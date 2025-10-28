Nincs AI ész nélkül! – Indul a IX. Országos IT Megmérettetés

Soha nem látott sebességgel alakul át az IT-szektor, a mesterséges intelligencia újradefiniálja a munkaköröket, miközben egyes területek egyre inkább a fókuszba kerülnek. Elengedhetetlen, hogy az IT-szakemberek naprakészek maradjanak, reagáljanak az aktuális piaci kihívásokra. A szakma képviselői immár 9. alommal tesztelhetik tudásukat különböző kategóriában az Országos IT Megmérettetésen, Magyarország egyik legnagyobb részvétellel zajló informatikai versenyén.

Már elindult a nevezés a IX. Országos IT Megmérettetésre. Az idei online versenysorozat mottója: „Nincs AI ész nélkül”. Vagyis a technológia előretörésével az emberi kompetenciák és a tudás értékesebb, mint valaha.

Az AI sem tévedhetetlen

A most 18 éves Reicher Martin, a tavalyi verseny felfedezettje, valamennyi szenior indulót is maga mögé utasítva a Mesterséges Intelligencia – kategória győztese is úgy látja, hogy a legfontosabb képesség napjainkban a problémamegoldás.

„Az AI nagyon sokszor jó megoldást ad arra, amit keresünk, de sok esetben hibás vagy részben hibás választ ad. Ezeket a helyzeteket az embernek kell felismernie és megoldania. Pontosan ezért van szükség az észre az AI mellett” – hangsúlyozta a fiatal fejlesztő.

Szerinte a jövő nem az AI-tól való félelemről, hanem az azzal való együttműködésről szól.

„Az AI biztosan átalakítja a munkaköröket, sok mindent automatizálni fog. Számtalan dolgot, ami most még az emberek feladata, valószínűleg a mesterséges intelligencia fog elvégezni, de emiatt új pozíciók is megnyílnak. Kevésbé mondanám azt, hogy az AI elveszi a munkát, sokkal inkább átalakítja azt.”

A verseny – ahol a feladat az AI kreatív felhasználása – tökéletes terep ezen új képességek tesztelésére.

„Az AI egy nagyon gyorsan fejlődő ágazat, rengeteg olyan új technológia alakult ki, ami például egy évvel ezelőtt, a tavalyi verseny idején még nem is létezett, ilyenek például a nyelvi modellek” – tette hozzá Reicher Martin.

„A verseny segített kiválasztani az utamat”

Almády-Palotai Balázs már kilenc éve a pályán lévő frontend fejlesztő, aki éppen egy ilyen megmérettetés során talált rá új szakmai céljára, ami valódi „szerelemprojekt” lett számára.

„Amikor az ember egy helyen, egy munkakörben dolgozik hosszabb ideje, nem feltétlenül látja, milyen lehetőségek, kérdések, problémák vannak a kicsit távolabbi területeken” – világít rá a szakértő. „Én éppen az Országos IT Megmérettetésen keresztül kezdtem el megismerkedni az akadálymentesítéssel, most már a nemzetközi vizsgára tanulok, és mondhatom, hogy nekem ez egy alternatív karrierút lett.”

Almády-Palotai Balázs több alkalommal is dobogós helyen végzett az akadálymentesség kategóriában az elmúlt években.

„Kiemelt szerepe van ennek a területnek abban, hogy bárki – akár egy nyugdíjas, egy anyuka, akinek ott van a karján a kisgyerek, egy látás-, vagy hallássérült – jól tudjon használni egy applikációt. Sajnos a frontend fejlesztő képzéseknél nincs kellő hangsúly az akadálymentességen, pedig az öregedő társadalmunkban ez kulcskérdés. Ez egy valódi interdiszciplináris terület, egyszerre szükséges az empátia, a pszichológia, a programozás és a felhasználói élmény fejlesztése.

Almády-Palotai Balázs elmondta azt is, hogy a verseny egyedülálló lehetőség a kockázatmentes kísérletezésre. „Ez egy nagyon jó tapasztalás lehet annak, aki szeretné megnézni, hogy jó helyen van-e, vagy kipróbálná magát mondjuk egy DevOps vagy egy security feladatban, amibe élesben nem merne beugrani.”

Közvetlen állásajánlatok, értékes nyeremények

A verseny ugyanakkor nem csupán egy teszt, hanem közvetlen kapu a legjobb állásajánlatokhoz. Több mint 50 kiemelt munkáltató (köztük a BOSCH, SAP, Nokia, E.ON, Magyar Telekom és az EPAM) keres aktívan új kollégákat a versenyzők között.

A nevezés már elindult, a résztvevők 16 szakmai kategóriában mérhetik össze tudásukat 5 online fordulón keresztül. Idén először 6 kategória legjobbjai pedig élőben, streamingen közvetített döntőben küzdenek meg a végső győzelemért.

A tét óriási: a 2025-ös Országos IT Megmérettetés abszolút győztese az Asura Technologies jóvoltából teljes ellátással vehet részt a világ egyik vezető közlekedéstechnológiai szakkiállításán és konferenciáján, a 2026-os Intertraffic Amsterdam kiállításon, a cég csapatával közösen.

Nevezés és további információk a www.megmerettetes.hu oldalon. A nevezési határidő: október 29.

Választható témakörök és szakmai hitelesítőjük:

– Technical Debt Management – Webstar Csoport

– Python – BOSCH

– Nyelvfüggetlen programozás – SAP

– Excel mesterfokon a jövő üzleti elemzője – BCS

– Infrastructure automation – Nokia

– Azure Cloud – Alerant

– DevOps – E.ON

– Mesterséges intelligencia – Ulyssys

– Akadálymentes weboldalak – Precognox

– Front-End – Adroit Group

– IT Biztonság – Ukatemi

– Hálózati ismeretek – Magyar Telekom

– Mobilfejlesztés – IOS – EPAM

– Mobilfejlesztés – Android – EPAM

– Java programozás – ProofIT

– C++ – Lightware