Nincs megállás: egyre olcsóbbak a személyi kölcsönök

„A személyi kölcsönök kamatainak fokozatos csökkenése annak tükrében semmiképp sem meglepő, hogy a lakáshitelek mellett egyértelműen ennél a terméknél a legnagyobb a kereslet a lakossági piacon, ami az intenzív versenyt is magyarázza” – emelte ki a BiztosDöntés.hu szakújságírója. A jegybank adatai szerint már 2025. első kilenc hónapjában több személyi kölcsönt helyeztek ki a pénzügyi szolgáltatók, mint a 2024-es rekordévben összesen: a szerződések összege meghaladta a 836 milliárd forintot, amely alapján az idei év egészére ezer milliárd forint feletti új kihelyezésre lehet számítani. Eközben a megkötött szerződések száma is folyamatosan növekszik, szeptember végére – új csúcsot döntve – már megközelítette a 266 ezret.