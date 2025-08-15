NGM: tovább szárnyal a Demján Sándor 1+1 Program

Tovább szárnyal a Demján Sándor 1+1 Program, már 75 milliárd forintot fizettek ki a vállalkozásoknak – írta pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az NGM közölte: a 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Program keretében a tárca eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést, amelyek összesen 104,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra váltak jogosulttá.

A program tempója folyamatosan gyorsul, a kifizetések összege elérte a 75 milliárd forintot, így a pozitív döntéssel rendelkező vállalkozások kétharmada, vagyis mintegy 900 hazai kkv már megkezdhette tervezett beruházásait.

A program a hosszú távú növekedés támogatása mellett azonnali gazdaságélénkítő hatással is bír; a kedvezményezett cégek a támogatás révén új gépeket, modern technológiákat szerezhetnek be, amelyek a foglalkoztatás bővülését és a helyi gazdaság erősödését is magukkal hozzák.

A pozitív támogatói döntéssel rendelkező vállalkozások háromnegyede már kézhez kapta a támogatói okiratát is: eddig több mint 1000 cég részére állította ki a programot lebonyolító Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség a támogatói okiratot összesen 83 milliárd forint értékben.

Ez egyben azt is jelzi, hogy a program adminisztrációs folyamatai gördülékenyen zajlanak, a források pedig a lehető leggyorsabban jutnak el a kedvezményezettekhez – írta az NGM. “A program tempója folyamatosan gyorsul, és az adatokból is jól látszik, hogy óriási segítséget jelent a hazai kis- és középvállalkozások számára. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a beruházások minél hamarabb megkezdődhessenek” – emelte ki a tárca közleményében Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár.

A konstrukció különlegessége, hogy a támogatás egyaránt előmozdítja a technológiai fejlesztéseket, a kapacitásbővítést és az energiahatékonysági beruházásokat, ezáltal érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten egyaránt versenyképesek legyenek.

A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a kifizetések üteme látványosan felgyorsult: mindössze egy hónap alatt megnégyszereződtek a kifizetések.

