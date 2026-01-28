Hirdetés
NGM-államtitkár: a várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3 százalékos kkv-hitelek iránt

AzÜzlet.hu

Szabados Richárd

A várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3 százalékos kkv-hitelek iránt, már több mint 19 ezer igénylést nyújtottak be a vállalkozások több mint 1000 milliárd forint összegben – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Szabados Richárd jelezte: 525 milliárd forint értékben már le is szerződtek a vállalkozások a bankokkal.

 2024 novembere óta három lépésben csökkentették a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek kamatát, ennek legjelentősebb lépése a tavaly októberi volt, amikor egységesen mind a hét terméknél fix 3 százalék lett a kamat.

A globális gazdasági helyzet, a magas kamatkörnyezet indokolta támogatott hitelek piacra vezetését, és sikerült a stagnáló vállalati hitelpiacot megmozdítani – emelte ki. Hozzátette: a hétféle terméktípus kellő mozgásteret biztosít a vállalkozásoknak.

A Demján Sándor Tőkeprogram átmeneti felfüggesztéséről az államtitkár elmondta, hogy a 100 milliárd forintos keretnél a jelek szerint nagyobb a kereslet, a beérkezett igények feldolgozása miatt függesztették fel új jelentkezések benyújtását. A piaci igény magasabb, mint a keret, ezért valószínűsíthetően emelik majd a rendelkezésre álló összeget.

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a 11 pontos adó- és adminisztrációs terheket csökkentő programban az adóintézkedések mellett az adminisztratív kötelezettségeket is enyhítették, ami szintén fontos a vállalkozások számára.

Szabados Richárd a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hangsúlyozta: nincs gazdasági növekedés vállalati hitelpiaci növekedés nélkül, a kamattámogatással a vállalati hitelpiacnak kívántak keresletet adni. A fix 3 százalékos termékcsomag lényegesen olcsóbb a piaci hitelkamatoknál – tette hozzá.

A legnépszerűbbek a szabad felhasználású hiteltermékek, de a beruházási hitelek iránt is élénkül a kereslet – ismertette az NGM államtitkára.

Új lendülettel tér vissza a bécsi klubkultúra

Bécs Városa és a Vienna Club Commission 2026-ban is folytatja a Free Spaces programot, amely jogilag biztosított közterületi helyszíneket kínál nem kereskedelmi, fogyasztási kötelezettség nélküli klub- és kulturális események számára.
Vegyszermentes technológiák a víztisztításban: klór helyett akár UV-fénnyel vagy ózonnal is fertőtleníthető az ivóvíz

Az ózon és UV használatával akár egy teljes nagyságrenddel csökkenteni lehet a vegyszerfelhasználást az ívóvízhálózatokban
Februártól új szabályok szerint működik a víziközmű-fejlesztési alap

Szintet lép a víziközmű-vagyon védelme, de szemléletváltást is sürget a szakértő. Februárban életbe lép az új elszámolási és karbantartási rendelet
