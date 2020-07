Nevet váltott a Széchenyi Tőkealap-kezelő

Széchenyi Alapok néven folytatja munkáját a Pénzügyminisztérium alá tartozó Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt., amely nemcsak elnevezésében és arculatában újul meg, hanem bővíti stratégiáját is.

Mint közölték, a változás egyik legfontosabb eleme, hogy kiterjesztették a célvállalkozások körét, és a nagyvállalatok számára is biztosíthatnak tőkét.

Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója kiemelte, a hazai nagyvállalatoknak ahhoz, hogy a nemzetközi piacokon sikereket érhessenek el, fejlődésre és növekedésre, sokszor pedig friss tőkére van szükségük. Ebben tud partnerséget vállalni mostantól a Széchenyi Alapok – tette hozzá.

A társaság kiemelte: jelentősen megnőttek a lehetséges befektetési összegek is, az eddigi egy-kétszáz millió forintos átlagos befektetési méret helyett alaponként 5 milliárd forintra emelkedett a felső befektetési korlát, sőt ennél nagyobb kihelyezés is lehetséges több alap részvétele esetén. Megvalósulhatnak piaci alapú társbefektetési konstrukcióban, független magánbefektetővel együtt végrehajtott befektetések is, ahol a független fél legalább 30 százalékát biztosítja az adott tőkeemelésnek.

Fontos változás az is, hogy több iparági korlátot eltörtöltek, az alapkezelő már nem csak hazai és környező országokbéli vállalkozásokat, hanem az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező társaságokat is finanszírozhat.

Jobbágy Dénes elmondta, céljuk a hazai tőkepiac és tőkepiaci ökoszisztéma erősítése, valamint olyan értékteremtő és hosszútávú befektetések támogatása, amelyek révén a hazai kis-, közép- és nagyvállalatok tovább erősödhetnek, emellett segítik a nagyméretű kkv-kat a nagyvállalattá válásban. Ezzel olyan magas hozzáadott értékű munkahelyek jöhetnek létre, amely az itthon és a külföldön dolgozó szakemberek számára is csábító.

Mindemellett elindult a Széchenyi Alapok hatodik, Kék Bolygó Alapítvánnyal közösen létrehozott alapja, a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap is. Ezzel a társaság az innovatív és környezetvédelmi megoldásokat alkalmazó kis- és középvállalkozások piaci potenciáljának megerősítését tűzte ki célul.

A Széchenyi Alapok 100 százalékos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, amelynek megbízott vagyonkezelője a Pénzügyminisztérium. Az alapkezelő első tőkealapját, a Széchenyi Tőkebefektetési Alapot (SZTA) 2011-ben indította el a hazai kkv-k támogatására. Azóta már hat tőkealapot kezel, a jelenlegi tőkeprogramjain keresztül közel 83 milliárd forint tőkekerettel gazdálkodik.