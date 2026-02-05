Hirdetés
NGM: Decemberben 3,5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom

Kép forrása: Bigstock

A kormány azért küzd, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön.

Az NGM felidézte, hogy a forgalom 2025-ben a megelőző évhez viszonyítva összességében 2,9 százalékkal növekedett. 2025 decemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok alapján 4,0 százalékkal, a kiigazított adatok alapján 3,5 százalékkal bővült. Az előző hónaphoz képest a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal nőtt tovább a kiskereskedelmi forgalom. A fogyasztás tavaly mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal húzta fel a GDP-t, ezáltal ellensúlyozva a gyenge külső keresletet

Arról is szóltak, hogy az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem értékesítési volumene 2,1 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 78 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 3,3 százalékkal bővült 2024 decemberéhez képest. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adatok szerint összességében 4,3 százalékkal nőtt. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom decemberben megközelítette a 2 ezer milliárd forintot.

A kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. 2026. február 28-ig a kormány meghosszabbította, és december 1-től további 13 termékkategóriára kiterjesztette az árréscsökkentést.

A 2025. március 13-án intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 23 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe, 2025. december 1-jétől az árréscsökkentés hatályát kiterjesztették 13 új élelmiszer-termékkategóriára. Az elérhető adatok szerint az érintett termékek ára átlagosan 22 százalékkal csökkent. A drogériai termékek esetében – adatgyűjtés alapján – az intézkedés alá vont termékek esetében 29 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe – idézte fel háttérként az NGM.

