Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A várakozásoknak megfelelően nem módosította 3,75 százalékos alapkamatát a Bank of England.

A brit jegybank idei első kamatdöntő üléséről kiadott csütörtöki tájékoztatás szerint ugyanakkor a kilenctagú monetáris tanács minimális többséggel döntött: öten szavaztak a kamattartásra, négy tanácstag 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésre voksolt.

A Bank of England – az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja – 2024 augusztusában kezdte jelenlegi enyhítési ciklusát, és az akkori 5,25 százalékról eddig hatszor csökkentette alapkamatát, egyenként 0,25 százalékponttal.

Az egyöntetű piaci és elemzői várakozás ugyanakkor azt valószínűsítette, hogy a brit jegybank ebben a hónapban szünetet tart, mivel a tizenkét havi infláció továbbra is jóval meghaladja a Bank of England 2 százalékos célszintjét.