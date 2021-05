Nitrogénművek Zrt.: megszüntették Bige László házi őrizetét

Megszüntette Bige László házi őrizetét a Nyíregyházi Törvényszék – tájékoztatott a vállalkozó tulajdonában álló Nitrogénművek Zrt.

Az ügyészség által vesztegetéssel és más bűncselekményekkel gyanúsított nyíregyházi cégvezető bűnügyi felügyeletét december 17-én rendelte el a Nyíregyházi Járásbíróság.

A gyanú szerint Bige László egy mezőgazdasági termékeket előállító cég elnök-vezérigazgatójaként 2011 és 2018 között mintegy kétmilliárd forint kárt okozott saját cégének azzal, hogy arra utasította alkalmazottjait, a társaság termékeit valótlan okokra hivatkozva selejtesnek minősítsék és emiatt alacsonyabb áron értékesítsék a kereskedőknek.

A Nitrogénművek Zrt. az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a védelem március 11-én indítványt nyújtott be a kényszerintézkedés megszüntetésére, és a Nyíregyházi Járásbíróság március 24-én megszüntette a vállalkozó bűnügyi felügyeletét.

Az elsőfokú határozat ellen előbb fellebbezést jelentett be az ügyészség, majd a kényszerintézkedés határidejének meghosszabbítására tett indítványt, ezt azonban a járásbíróság elutasította. Az ismételt ügyészi fellebbezést megvizsgálva a Nyíregyházi Törvényszék helybenhagyta a járásbíróság döntéseit.

A cég közleményében hangsúlyozták, hogy Bige László április 28-ától a törvényszék jogerős döntése alapján semmilyen kényszerintézkedés hatálya alatt nem áll.

“A társaság továbbra is teljes mértékben megbízik az igazságszolgáltatás döntéseiben és minden jogi eszközzel megvédi magát a Bige Lászlót és a társaságot érintő igazságtalan intézkedésekkel szemben. A döntés eredményeként Bige László semmilyen tekintetben nincs korlátozva abban, hogy kiemelkedő üzleti tevékenységét a továbbiakban eredményesen folytathassa” – írták.

A korabeli cikkek hatalmas tőzsdei manőverekről számolt be korábban Bige cégeivel kapcsolatban. Majd a hűtlen kezelésről szóló írások árasztották el a sajtót, GVH kartellezést is gyanított a hazai műtrágya-értékesítőknél, akik uniós jogot is sérthettek. A háttérben politikai csatározások is felsejlettek, és a régió topmilliárdosainak csatározásait is belekeverték az ügyekbe az Index illetve a Forbes cikkeiben 2018-ban.