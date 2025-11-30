Nemzetközi szinten is kiemelkedően eredményes a tojásfogyasztást népszerűsítő EU-s multiprogram

Az Európai Unió által társfinanszírozott Európai Tojás Kihívás (European Egg Games) kampány hároméves futamideje alatt kimagasló eredményeket ért el a tojás, mint egészséges, fenntartható és sokoldalúan felhasználható élelmiszer népszerűsítésében. A program célja az volt, hogy növelje a fogyasztók ismereteit az Európai Termelési Modell (ETM) alapján előállított tojásokról, amelyek egyszerre képviselik a minőséget, az állatjólétet, a nyomonkövethetőséget és a környezeti felelősséget.

A kampányt három ország – Magyarország, Spanyolország és Franciaország – szakmai szervezetei közösen valósították meg 2023 és 2025 között, a Baromfi Termék Tanács, az INPROVO és a SNIPO partnerségében. Az üzenet egyszerű, mégis erőteljes volt: „A tojás táplálja a testet és az elmét.”

A zárórendezvényen – ahol többek között Dr. Csorbai Attila, a BTT elnök-igazgatója, Pákozd Gergely MTTSZ alelnök és Prof. Dr. Sütő Zoltán is előadást tartott – bemutatták a program három évének eredményeit, jó gyakorlatait és a tojáságazat előtt álló kihívásokat. Örömmel jelentették be, hogy nagyon elégedettek a program által elért eredményekkel, ezért újabb 3 éves kampányra pályáztak, amit sikeresen el is nyertek, így tovább folytatódik a munka 2028 év végéig.

Erős digitális és közösségi média jelenlét

A kampány honlapja, a www.tojaskihivas.eu a három év során több mint 580 000 látogatót ért el, és számos tartalmat készítettek blogbejegyzésként közölve a tojás tápértékéről, a fenntartható termelésről és a kreatív felhasználási módokról. A folyamatosan frissített tartalmak, receptek és kvízek révén a weboldal valódi információs központtá vált.

A kampány közösségi médiafelületein (Facebook és Instagram) több száz posztot tettek közzé, amelyek több mint 4,4 millió elérést generáltak. A közösségi média oldalak több mint 28 ezer követővel rendelkeznek. A folyamatosan frissülő, játékos és vizuálisan vonzó tartalmak révén a Tojás Kihívás valódi közösséget épített a tojás köré.

Online hirdetések és kampányhatékonyság

A digitális hirdetések az elmúlt három évben minden várakozást felülmúltak, hiszen több, mint 95 millió elérést generáltak. A legjobban teljesítő keresőszavak a tojáskihívás és az egészséges táplálkozás voltak, amelyek mind az elérés, mind az aktivitás terén kimagasló eredményeket produkáltak.

Rádiós kampány: országos elérés

A rádiós kommunikáció a kampány egy rendkívül erős eleme volt. A Rádió 1, a Retro Rádió, a Sláger FM, a TrendFM és a RádióCafé műsoraiban futó interjúk, szpotok és játékok összesített elérése majdnem elérte a 13,5 millió hallgatót, ami a tervezett cél több mint nyolcszorosa.

Kihívások és közösségi aktivitás

A Tojás Kihívás kampány különlegessége a kreatív, játékos kihívások sorozata volt, amelyekben a résztvevők gasztronómiai, ügyességi és tudásalapú feladatokat teljesítettek. A kampány 3 éve alatt 27 kihíváson vehettek részt a játékosok, amely rendkívül népszerű volt.

A kihívások során több mint 300 nyeremény talált gazdára – köztük többek között háztartási gépek, Tojásimádó ajándékcsomagok és pulóverek, és kétszer l egy évre elegendő tojás 1-1 család számára.

A kampányt számos népszerű magyar influenszer támogatta, akiknek a közreműködésük nagyban hozzájárult a kampány hitelességéhez és országos ismertségéhez.

A kampány hatását mérő független piackutatás eredményei röviden

Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően eredményesnek bizonyult az Európai Tojás Kihívás kampánya, amely Magyarországon hozta a leglátványosabb hatást. A kutatás eredményei szerint hazánkban minden vizsgált területen – a táplálkozási előnyöktől kezdve a minőségi és biztonsági garanciákon át a fenntarthatósági üzenetekig – magasabb kiinduló értékek és további növekedés figyelhető meg.

A kampányra emlékező magyar szülők arról számoltak be, hogy gyermekeik a program hatására gyakrabban fogyasztanak tojást, ami jól mutatja a kommunikáció gyakorlati eredményességét. A környezeti szempontok iránt elkötelezett fogyasztók – különösen Spanyolországban és Magyarországon – kevésbé összpontosítanak az árra, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt helyeznek az állatok egészségére és jólétére.

A kampány ismertsége hazánkban a legmagasabb, mivel Magyarországon a megkérdezettek 24%-a hallott róla. A visszajelzések szerint a program kifejezetten pozitív megítélésnek örvend, hiszen 10-ből 9 válaszadó kedvezően értékelte.

A független piackutatási eredmények alapján táplálkozási előnyök és az egészséges étrend üzenete bizonyult a legerősebbnek – Magyarországon 4–5 százalékpontos javulást mértek a kapcsolódó attitűdökben. Ugyanakkor a kutatás rávilágít arra is, hogy a fogyasztók körében továbbra is hiányos a termeléssel összefüggő témák ismerete, mint a nyomonkövethetőség, az élelmiszer-biztonsági előírások, a fenntarthatósági vállalások vagy az állategészségügyi és állatjóléti törekvések.

A kampány sikerére építve a jövőben érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni ezen szakmai területek közérthető bemutatására és további edukációjára, amelyre lesz is lehetőség, mivel a kampány folytatódik 2026-28 között is az Európai Unió támogatásával.

Hároméves összesített eredmények

Összességében az Európai Tojás Kihívás három éve alatt a kampány minden kitűzött célját túlteljesítette.

A program online és offline csatornákon együttvéve több mint 130 millió elérést generált.

Az Európai Tojás Kihívás kampány bebizonyította, hogy a fogyasztók nyitottak az interaktív, edukatív és kreatív kommunikációra, különösen akkor, ha az a mindennapi életükhöz kapcsolódó témát – az egészséges és fenntartható táplálkozást – érinti.

A program nemcsak a tojás fogyasztását ösztönözte, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy a fogyasztók jobban megértsék az európai élelmiszer-termelés minőségi garanciáit és értékeit.

Három év alatt a kampány több millió embert szólított meg, és maradandó szemléletformáló hatást gyakorolt: a tojás ma már nemcsak egy alapélelmiszer, hanem az európai fenntarthatóság és minőség egyik jelképe lett.