Kezdőlap Gazdaság Nemzetközi kutatás: a középvállalatok a fenntarthatóság motorjai
Gazdaság
No menu items!

Nemzetközi kutatás: a középvállalatok a fenntarthatóság motorjai

AzÜzlet.hu

Fotó:freepik

A Grant Thornton legfrissebb nemzetközi kutatása szerint a középvállalatok világszerte a fenntarthatóságot egyre inkább stratégiai növekedési tényezőként kezelik, nem csupán szabályozási kötelezettségként. A felmérés alapján a cégek közel 90%-a a következő 12 hónapban fenntartja vagy növeli fenntarthatósági beruházásait, miközben a vezetők több mint fele már közvetlen üzleti előnyt társít az ESG-hez.

„Világszerte azt tapasztaljuk, hogy a fenntarthatósági törekvések egyre kevésbé a jogszabályi megfelelésről, és sokkal inkább az üzleti és gazdasági értékteremtésről szólnak, a piaci verseny és a márkaérték növelésének mozgatórugóivá váltak. A középvállalatok vezetői felismerték: az ESG nem költség, hanem olyan befektetés, amely egyszerre növeli a működési hatékonyságot, erősíti a munkavállalói elkötelezettséget és új piacokra nyit kaput” – hangsúlyozta dr. Balásfalvi-Kiss András, Partner, a Grant Thornton ESG és fenntarthatósági szolgáltatások üzletágának vezetője.

A Grant Thornton International Business Report (IBR) keretében, 35 országban kérdeztek meg közel 15 000 középvállalati vezetőt világszerte.

2025-ben a vállalatok 41,6%-a a versenytársak megelőzését, 38%-a pedig a reputáció erősítését nevezte meg elsődleges fenntarthatósági üzleti célnak – mindkét tényező jelentősen erősebb motiváció, mint egy évvel korábban.

A hosszú távú üzleti haszon is kézzelfogható: a középvállalatok több mint fele (54%) szerint a fenntarthatóság növeli a jövőbeni nyereséget, 51,3%-uk pedig a bevételek bővülésére számít.

A kutatás eredményei szerint:

  • A középvállalatok 85,9%-a idén fenntartja vagy növeli fenntarthatósági beruházásait.
  • A cégek közel fele (49,8%) szerint a fenntarthatósági teljesítmény kulcs a nemzetközi piacra lépéshez.
  • 43,1% úgy véli, hogy az ESG közvetlenül javítja exportlehetőségeiket.
  • A vállalatok több mint fele (54%) emelkedő értékesítési árakat és erősebb profitabilitást vár a fenntarthatósági beruházások eredményeként.

„A középvállalatok sajátossága, hogy gyorsan képesek reagálni a piaci változásokra. Most egyértelműen látszik, hogy azok a cégek kerülnek előnybe, akik proaktívan építik be a fenntarthatóságot a stratégiájukba. Ez nemcsak a szabályozói megfelelés miatt fontos, hanem azért is, mert ügyfelek, befektetők és munkavállalók egyaránt ezt várják el” – tette hozzá dr. Balásfalvi-Kiss András.

Hova áramlanak a források?

A legnépszerűbb terület a megújuló energia (43,5%), amit költséghatékonysági és adózási szempontok is erősítenek. Emellett a diverzitás és elfogadás iránti elköteleződés is látványosan nőtt: az USA-ban például az ilyen programokba fektető középvállalatok aránya 31%-ról 44,8%-ra ugrott.

“Magyarországon részben hasonló a helyzet, itt is nagyon erős a megújuló energia szerepe, de egyre nagyobb jelentőséget kap a klímaadaptáció, valamint a jogszabályi jelentéstételi “kötelezettség” előírt lábának csökkenésével a belső szabályozás (etikai szabályok, panaszbejelentés, beszállítói átvilágítás) jelentősége egyre nő”  – teszi hozzá dr. Balásfalvi-Kiss András

Jelentéstétel: üzleti eszköz, nem nyűg

A szabályozói környezet változása – köztük az EU CSRD enyhítései – ellenére a középvállalatok 72,9%-a folytatja fenntarthatósági jelentéstételét. E cégek 44,8%-a üzleti szempontból látja értékesnek az átláthatóságot, 35,9%-uk pedig vállalati küldetésük szerves részének tekinti.

„Azok a cégek, amelyek nem tudnak hiteles fenntarthatósági gyakorlatot felmutatni, veszélybe sodorhatják kulcsfontosságú üzleti kapcsolataikat. Ez nemcsak reputációról szól, hanem a beszállítói láncban való bennmaradásról is” – hangsúlyozta Dr. Balásfalvi-Kiss András.

Ugyancsak fontos kiemelni az együttműködés fontosságát: a költségek és komplexitás közös kihívások. Befektetőkkel, iparági szereplőkkel és ügyfelekkel való együttműködés révén könnyebben alakítható ki életképes, széles körben alkalmazható fenntarthatósági gyakorlat.

