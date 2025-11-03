Kezdőlap Gazdaság Nem nőtt a lakáshitel-piac az Otthon Start miatt
Nem nőtt a lakáshitel-piac az Otthon Start miatt

AzÜzlet.hu

forrás: Pixabay

Bő hároméves csúcsra ugrott szeptemberben a kihelyezett támogatott lakáshitelek mennyisége az Otthon Start hitel megjelenése nyomán – derül ki a jegybank friss adataiból. Az új támogatott kölcsön ezzel együtt összességében nem hozott új rekordot a havi lakáshitel-kihelyezéseknél. Az első kilenc hónap viszont hihetetlen számokat hozott a lakossági hitelpiacon.

Óriási ugrást hozott az Otthon Start Program szeptemberi indulása a támogatott lakáshiteleknél: az év kilencedik hónapjában közel 43 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket a bankok, szemben az augusztusban regisztrált, nem egészen 24 milliárddal. Ennyi új kihelyezésre 2022 júniusa óta nem akadt példa a támogatott lakáshiteleknél: akkor a Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon Programjához kapcsolódó kölcsönök dobták meg a mennyiséget.

„A jegybanki adatokból viszont az is jól látszik, hogy az Otthon Start elindulása egyelőre nem járt együtt a teljes lakáshitel-piac további bővülésével: szeptemberben összesen 112,6 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a pénzügyi szolgáltatók, ami minimálisan ugyan, de még el is maradt az egy évvel korábbitól” – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A személyi kölcsönöknél ugyanakkor nagyon erősre sikerült az ősz első hónapja, és az új szerződések összege – július után – ismét jóval százmilliárd forint fölé ugrott.

Rekordokat hoz az idei év is

Ami az első kilenc hónap adatait illeti, a lakáshitel-kihelyezések volumene megközelítette az 1170 milliárd forintot, ami alapján borítékolható, hogy sikerül megdönteni a 2024-es, 1351,4 milliárdos rekordot. Ehhez a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint hozzájárulhat az is, hogy sok, már elindított Otthon Start-igénylés eljuthat a szerződéskötés fázisáig.

A személyi kölcsönöknél még egyértelműbb a helyzet: itt kilenc hónap alatt már 836,3 milliárd forint összegben regisztrált új szerződéseket az MNB, ami több, mint tavaly az egész évben kihelyezett mennyiség. A babaváró kölcsönnél viszont szűk egytizedével csökkent az újonnan kihelyezett állomány, és 167 milliárd forintot ért el. A szabad felhasználású jelzáloghiteleknél viszont ismét élénkül a piac: a 80,9 milliárd forintnyi új szerződés csaknem az ötödével több az egy évvel korábbinál.

A lakossági hitelállomány közben szintén rekordot döntött szeptember végére: éves alapon 11,4 százalékkal bővült, így most először átlépte a 12 000 milliárd forintos határt. A legnagyobb szeletet változatlanul a lakáshitelek adják az állományon belül: a portfólió mérete szeptember végére meghaladta a 6250 milliárd forintot – ami szintén új csúcs.

Kemény a küzdelem az Otthon Start igénylőiért

Miután a lakossági hitelpiacon most az Otthon Start hitelre terelődik a legnagyobb figyelem, érthető módon a bankok is mindent megtesznek az új ügyfelek megszerzéséért: a BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint a most futó akciókban az egyszeri jóváírás eszközét éppúgy bevetik a pénzintézetek, mint a kezdeti költségek elengedését.

Gránit Bank 2,85 százalékos, éves kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt, és a most futó akció keretében 200 ezer forintos egyszeri jóváírást is ad mellé, miközben átvállalja, illetve visszatéríti a hitelhez kapcsolódó induló költségek egy részét is: utóbbiak közül például nem számítják fel a folyósítási jutalékot sem. A kedvezmények feltétele, hogy az adósok vállalják, hogy együttesen legalább 250 ezer forint rendszeres havi jövedelem jóváírás érkezik a banknál vezetett számlájukra – már a kölcsön folyósítását megelőzően is.

Az Erste a most futó akciójában 200 ezer forint jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé, ha azt folyósítják, és az adós pozitív marketing nyilatkozatot is tesz. Vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötésével, illetve új ügyfélként való számlanyitással további 40-40 ezer forintos ajándékpénz is szerezhető az Ersténél, tehát a jóváírások összege akár a 360 ezer forintot is elérheti, ha pár igényli a kölcsönt.

Az MBH Bank 100 ezer forint értékű Mol ajándékkártyát ad az Otthon Start hitelt igénylőknek, ha a helyben vezetett folyószámlára érkező rendszeres jövedelmük eléri a 350 ezer forintot. Ha az ügyfél a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél lakás-előtakarékossági szerződést is köt a hiteligénylés benyújtása és a kölcsön folyósítása között, úgy 120 ezer forint értékű ajándékutalványra jogosult. Az MBH Bank most további 100 ezer forint egyszeri jóváírást is ad a támogatott kölcsönhöz, ám a legalább 350 ezer forintos jövedelem, illetve a helyben vezetett számla itt is feltétel.

MagNet Banknál 100 ezer forint értékű IKEA elektronikus utalványt adnak az Otthon Start hitelhez, ám ehhez az kell, hogy az igénylő december 31-ig közvetlenül a banknál kérjen legalább 10 millió forint összegű kölcsönt, valamint folyósításkor folyószámlával is rendelkezzen a pénzintézetnél. A pénzintézet az induló költségeknél is nyújt kedvezményeket.

Az UniCredit Bank kedvezményes, évi 2,9 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, és egy havi részletet – de minimum 100 ezer forintot – visszatérít az igénylőknek.

Az OTP Banknál egy éves türelmi idővel is igényelhető a támogatott kölcsön, amelynek időszaka alatt csak kamatot törleszt az ügyfél.

Gazdaság

Napi rekordokat is hozott a tőzsde

Pozitív, újabb napi rekordokban is gazdag hónapot tudhat maga mögött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX. A szeptemberi záróértéket túlszárnyalva, 107 319,9 ponton zárt, újabb történelmi csúcsot is beállítva a hónap utolsó napján.
Gazdaság

Hogyan spórolhatsz milliókat a lakásvásárláson?

Útmutató a tudatos ingatlankeresőknek
Fogyasztóvédelem

Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal

Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében.
