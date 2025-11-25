Kezdőlap Hírek NKFH: több mint 15 millió forint kártalanítás járt a légiutasoknak
Hírek
NKFH: több mint 15 millió forint kártalanítás járt a légiutasoknak

AzÜzlet.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az év első nyolc hónapjában 15 millió forintnál is több kártalanítást ítéltek meg a légiutasoknak és csaknem 100 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki a jogsértő légitársaságokra – jelentette be keddi közleményében a hatóság.

A fogyasztóvédelmi hatóság folyamatos vizsgálatával biztosítja, hogy az utasok jogai érvényesülhessenek, azok ne sérüljenek – tették hozzá.

Az NKFH és a kormányhivatalok szigorúan fellépnek a légitársaságok szabálytalan gyakorlata ellen, folyamatosan vizsgálják, hogy a légitársaságok biztosítják-e az utasok jogait és megkapják-e az utasok a meghatározott kártalanítást és segítséget például egy járattörlés vagy egy hosszú késés esetén.

Csak idén nyár végéig több mint 330 fogyasztói panasz érkezett a hatósághoz, melyek javarészt a légijáratok törléséhez, jelentős késésekhez és hiányos tájékoztatáshoz kapcsolódtak. Az eljárások eredményeként 38 750 euró, azaz hozzávetőlegesen 15,5 millió forint kártalanítást ítéltek meg az utasoknak.

Az NKFH szakmai irányításával a kormányhivatalok hivatalból is indítottak ellenőrzéseket, nemcsak a hatósághoz beérkezett fogyasztói panaszok alapján indultak vizsgálatok. Többek között próbavásárlásokat tartottak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére, vizsgálták a telefonos ügyfélszolgálatokat – az emelt díjas hívások miatt -, valamint ellenőrizték a légitársaságok honlapján található tájékoztatásokat is. A próbavásárlásoknál kiderült, hogy a társaságok nem biztosították a szóbeli panasztétel lehetőségét, vagy nem volt megfelelő a díjtájékoztatás.

A hatóság kiemelte, mind a fogyasztói beadványok, mind a hivatalból indult eljárások alapján a hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a légitársaságokra.

A tavalyi évhez képest idény nyáron már érezhetően kevesebb járattörlés és késés fordult elő, ami többek között a határozott hatósági fellépésnek volt köszönhető. Az NKFH és a kormányhivatalok azonban itt nem állnak meg, továbbra is ellenőrzik a légitársaságokat azért, hogy minden utas megkapja a neki járó tájékoztatást, segítséget és kártalanítást – írták az NKFH közleményében.

Bank

Nincs megállás: egyre olcsóbbak a személyi kölcsönök

A folyamatos csökkenést viszont most már elsősorban az okozza, hogy az alacsonyabb hitelösszeg-sávoknál is egyre lejjebb nyomják a kamatokat a pénzintézetek.
Tovább
Élelmiszeripar

Magyarország étele® 2026 program – A jövő mesterei és a népmesék ízei egy színpadon

Az Étrend – Magyar Konyhafőnökök Egyesülete a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Szolnoki Szakképzési Centrummal, a Debreceni Egyetemmel és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával közösen hirdeti meg a 2026-os Magyarország étele szakácsversenyt, a Szakma Ifjú Mestere tanulóversenyt, valamint az „Egyszer volt, hol nem volt…” rajzpályázatot.
Tovább
Hírek

Így vált az amerikai gazdaság a mesterséges intelligencia rabjává

Fotó:Freepik A mesterséges intelligencia (MI) beruházások oly mértékben hajtják az amerikai növekedést, hogy egy esetleges visszaesés bármikor recesszióba taszíthatja a gazdaságot. Az amerikai gazdaság növekedését ma...
Tovább
