Névtelenek temetője – Egy különleges hely Bécs peremén

Bódi Ágnes

Névtelenek temetője Bécsben © Wien Holding

Bécs határában egy igazán különleges, a világon egyedülálló hely rejtőzik, amelynek sajátos története van: ez a Névtelenek temetője. Ide temették el 1840 és 1940 között azokat, akiket a Duna partra vetett – névteleneket, ismeretlen embereket. Néhányukat később sikerült azonosítani, sokan azonban örökre név nélkül maradtak.

Körülbelül hatszáz holttestet sodort ide egykor a Duna, bűncselekmények, balesetek vagy öngyilkosságok áldozatait, akiket rövid időn belül eltemettek. A Névtelenek temetőjében a sírok egyszerűek, szinte csak földhalmokat látni sírkő és keret nélkül, melyeket mindössze kovácsoltvas keresztekkel jelölnek. Néhányon kis táblák is olvashatók, mint például „ismeretlen”, „névtelen”, „férfi”, „nő” vagy egy dátum.

Bár a Névtelenek temetőjében minden sír a feledés homályába burkolódzik, mégis van egy név, amely örökre megmaradt: Josef Fuchs, az önkéntes sírásóé, aki 1906 és 1996 között élt, és szívvel-lélekkel gondozta a temetőt. Elkötelezetten dolgozott azért, hogy a halottak ne maradjanak teljesen névtelenek: eltűnési jelentések és személyleírások alapján több áldozatot sikerült azonosítania. Családja a mai napig önkéntesen gondoskodik a temetőről.

1935-ben a temetőt kőfallal és kápolnával bővítették – ez az úgynevezett Feltámadás-kápolna, ahol ma is tartanak istentiszteleteket. 1939-ben az Albern-i kikötő megépítésével a Duna áramlása megváltozott, így többé nem vetett ki ide holttesteket. Ha mégis előfordul, azokat a bécsi központi temetőben helyezik el. Az utolsó temetés hivatalosan 1940-ben történt.

Ma a Névtelenek temetőjét Bécs városa és a Hafen Wien gondozza. Annak érdekében, hogy ez a különleges hely ne merüljön feledésbe, 2019-ben egy új közlekedési terv keretében javították a temető megközelíthetőségét: egy kitáblázott gyalogút vezet közvetlenül a 76A és 76B buszvonalak végállomásától a temetőhöz körülbelül 600 méteren át a kikötő területén keresztül. A felújítás során a kápolnát is restaurálták: az oltárképet, a falakat és a sekrestyét is megújították, így az itt nyugvó emberek emléke tovább élhet.

