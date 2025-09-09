Nő a drágább ingatlanok aránya a budapesti lakáspiacon

A budapesti lakáspiacot egyre nagyobb arányban uralják a drágább ingatlanok, a 25 millió forint alattiak szinte teljesen eltűntek a kínálatból – közölte az MTI-vel a Duna House.

Az augusztusi adatokat értékelő összesítés szerint az átalakulás az utóbbi egy évben látványos, Budán a 40 és 50 millió forint közötti lakások aránya is 10 százalék alá esett, a 70 millió forint felettiek aránya pedig 15 százalékról 61 százalékra nőtt. Pesten valamivel kiegyensúlyozottabb a kínálat, a 30 és 50 millió forint közöttiek részesedése ott még elérte a 17 százalékot az előző hónapban – írták.

Az MTI közlemény a folyamatot azzal magyarázta, hogy az áremelkedés miatt ma már az átlagos ingatlanok is a 70 millió forint feletti sávba tartoznak, tehát nem a luxuslakások aránya nőtt a kínálatban. A magasabb árkategória térnyerésének az Otthon Start újabb lendületet adhat, hiszen a kedvezményes kamat nagyobb hitelösszeg vállalását teszi lehetővé – tették hozzá.