Nincs B terv – gyakorlati segítség a hulladék csökkentéséhez

A hulladékprobléma napjaink egyik legégetőbb környezeti kihívása. Évente több milliárd tonna szemét keletkezik világszerte, amelynek jelentős része kezelés nélkül mérgezi a környezetet – hívja fel a figyelmet a Humusz Szövetség. A Kukadiéta 2.0 – avagy hogyan fogyjunk le szemétből, mielőtt teljesen belefulladnánk című cikkük rávilágít arra, hogy a szelektív gyűjtés önmagában nem elegendő. A háztartásokban keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére gyakorlati megoldásokat is kínál a környezetvédő szövetség Kukadiéta kiadványában, melyet a Baptista Szeretetszolgálat No Planet B programja támogatott.



A hulladékprobléma nem egy távoli, absztrakt dolog, hanem mindannyiunk mindennapjait átszövi – hívja fel a figyelmet a Humusz Szövetség. Az ENSZ mérései szerint évente több mint 2 milliárd tonna szilárd hulladék keletkezik, és ennek legalább fele semmiféle normális kezelést nem kap. A mikroműanyagok lassan olyan természetességgel jelennek meg az életünkben, mint a reggeli kávé. Benne vannak a tengerekben, a sörünkben, sőt, már a véráramunkban és a férfiak heréjében is. Egy átlagos ember hetente akár kb. 5 grammnyi mikroműanyagot is elfogyaszthat, ami egy bankkártya súlyát jelenti.

Képmutatás és szemétexport

A hulladék nem csak környezeti, hanem globális politikai tényező is. A gazdag országok évtizedek óta exportálják hulladékukat a szegényebb régiókba, ahol gyakran nincs kapacitás annak feldolgozására, így a „megoldás” valójában újabb problémákat szül. A szerző szerint a saját döntéseinkben rejlik a legnagyobb változás lehetősége, és mindannyiunknak felelősséget kell vállalnunk a hulladékcsökkentés érdekében – hívják fel a figyelmet a környezetvédők.

Kukadiéta – Már kis odafigyeléssel is csökkenthetjük a keletkező hulladék mennyiségét!

A hulladékprobléma megoldása nem csak a kormányok és a nagyvállalatok feladata, hanem minden egyes emberé. A tudatos fogyasztás, a hulladékcsökkentés és az újrahasznosítás mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy csökkentsük a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. A Humusz Szövetség Kukadiéta kiadványában részletesen is bemutatja, hogy a háztartások miként csökkenthetik a hulladékmennyiséget és hova fordulhatnak segítségért.

A hulladékprobléma megoldása érdekében a következő lépéseket tehetjük meg:

– Felkészülten megyek vásárolni, listát és saját szatyrot viszek magammal

– Szelektálok és a hulladékokat a megfelelő gyűjtőhelyeken adom le

– Amit lehet komposztálok

– Elromlott eszközeimet megjavít(tat)om vagy újragondolom

– Felesleges tárgyaimnak új gazdát keresek pl. adományozás, bolhapiac útján

– Piacon vásárolok, támogatom a helyi kereskedelmet

– Keresem a használt vagy újrahasznosított termékeket

– Kerülöm az egyszer használatos, felesleges csomagolásokat

– Ha tehetem, a közös használatot, kölcsönzést választom

– Nemet mondok a reklámanyagokra

A „Kukadiéta” nem kúra, hanem hosszú távú életmódváltás – nem az önsanyargatás a cél, hanem az, hogy kevesebb felesleges dolgot engedjünk be az életünkbe, és úgy alakítsuk a napi szokásainkat, hogy az a környezet számára is fenntartható legyen, és egy élhetőbb, tisztább világot hagyjunk az utódainkra.