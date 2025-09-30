Kezdőlap Gazdaság Nemcsak bútort mentenek, a környezetet is óvják
Nemcsak bútort mentenek, a környezetet is óvják

Évente megdöbbentő mennyiségű, átlag 43–59 ezer tonna fabútor-hulladék keletkezik Magyarországon. A statisztikák szerint ennek jelentős része nem kerül vissza a körforgásba: 3–5 ezer tonna a lerakókban, további 14–19 ezer tonna pedig égetőkben végzi.

Ez nemcsak környezeti, hanem gazdasági probléma is, hiszen a hazai faipar évek óta alapanyaghiánnyal küzd, miközben értékes, akár több évtizedes faanyagok válnak végleg hulladékká.

Erre a kihívásra ad úttörő és inspiráló választ az EcoReform Bútor, Magyarország első bútormentő szolgálata. Nekik köszönhetően Magyarországon mostantól bárki ingyen adhatja át régi, feleslegessé vált bútorait az EcoReform Bútornak – az ország első bútormentő szolgálatának. Az ötlet megálmodója egy házaspár, Szekeres Dávid asztalos és Rónai Ruxandra építész-designer, akiknek célja, hogy a kidobásra szánt darabokból új érték szülessen: restaurált, újratervezett vagy alapanyagként újrahasznosított bútorok formájában. Így a lakosság nemcsak a hulladékcsökkentésben vehet részt, hanem a múlt értékeit is megőrizheti a jövő számára.

„A legtöbb ember egy régi szekrényre úgy tekint, mint szemétre. Mi viszont alapanyagot látunk benne” – mondja Szekeres Dávid. – „Egy jól megépített bútorban sokszor több évtizednyi munka, történet és szeretet rejlik. Kár lenne hagyni, hogy a szeméttelepen végezze.”

Bútormentés lépésről lépésre – a lomtól az új értékig

Az EcoReform Bútor ingyenesen begyűjti a lakosságtól a feleslegessé vált bútorokat. A felajánlott darabok ezután egy gondos válogatási folyamaton mennek keresztül, ahol három lehetséges út vár rájuk:

  1. Restaurálás – A jó állapotú, értékes darabokat eredeti formájukban, hagyományos technikákkal állítják helyre. Ezek a bútorok sokszor nemcsak esztétikai, hanem történeti értéket is hordoznak.
  2. Újratervezés – A kopottabb, de még menthető bútorokat kreatív szemlélettel alakítják át, így kortárs, egyedi designtermékek születnek. Egy régi pianínóból például bárszekrény, egy bécsi szekrényből pedig új életre keltett családi kincs válhat.
  3. Anyagmentés – A teljesen használhatatlan darabok esetében az EcoReform a faanyagot menti meg, amelyből új bútorlapok vagy más alapanyagok készülnek. Így gyakorlatilag semmi nem vész kárba.

A felújított és újratervezett bútorok minden esetben kézzel készülnek, természetes, környezetbarát anyagok felhasználásával. Minden egyes darab történetet hordoz, így az EcoReform Bútor vásárlói nem csupán egy bútort kapnak, hanem egy darabot a múltból, amely új fejezetet kezd a jelenben.

Fenntarthatóság és gazdasági érték kéz a kézben

Az EcoReform Bútor célja, hogy a jelenleg hulladékkezelésre ítélt faanyag legalább 30 százalékát újrahasznosítsa. Ez éves szinten több ezer tonnányi megtakarítást jelenthet, ami csökkenti a faipar nyersanyagigényét, mérsékli az erdőirtások szükségességét, és nem utolsósorban új, fenntartható piaci szegmenst hoz létre.

A modell gazdasági logikája is erős: a begyűjtött bútor szinte nulla költséggel kerül be a folyamatba, miközben a restaurálás és a design magas hozzáadott értéket teremt. Egy felújított fotel ára sokszor versenyképes a nagyáruházi szériabútorokkal, miközben minőségben és tartósságban messze felülmúlja azokat.

„Ne vágj ki még egy fát, hogy egy bútorod legyen” – hangsúlyozza Rónai Ruxandra. – „Minden megmentett bútor azt jelenti, hogy kevesebb új faanyagot kell kitermelni, és több múltbeli értéket őrzünk meg a jövő számára.”

Közösségi összefogás – pozitív üzenettel

Az EcoReform Bútor nem csupán szolgáltatás, hanem közösségi mozgalom is. Bárki, aki felajánl egy bútort, aktívan hozzájárul a fenntarthatósághoz. A vállalkozás kommunikációja tudatosan a pozitív cselekvésre épít: nem bűntudatot kelt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy az emberek személyesen tegyenek a bolygóért.

„Nem szeretünk aktivista szavakkal élni – a szépséget és az értékteremtést szeretnénk megmutatni” – teszi hozzá Ruxandra. – „A bútorod története nem ér véget a lomtalanítással. Nálunk folytatódik – új funkcióval, új designnal, új otthonban.”

Az EcoReform Bútor példája bizonyítja, hogy a fenntarthatóság és a vállalkozás nem egymást kizáró fogalmak. Egy régi szekrény lehet szemét, vagy lehet egy új történet kezdete – amelyben egyszerre van jelen a közösségi összefogás, a design élménye és a gazdasági logika.

A házaspár hosszú távú célja, hogy az EcoReform Bútor mozgalma országos lefedettségűvé váljon, és minél több ember számára tegye elérhetővé a bútormentést. „Hiszünk benne, hogy minden és mindenki megérdemel egy második esélyt – legyen az egy szék, egy szekrény vagy akár egy gondolat” – foglalja össze Szekeres Dávid.

Adj második esélyt régi bútoraidnak! Használd ki, hogy elindult az első hazai, ingyenes bútormentő szolgálat.

