Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.

Elon Musk 342 milliárd dolláros vagyona önmagában nagyobb, mint számos kontinens országonkénti leggazdagabb embereinek együttes vagyona – derül ki a Blochamps Capital 2025 első negyedéves nemzetközi milliárdos térképéből. Hiába küzd mostanában kihívásokkal az amerikai üzletember (a Tesla-eladások visszaesése, nyílt viták a részvényesekkel, valamint az amerikai elnökkel, Donald Trumppal), Musk továbbra is toronymagasan vezeti a globális vagyonlistát.

Musk kontra kontinensek: döbbenetes különbségek

A friss elemzés látványos összevetésben mutatja meg, milyen elképesztő előnnyel vezet Elon Musk a világ leggazdagabbjai előtt. Néhány példa az adatokból:

  • Az európai országok a Blochamps által kiemelt országonkénti leggazdagabbjai összesen mintegy 670 milliárd dollárnyi vagyont birtokolnak – Musk egymaga ennek több mint 50%-át tudhatja magáénak.
  • Az ázsiai országok csúcs-milliárdosainak együttes vagyonértéke kb. 450 milliárd dollár, amelynek közel 75%-át tenné ki Musk saját vagyona.
  • Afrika és Óceánia tíz, országonkénti leggazdagabbjának együttes vagyona is mindössze ~93 milliárd dollár –Elon Musk vagyona ennek közel négyszerese.
  • Dél- és Közép-Amerika országainak nemzeti leggazdagabbjai együttvéve nagyjából 111 milliárd dollárt birtokolnak; ha ehhez hozzávesszük még Mexikót és Kanadát is, az amerikai kontinens országvezető leggazdagabbjainak ~257 milliárd dolláros vagyonánál Elon Musk harmadával több pénz felett diszponál.

Elon Musk elképesztő mértékben emelkedik ki a nemzetközi mezőnyből – emelte ki Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Ilyen arányú különbségekre korábban nem nagyon volt példa: egyetlen ember akkora vagyon felett rendelkezik, ami kontinensnyi országcsoportok leggazdagabb elitjének összvagyonát múlja felül. Ez jól mutatja, mennyire koncentrálódik a tőke a technológiai innovátorok kezében napjainkban – tette hozzá Magyarország piacvezető privátbanki elemzőcégének vezetője.

Ázsia erősödése: kelet felé tolódó gazdasági súlypont

A kontinensek versenyében Ázsia egyre látványosabb felzárkózást mutat. Bár jelenleg az európai országok nemzeti leggazdagabbjainak összvagyona mintegy 30%-kal meghaladja az ázsiai országokét, a trend fordulni látszik. A világ gazdasági súlypontja fokozatosan Ázsiába helyeződik át – mutatott rá Karagich István, utalva arra, hogy Ázsia milliárdosai gyors ütemben zárkóznak fel európai társaikhoz. A világ leggazdagabb emberei között ma már meghatározó arányban szerepelnek ázsiai országok szülöttei. A világ hat legnagyobb vagyonnal bíró országvezető milliárdosa közül három ázsiai országban él – emlékeztetett Karagich István. Az ázsiai gazdaság lendülete tehát a szupergazdagok rangsorában is tükröződik, miközben Európa relatív súlya mérséklődik.

Fontos kiemelni, hogy ez az összevetés országonként csak a legvagyonosabb személyt tartalmazza. Vagyis az olyan nagyhatalmak esetében, mint az Egyesült Államok vagy Kína, a lista csupán az első helyezettet mutatja – holott e két országban messze a legtöbb milliárdos él a világon, és egy-egy kiemelkedő név mögött valóságos dollármilliárdos “mezőny” sorakozik. Az USA-ban Elon Musk mögött ott áll például Jeff Bezos, Larry Ellison vagy épp Warren Buffett, míg Kínában és Indiában is tucatjával találunk milliárdosokat a leggazdagabb személy mögött. Magyarán: a mostani rangsor a „nemzeti bajnokokat” veti össze, nem az országok teljes milliárdos listájának vagyonát – emlékeztet a Blochamps szakembere.

Magyarország: regionális lemaradás, világcsúcstartó felzárkózási ütem

A nemzetközi kitekintés után érdemes a hazai helyzetet is megnézni. Magyarország leggazdagabb embere továbbra is Mészáros Lőrinc, hozzávetőleg 3,6 milliárd dolláros (kb. 1300 milliárd forintos) becsült vagyonnal. Bár ez a hazai közvélemény számára döbbenetes összeg, európai összevetésben messze nem kiugró: a kontinens leggazdagabb országainak rangsorában Mészáros vagyona nem fér be az első húszba sem.

A közép-európai régióban, a V4-országokat nézve is csak a harmadik helyet foglalja el a felcsúti üzletember – megelőzi őt a cseh és a lengyel listaelső is. Mészáros Lőrinc vagyona alapján Európában még csak a középmezőnyhöz tartozik. Ugyanakkor, ami esetében figyelemre méltó, az a szinte példátlan ütemű vagyongyarapodás, amit az elmúlt években produkált – emlékeztet Karagich István arra, hogy a leggazdagabb magyar vagyona az elmúlt 10 évben 150-szeresére nőtt, de 5 éves összevetésben is megháromszorozódott.

A vagyonkoncentráció és a top-gazdagok vagyonának száguldása nem példa nélküli – emlékeztet a Blochamps szakembere. Az ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a magyar listavezető – bár 5 éves összevetésben alul maradt Muskkal szemben, akinek vagyona megtizenötszöröződött, ám – 10 év alatt komolyan rávert az amerikai topmenedzserre, akinek vagyona „csak” 38-szorosára nőtt – Musk vagyona 2015 környékén lépte át a 10 milliárd dolláros határt. A Forbes, az Oxfam és a Bloomberg adatai szerint a világ milliárdosainak összvagyona ugyanebben az időszakban „csak” 2,3-szorosára emelkedett, vagyis a globális bajnokok átlagos gazdagodása messze elmaradt az egyéni szupersztárok, így Musk vagy Mészáros vagyonrobbanásától.

A top-vagyonosokról is beszélgetnek a meghívottak a hagyományos, immár 15. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Privátbankári és Vagyonkezelői Konferencián szeptember 15-én.

