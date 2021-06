Németország. Lendületes növekedést vár a gazdasági minisztérium

Az újrakezdés optimista hangulata vett erőt a német gazdasági szereplőkön – derül ki a német szövetségi gazdasági és energiaügyi minisztérium havi rendszeres gazdasági jelentésének júniusi kiadványából.

A német gazdaság a jelentés alapján már nagyjából felülkerekedett a járvány harmadik hullámának következményein és a gazdasági növekedés egyre nyilvánvalóbb jeleivel párhuzamosan az újrakezdés pozitív hangulata kezd erőt venni a gazdasági szereplőkön a minisztériumi felmérés megállapítása szerint. A feldolgozóiparban már hónapok óta javul az üzleti hangulat, de a szolgáltatások terén is erősödik már az optimizmus.

Az első negyedévi GDP-csökkenés után a második negyedévben már növekedés valószínűsíthető, ami az év hátra lévő részében nagyobb lendületet vesz.

A második negyedév elején, áprilisban viszont volt némi fennakadás az ipari termelésben az alapanyagellátás fennakadásai miatt. Elsősorban az autóipar szenvedte meg az elektronikai alkatrészek hiányát, az építőipar pedig a faanyagok hiányát. A feldolgozóipar teljesítményének a csökkenése a második negyedév elején tehát nem az alacsonyabb keresletre vezethető vissza, ami változatlanul magas szinten stagnál, már sorban a hetedik hónapja meghaladja a válság által még nem érintett utolsó hónap, a 2020 februárit.

Áprilisban az ipari termelés 1,0 százalékkal csökkent az előző havihoz képest a márciusi 2,2 százalékos növekedés után. A feldolgozóipar termelése áprilisban 0,7 százalékkal csökkent havi bázison a márciusi 0,7 százalékos emelkedés után. Az építőipari termelés áprilisban 4,3 százalékkal csökkent, míg az előző hónapban, márciusban 9,8 százalékkal emelkedett havi bázison.

A március-áprilisi ipari termelés 0,6 százalékkal haladta meg a január-februárit, a feldolgozóipari termelés viszont 0,5 százalékkal csökkent ugyanilyen két havi összehasonlításban. Az építőiparban a kéthavi összevetés 6,6 százalékos termelésnövekedést mutat. A feldolgozóiparon belül a kéthavi összevetés az autóipar teljesítményében 5,6 százalékos csökkenést mutat.

A német exportőr vállalatok soraiban változatlanul jó az üzleti hangulat.

Még azzal együtt is, hogy az egyik legnagyobb exportágazat, az autóipar az elkövetkező hónapokban is számít ellátási gondokra. Az exportágazatok kilátásai a külkereskedelmi keretfeltételek kedvező alakulása tükrében továbbra is jónak mondhatók. A globális ipari termelés ugyanis 2020 májusa óta emelkedő tendenciát követ és a világkereskedelmi forgalom is meghaladja már a krízis előtti szintet.

A német árucikk- és szolgáltatásexport áprilisban szezonális kiigazítással nominálisan 0,1 százalékkal csökkent az előző havihoz képest a márciusi 1,6 százalékos növekedés után. A két hónap együttes teljesítménye azonban 2,2 százalékkal haladja meg az előző két hónapét. Áprilisban az import 2,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, a márciusi 6,0 százalékos havi növekedés után. A két hónap egyesített importja 6,5 százalékkal haladja meg az előző két havit.

A szolgáltatóipari szektoron az újrakezdés optimizmusa vett erőt, az üzleti hangulatindex 2020 februárja óta a legmagasabb szinten áll. Pozitív jelek érzékelhetők a munkaerőpiacról is. A termelőipar munkaerőfelvételi hajlandósága 2020 májusa óta emelkedik, a szolgáltatóiparban viszont csak mostanában indult növekedésnek, viszont nagy lendülettel.