NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetési hiány 2026-ban is 5 százalék alatt, az államadósság pedig a GDP 73,5 százalékán maradhat – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államháztartásért felelős államtitkára a tárca keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Kisgergely Kornél értékelése szerint a magyar költségvetés stabil és biztonságos, amit megerősít az is, hogy a hitelminősítők megerősítették Magyarország befektetésre ajánlott minősítését, az Európai Bizottság pedig arra számít, hogy a kormány teljesíteni tudja a vállalásait.

Az 5 százalékos hiánycél a gyenge külső konjunktúra ellenére is tartható, a pénzforgalmi hiány 5445 milliárd forint lehet jövőre, az államadósság a következő 2 évben az elfogadhatónak tekinthető mostani szinten állhat meg – fejtette ki.

Az államtitkár ismertette: hogy a kormány a vállalásai érdekében zárolt 192 milliárd forintos költségvetési tartalékot, bevételi oldalon pedig a bankadó emelése 185 milliárd forinttal támogathatja a hiánycél teljesítését.

A finanszírozásnak 2030-ig fontos eleme maradhat a védelmi és infrasturkturális fejlesztéseket fedező SAFE-hitelkeret (Security Action for Europe) is, a hitelkérelmet 2026 elején bírálhatják el.

Kisgergely Kornél szerint a térség államaihoz viszonyítva a magyar költségvetési hiány alacsony, hiszen Lengyelország 6,8 százalékkal, Románia 8,4 százalékkal, Szlovákia ugyancsak 5 százalékkal számol, Csehországban lehet csak ennél lényegesen alacsonyabb érték. Magyarországon az elsődleges egyenleg, vagyis a kamatkiadások nélküli adat különösen jól alakul, jövőre 1,2 százalék lehet, ami az európai átlagot közelíti – emelte ki.

Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) elnök-vezérigazgatója úgy véli, az adósságkezelés piacai stabilak, a hozamok és a felárak nem okoztak idén meglepetést, a kibocsátás 2026-ban csökkenthető.

Az év során az intézményi piacon erős volt a befektetői kereslet, az aukciókon a fedezettségi mutató jól alakult. A lakossági tulajdonban lévő állampapír-mennyiség a változtatások és átárazódások ellenére is nőtt, az infláció csökkenésével az inflációkövető papírok jelentősége csökkent, a változóból a fix kamatozású papírok irányába intenzív átrendeződés indult.

A devizakötvények piaca ugyancsak mozgalmas évet zárt, a három sikeres kibocsátás erős kereslettel, többszörös túljegyzéssel zárult. A devizafinanszírozás csaknem 97 százalékát az euró és az amerikai dollár fedezi.

2026-ban a forrásbevonási igény mérséklődhet, a piacok túlterhelése ezzel elkerülhető. A lejáró adósságok utáni refinanszírozási szükséglet éves szinten 11 ezer milliárd forint körül alakul, a teljes bruttó kibocsátási összeg 16 ezer milliárd forint felett lehet – ismertette az ÁKK elnökvezérigazgatója.

Az ÁKK 2026-ban is a biztonságos, kiszámítható, alacsony kockázatú államadósság-finanszírozást fogja a legfontosabb céljának tekinteni, egyenletesen terhelve a részpiacokat – emelte ki Hoffmann Mihály.