Akadályok és lehetőségek

A legnagyobb gátak közé a költségek (40,9%), a szabályozások összetettsége (35%) és az adminisztratív erőforrás-igény (32,3%) tartoznak. Ugyanakkor a vállalatok egyre inkább felismerik: a fenntarthatósági beruházások gyorsan megtérülhetnek, és hosszú távon stabilabbá teszik az üzleti működést.

“A legnagyobb kihívást jelenleg nem a költségek, hanem az üzleti környezet bizonytalansága jelenti. A bizalmi index 26%-kal alacsonyabb, mint néhány évvel ezelőtt, ami óvatosságra és a beruházások visszafogására készteti a vállalatokat. Ugyanakkor a szabályozói nyomás enyhülése új lehetőségeket teremtett: ügyfeleinkkel együtt immár az értékteremtő, hosszú távon megtérülő projektek azonosítására és megvalósítására tudunk összpontosítani. Ezek a kezdeményezések nemcsak versenyelőnyt biztosítanak, hanem hozzájárulnak a költségek csökkentéséhez és a vállalat értékének növeléséhez is. Ügyfeleink bizalmának köszönhetően az első körös kötelezettek számára már számos ESG-beszámolót készíthettünk el, és tapasztalataink szerint ezek szinte minden esetben kézzelfogható üzleti hasznot hoztak” – mondja Dr. Balásfalvi-Kiss András.

Kapcsolódó cikkek

Autó

Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon

Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5-10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.
Tovább
Gazdaság

Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 

A törvényjavaslat értelmében a munkavállalók egyoldalú, írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnének arról, hogy a munkabért készpénzben fizessék meg számukra.
Tovább
Gazdaság

Már most mérhető forgalmat hoznak az AI keresők

A hagyományos organikus forgalom továbbra is meghatározó, hiszen a teljes látogatottság több mint felét (52,9 százalék) a Google biztosítja
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon

Autó
Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5-10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.
Tovább

Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 

Gazdaság
A törvényjavaslat értelmében a munkavállalók egyoldalú, írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnének arról, hogy a munkabért készpénzben fizessék meg számukra.
Tovább

Nemzetközi kutatás: a középvállalatok a fenntarthatóság motorjai

Gazdaság
A fenntarthatósági törekvések egyre kevésbé a jogszabályi megfelelésről, és sokkal inkább az üzleti és gazdasági értékteremtésről szólnak, a piaci verseny és a márkaérték növelésének mozgatórugóivá váltak.
Tovább

Már most mérhető forgalmat hoznak az AI keresők

Gazdaság
A hagyományos organikus forgalom továbbra is meghatározó, hiszen a teljes látogatottság több mint felét (52,9 százalék) a Google biztosítja
Tovább
Hirdetés

Hírek

Autó

Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon

Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5-10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.
Tovább
Gazdaság

Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 

A törvényjavaslat értelmében a munkavállalók egyoldalú, írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnének arról, hogy a munkabért készpénzben fizessék meg számukra.
Tovább
Gazdaság

Már most mérhető forgalmat hoznak az AI keresők

A hagyományos organikus forgalom továbbra is meghatározó, hiszen a teljes látogatottság több mint felét (52,9 százalék) a Google biztosítja
Tovább
Gazdaság

Elindította digitális fizetés programját Magyarországon a Visa

Elindította digitális fizetés programját Magyarországon a Visa
Tovább
Egészség-ügy

Egy valami közös a hajléktalanokban és az élsportolókban

Egy eddig főként csak kontaktsportokból ismert agyi elváltozást, az ún. krónikus traumás enkefalopátiát azonosítottak hajléktalanokban a Semmelweis, a Torontói és az ausztrál Macquarie Egyetem szakemberei
Tovább
Hírek

Zuhan a kartondobozok iránti kereslet – miért rossz hír ez a gazdaságnak?

Eközben az International Paper bezárja veszteséges üzemeit – például a 89 éves savannah-i gyárat, amelynek fenntartásához 300 millió dolláros karbantartásra lett volna szükség –, és inkább új technológiákba fektet.
Tovább
Agrár

Átadták a 2025. év szaktanácsadói díjat az OMÉK ünnepélyes megnyitóján

A díjakat Nagy István agrárminiszter, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a NATaB-elnöke és Papp Zsolt, a NAK elnöke adta át.
Tovább
Hírek

Az intelligens vízmegoldások segíthetnek megvédeni a magyar városokat az egyre gyakoribb villámárvizektől

Miközben a klímaváltozás hatására egyre nagyobb aggodalmat jelent a...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább
Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon

Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5-10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.

Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 

A törvényjavaslat értelmében a munkavállalók egyoldalú, írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnének arról, hogy a munkabért készpénzben fizessék meg számukra.
© 2025 | www.azuzlet.hu