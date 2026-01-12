Nemzetközi startupok jelentkezését várja Bécs

Bécs tovább erősíti pozícióját Európa egyik legvonzóbb startup-központjaként. A Bécsi Gazdasági Ügynökség a korábbi évekhez hasonlóan 2026-ban ismét 15 nemzetközi startup jelentkezését várja – köztük magyar vállalkozásokét is – a Vienna Startup Package programba. A program célja hogy felgyorsítsa a skálázható üzleti modellek európai piacra lépését.

Az elmúlt években Bécs nemzetközi vonzerővel bíró központtá vált az innovatív startupok és technológiavezérelt vállalkozások számára. A Vienna Startup Package keretében ismét 15 nemzetközi alapító kaphat támogatást ahhoz, hogy megismerje Bécs startup-ökoszisztémáját, továbbfejlessze üzleti modelljét, és Bécsből kiindulva új európai piacokra lépjen. Olyanok jelentkezését várják, akik már a saját országukban is megalapozott vállalkozással rendelkeznek, és szívesen csatlakoznának Bécs dinamikusan növekvő startup-szcénájához.

A program azért is érdekes, mert a lényege nem a klasszikus inkubáció, hanem a gyors integráció: a kiválasztott vállalkozások személyre szabott mentorálást, üzletfejlesztési coachingot és célzott kapcsolatrendszerhez való hozzáférést kapnak, miközben valós piaci környezetben tesztelhetik üzleti modelljeiket. A hangsúly a piacra lépési idő lerövidítésén és a befektetői láthatóság növelésén van, amihez Bécs központi elhelyezkedésével és kapcsolatrendszerével ideális helyszínt biztosít. Az így kiválasztott cégek a tanulási és mentorálási lehetőségeken kívül háromezer eurós utazási támogatást is kapnak, így minden adott a sikeres nemzetközi terjeszkedéshez

A program egyik kulcseleme a mentorálás, amelynek záróeseménye a ViennaUP, Bécs éves startupfesztiválja. A rendezvény 2026. május 18–22. között közel tizenötezer vállalkozót, befektetőt és döntéshozót vonz a városba. A 15 kiválasztott startup egy kurált, üzleti célokra szabott menetrend alapján kapcsolódhat be a fesztiválba, amely lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak, hogy élesben teszteljék üzleti modelljeiket és olyan kapcsolati tőkét építsenek, amely különösen a német nyelvű piacra lépés során jelent versenyelőnyt. elengedhetetlen.