségvetési tervezet várható dezinflációs intézkedései megterhelhetik a monetáris tanács növekedési előrejelzéseit, és így lefelé ható nyomást gyakorolhatnak a testület inflációs prognózisaira is.

Wood szerint mindezek alapján a Pantheon Macroeconomics továbbra is megfelelőnek tartja azt a várakozását, hogy a Bank of England a mostani szünet után a jövő hónapban ismét kamatcsökkentésről dönt.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

ING vezető elemző: a lassú kilábalásnak komoly ára lehet

Az ING Bank előrejelzése szerint jövőre a magyar gazdaság 2,3 százalékkal bővülhet, ami elsősorban a reálbérek emelkedése által hajtott lakossági fogyasztásnak lesz köszönhető.
Tovább
Gazdaság

MNB: a piaci szereplőknek január végéig tájékoztatniuk kell ügyfeleiket a kedvezőbb számlacsomagokról

Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a bankok a kedvezőbb számlacsomagban elérhető éves megtakarításról is tájékoztatják ügyfeleiket, valamint a csomagváltásért nem számítanak fel díjat.
Tovább
Gazdaság

A magyar erdők az energetikai piac fontos tartalékát jelentik

Minden köbméter energetikai célra felhasznált fa kiváltja a fosszilis energiahordozókat és hozzájárul az ellátás biztonságához, ezért a fának most és a jövőben is helye van a megújuló energetikai piacon.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

Bank
A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához
Tovább

ING vezető elemző: a lassú kilábalásnak komoly ára lehet

Gazdaság
Az ING Bank előrejelzése szerint jövőre a magyar gazdaság 2,3 százalékkal bővülhet, ami elsősorban a reálbérek emelkedése által hajtott lakossági fogyasztásnak lesz köszönhető.
Tovább

MNB: a piaci szereplőknek január végéig tájékoztatniuk kell ügyfeleiket a kedvezőbb számlacsomagokról

Gazdaság
Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a bankok a kedvezőbb számlacsomagban elérhető éves megtakarításról is tájékoztatják ügyfeleiket, valamint a csomagváltásért nem számítanak fel díjat.
Tovább

A magyar erdők az energetikai piac fontos tartalékát jelentik

Gazdaság
Minden köbméter energetikai célra felhasznált fa kiváltja a fosszilis energiahordozókat és hozzájárul az ellátás biztonságához, ezért a fának most és a jövőben is helye van a megújuló energetikai piacon.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Bank

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához
Tovább
Gazdaság

ING vezető elemző: a lassú kilábalásnak komoly ára lehet

Az ING Bank előrejelzése szerint jövőre a magyar gazdaság 2,3 százalékkal bővülhet, ami elsősorban a reálbérek emelkedése által hajtott lakossági fogyasztásnak lesz köszönhető.
Tovább
Gazdaság

MNB: a piaci szereplőknek január végéig tájékoztatniuk kell ügyfeleiket a kedvezőbb számlacsomagokról

Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a bankok a kedvezőbb számlacsomagban elérhető éves megtakarításról is tájékoztatják ügyfeleiket, valamint a csomagváltásért nem számítanak fel díjat.
Tovább
Gazdaság

A magyar erdők az energetikai piac fontos tartalékát jelentik

Minden köbméter energetikai célra felhasznált fa kiváltja a fosszilis energiahordozókat és hozzájárul az ellátás biztonságához, ezért a fának most és a jövőben is helye van a megújuló energetikai piacon.
Tovább
Gazdaság

Hiába nő az átlagfizetés, a megtakarítás a leggazdagabbak kiváltsága lett

A társadalom 60 százaléka számára valószínűleg örökre elveszett a hosszú távú megtakarítási esély
Tovább
Hírek

Névtelenek temetője – Egy különleges hely Bécs peremén

Bár a Névtelenek temetőjében minden sír a feledés homályába burkolódzik, mégis van egy név, amely örökre megmaradt: Josef Fuchs, az önkéntes sírásóé, aki 1906 és 1996 között élt, és szívvel-lélekkel gondozta a temetőt.
Tovább
Gazdaság

Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme

A hazai kkv-k további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel.
Tovább
Autó

Vállalati e-autó program: több mint ötezer nyertesnek utaltak már támogatást

Gyors ütemben halad a támogatások odaítélése is: már mintegy hétezer vállalkozás tudhatja nyertesnek magát.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához

ING vezető elemző: a lassú kilábalásnak komoly ára lehet

Az ING Bank előrejelzése szerint jövőre a magyar gazdaság 2,3 százalékkal bővülhet, ami elsősorban a reálbérek emelkedése által hajtott lakossági fogyasztásnak lesz köszönhető.
© 2025 | www.azuzlet.hu