Nem nőtt a lakáshitel-piac az Otthon Start miatt

A személyi kölcsönöknél még egyértelműbb a helyzet: itt kilenc hónap alatt már 836,3 milliárd forint összegben regisztrált új szerződéseket az MNB, ami több, mint tavaly az egész évben kihelyezett mennyiség. A babaváró kölcsönnél viszont szűk egytizedével csökkent az újonnan kihelyezett állomány, és 167 milliárd forintot ért el. A szabad felhasználású jelzáloghiteleknél viszont ismét élénkül a piac: a 80,9 milliárd forintnyi új szerződés csaknem az ötödével több az egy évvel korábbinál.