Reménykeltőbb képet mutat a kiskereskedelmi forgalom alakulása

Akár 3 százalék alatti kamattal is igénybe lehet venni a január elsejétől elérhető CSOK Plusz hitelt, amelyet a korábbi CSOK utódjaként vezetett be a kormány. A kamattámogatott kölcsön a legtöbb banknál már elérhető, az igénylés feltételei azonban eltérnek néhány ponton, a kamatokban és THM-ekben is megindult a verseny a hitelintézetek között.