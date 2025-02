Nemcsak hibridben tarol a Toyota csoport

Miközben az elektrifikáció is egyre erőteljesebben érvényesül a márkáinál, a márciusban záruló üzleti évet több rekord mellett, nyereséggel zárja a Toyota csoport. És amellett, hogy a japán márka Európában is kiemelkedően sikeres, a Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot magába foglaló régióban tevékenykedő Toyota-Central Europe, Európa első számú Toyota importőre lett.

„A Toyota 2024-ben is a világ első számú autógyártójának bizonyult – november végéig vannak meg az eredmények, de már itt lehet látni, hogy a 9,85 millió autóval abszolút elsők vagyunk. A tervek szerint bőven 10 millió fölé fogunk érkezni, miközben a legközelebbi versenytársunknak 9,2 millió eladott autója van. Világszinten 8500 darabbal a Lexus is rekordot döntött. Érdemes megemlékezni, hogy nemcsak a Toyota csoport, ami a Hino, a Daihatsu, a Toyota és a Lexus márkákat foglalja magába, hanem Toyota, mint önálló márka is a legnagyobb és legnépszerűbb márka voltunk, közel 8,5 millió autóval november végén és 2024-re így jó eséllyel meglesz a 9 milliós bűvös szám”- kezdte elemzését Varga Zsombor a Toyota PR igazgatója.

Kiemelve, hogy a Toyota továbbra is a legzöldebb autógyártó a világon: november végén 4,1 millió részben vagy teljesen elektromos autót értékesített, ami az egész évet tekintve 4,5-ra várható. 2023-ban ez 3,7 millió volt, vagyis ez egy brutális növekedés több mint 20%-os növekedés az elektrifikált autók tekintetében. Egyetlen autógyártó sem értékesít ennyi részben vagy teljesen elektrifikált autót. Ezzel elérkeztünk egy újabb mérföldkörhöz a Toyota életében: a márka több mint 30 millió részben vagy teljesen elektromos autót értékesített az első tömeggyártott hibrid, a Prius gyártósorról való legördülése óta. Ami több mint az összes többi autógyártó elektrifikált értékesítése a mai napig.

2024-ben is a Toyota bizonyult a világ legértékesebb autómárkájának 72,8 milliárd forintos becsült márkaértékkel, ami 13%-os növekedés az előző évhez képest, miközben a legnyereségesebb autógyártó lesz a Toyota. A profit előjelzés, ami a japán üzleti év végéhez, március végéhez kötődik 27,5 milliárd dollár.

„Miért is fontos ez? Azért mert a Toyota óriási összegeket költ innovációra, és a hatalmas profit az a hatalmas innovációk lehetőségét hordozza magában. Mert a Toyota óránként 1 millió dollárt, 400 millió forintot költ innovációra. Ennek köszönhető, hogy nemcsak a leginnovatívabb autógyártó e tekintetben, a legtöbbet erre fordító gyártó, hanem – még csak 23-as adatunk van, mert márciusban jön a 24-es adat -, 2667 új szabadalommal, a tizedik egymást követő évben a megint a Toyota bizonyult legtöbb szabadalommal bejegyzett autógyártónak. És hát az innováció tekintetében a Toyota a motorsportot tekinti a legfontosabb tesztműhelyének, ezért nagyon fontos, hogy így már 7. éve írja a Toyota, illetve a Toyota Gazoo Racing a motorsport aranykorát, amióta vezet, és tavaly gyakorlatilag minden olyan globális sorozatban, ahol a Toyota részt vett, a dobogó csúcsára ért: 4. egymás költő alkalommal lettünk rali világbajnokok, 3. egymás követő alkalommal tereprali világbajnokok, és az 5. egymást követő alkalommal hosszútávú világbajnokok és ami külön büszkeség, néhány héttel ezelőtt a Dakar első és második helyét sikerült abszolválni.”

Varga Zsombor hozzátette: a Toyota nem csak globálisan kiemelkedően sikeres a márka, hanem Európában is, ahol újabb rekordot ért el: 128 millió autót értékesített a márka. Ezzel 6,3 százalékos, rekord részesedést ért el Európában. Ezeknek az autóknak 77 százaléka volt részben majd teljesen elektromos és 88 ezer Lexus, ami brutális 20 százalékos növekedés a prémium piacon. Ez európai szinten két és fél százalékos piaci részesedést jelent és ennek 99%-a volt részben majd teljesen elektromos jármű a kontinensen. „És külön büszkeség, hogy a mi kicsi régiónk – ami Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot foglalja magában – és az itt tevékenykedő Toyota-Central Europe, Európa első számú Toyota importőre lett.”

Kiemelve, hogy az Európában értékesített Toyoták és Lexusok 75%-át a kontinensen is gyártják. És ebben a négy kicsi országban 153.000 Toyota talált gazdára, amivel a márka regionális részesedése 13,5% lett, ami azért is figyelemre méltó, mert ez az apró régió a Toyota teljes európai eladásának 13,5%-át biztosította. Még látványosabb az adat a Lexus márka esetében, ahol 22,2%-os részesedése van ennek a négy országnak. Ezzel minden ötödik Lexus Európában, Lengyelországban Magyarországon, Szlovákiában, vagy Csehországban talált gazdára, ami közel 40%-os növekedéssel, közel 20 ezer Lexus értékesítését jelenti a régióban.

Érsek M. Zoltán