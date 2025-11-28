NGM: 2010-hez képest 1 millióval nőtt a foglalkoztatottak száma

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy aki tud és akar az dolgozhasson – 2010-hez képest 1 millióval nőtt a foglalkoztatottak száma – írta a legfrissebb munkaerőpiaci adatokhoz fűzött kommentárjában pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest már 1 millióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Az NGM idézte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken kiadott adatait, amelyek alapján 2025 októberében továbbra is közel 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon, a regisztrált álláskeresők száma pedig rendkívül alacsony szinten maradt, miközben a munkanélküliség mértéke hazánkban továbbra is az európai uniós átlag alatt van.

Orbán Viktor miniszterelnök egy 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési megállapodást kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amely összesen 240 ezer vállalkozást érint.

A kormány a kkv-k megerősítésével a munkahelyek védelméhez és a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, hiszen a hazai vállalkozások 99 százalékát adó kkv-szektor, a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést – írta az NGM.