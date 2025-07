NGM: a kormány mindent megtesz a hazai ipar fellendítése érdekében

A Magyar Nemzeti Bank közzétett friss adatai szerint 2025 májusában ismét jelentős bővülést mutatott a hazai lakáshitelpiac, mind a piaci, mind a támogatott lakáscélú hitelek jól teljesítettek. Eközben a bankok arról számoltak be, hogy az év eleje óta nem tapasztaltak érdemi változást a jelzáloghitel-igénylések jóváhagyási arányában. A kormány ebben a hitelezési szempontból egyébként is kedvezőnek nevezhető helyzetben jelentette be az új, 3 százalékos kamatozású lakásvásárlási támogatást, ami várhatóan szeptembertől tovább élénkíti a hazai lakáshitelpiacot.