Idén már majdnem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken.

A tárca közleményében azt írta: Brüsszel és magyarországi lerakata adót emelne, és a családok helyett a multikat, Ukrajnát és a háborút támogatná.

Felidézték: tavaly júliustól adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, 2025 októberétől a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentességben részesülnek. Mindezek mellett a kormány 2026-ra két lépcsőben megduplázta a családi adókedvezményt is, mert Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar embereknél van a helye – hangsúlyozta az NGM.

Idén már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál. Tavaly csaknem 240 ezer három- vagy többgyermekes édesanya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot, nekik folytatólagosan jár a kedvezmény, ezért – nekik nem is kellett újra nyilatkozniuk idén – az szja-mentesség a januári fizetésükben automatikusan érvényesül – ismertették.

Az édesanyáknak járó kedvezmény akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni. A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az adókedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA) – hívta fel a figyelmet az NGM.

Újdonság, hogy a nyilatkozat már több munkáltatónak is elküldhető egyszerre egy kattintással. Emellett a gyermekek adatai kiajánlásakor a kifizetői, munkáltatói adatszolgáltatások mellett a családipótlék-folyósítási adatokat is figyelembe veszi. Nem csak a kitöltés lett egyszerűbb: azok, akik valamely anyakedvezményre és családi kedvezményre is jogosultak, összevont nyilatkozatot tehetnek az ANYACSKA elnevezésű nyomtatványon, amelyben az “anyakedvezmények“, valamint a családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítése egyszerre kérhető. További könnyebbség, hogy az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell évente kérni – jelezte a tárca.

A kedvezmények egy összegben is igénybe vehetők, ha valaki nem kéri a havi érvényesítést a munkáltatójától. Az egész éves szja-kedvezmény kérhető egyszerre, a következő évi adóbevallásban. Az édesanyáknak, valamint a családoknak járó kedvezményekről minden információ megtalálható a NAV honlapján – írta közleményében az NGM.