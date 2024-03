Nemzetközi versenyen lett aranyérmes a vadkovászos burgonyás kenyér

Noha sok helyen még ma is prekoncepciók élnek a magyar termékek iránt, most itt az újabb bizonyíték arra, hogy nemzetközi szinten is van helyünk a prémium termékek piacán. A Linzben megrendezett 21. Nemzetközi kenyérversenyen bizonyítottak a magyar termékek, amelyek közül egy aranyérmes és több ezüst- illetve bronzérmes helyezést is kaptak a Vál-Völgye Pékség prémium termékei.

„Aranyérmes lett a vadkovászos burgonyás kenyerünk, ezüst érmet hozott el a vadkovászos sokmagvas tönkölykenyér és a teszttermékünk, a kakaós kalács, amit csak most vettünk fel a kínálatunkba. A kakaós csigánk is szépen teljesített a versenyen, ezzel a bronzérmet hoztuk el” – mondta el Kenéz Krisztián, a Vál-Völgye Pékség kereskedelmi igazgatója, aki azt is elárulta, a cég első ízben vett részt a nemzetközi megmérettetésen.

A linzi kenyérversenyen elért eredmény azért is számít nagyon rangos elismerésnek, mert az Osztrák Pékszövetség rendezi, a zsűri pedig a legrangosabb gasztronómiai szakemberekből áll. Az ítészek úgy kóstolják végig a termékeket, hogy csak a kategóriát tudják, az előállítóját azonban nem, így az állag, illat és íz alapján döntenek.

Szatmári szilva és autentikus alapanyagok

A Vál-Völgye Pékség termékei négy éve vannak jelen a hazai prémium péktermékek palettáján és kizárólag minőségi, egészséges hozzávalókból készülnek. A péktermékek elkészítésekor alapkritérium, hogy a legminőségibb és legautentikusabb alapanyagok kerüljenek bele, így a lekváros párnába például szatmári szilva kerül. A cég főként a négy- és ötcsillagos szállodák és éttermek számára szállít, termékeiket pedig kizárólag fagyasztással tartósítják. A pékség hamarosan nyit a nemzetközi piac felé is.

„A tavalyi, londoni Great Taste Awards-on a pisztáciás csigánk nyert aranyérmet, ami azért is különleges, mert kelet-európai cégnek ezen a versenyen még nem sikerült aranyérmet elhoznia. A mostani díjeső is megerősítette bennünk, hogy idén nyissunk a nemzetközi piac felé, ahol szintén a prémium kategóriájú hoteleket és éttermeket célozzuk majd meg” – tette hozzá Kenéz Krisztián.