Kezdőlap Gazdaság Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem
GazdaságHírek
No menu items!

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem – a családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszerutalványa tovább erősítik a forgalmat – állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait idézi a minisztérium, amelyek szerint 2025 augusztusában a kiskereskedelmi forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva az előző év azonos időszakához képest 2,4 százalékkal, a megelőző hónaphoz képest 0,8 százalékkal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,3 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 3,9 százalékkal növekedett.

Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9 százalékkal nőtt az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom elérte az 1735 milliárd forintot. 2025 január-augusztusában a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Az NGM kiemelte: a kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre. 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák

A kormány a szépkorúakra is kiemelt figyelmet fordít: már több mint 2 millió nyugdíjas számára postázta ki a 30 ezer forintos élelmiszer utalványt ezáltal tovább fokozva a kiskereskedelmi forgalom bővülését.-közölte az MTI.

A magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést. Az intézkedés gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.

A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. Mindezek összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiskereskedelmi forgalom a jövőben is tovább bővüljön – írta az NGM.

Kapcsolódó cikkek

Agrárvilág

A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 10,1 millió tonnával, 2,971 milliárd tonnára emelte globális gabonatermés-előrejelzését szeptemberi várakozásához képest.
Tovább
Hírek

Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,09 százalékkal, a frankfurti DAX indexe 0,08 százalékkal, a párizsi CAC-40 indexe pedig 0,74 százalékkal gyengült nyitáskor.
Tovább
Gazdaság

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 2,4, százalékkal haladta meg

2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit - jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését

Agrárvilág
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 10,1 millió tonnával, 2,971 milliárd tonnára emelte globális gabonatermés-előrejelzését szeptemberi várakozásához képest.
Tovább

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem

Gazdaság
Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem - a családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa tovább erősítik a forgalmat - állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább

Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Hírek
Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,09 százalékkal, a frankfurti DAX indexe 0,08 százalékkal, a párizsi CAC-40 indexe pedig 0,74 százalékkal gyengült nyitáskor.
Tovább

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 2,4, százalékkal haladta meg

Gazdaság
2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit - jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrárvilág

A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 10,1 millió tonnával, 2,971 milliárd tonnára emelte globális gabonatermés-előrejelzését szeptemberi várakozásához képest.
Tovább
Gazdaság

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem - a családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa tovább erősítik a forgalmat - állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Hírek

Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,09 százalékkal, a frankfurti DAX indexe 0,08 százalékkal, a párizsi CAC-40 indexe pedig 0,74 százalékkal gyengült nyitáskor.
Tovább
Gazdaság

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 2,4, százalékkal haladta meg

2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit - jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább
Gazdaság

Iránykereséssel kezdődhet a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykereséssel kezdődhet a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 812,54 pontos, 0,82 százalékos emelkedéssel, 100 462,96 ponton zárt pénteken.
Tovább
Agrár

Elkezdődtek az elbírálások: most kiderül, melyik gazda kap támogatást

Idén több mint 3 milliárd forint kifizetése várható ezen a jogcímen – tájékoztatott Viski József, az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára.
Tovább
Gazdaság

Meglepő, hol költöttek idén nyáron a legtöbbet a K&H SZÉP kártyáival

A legtöbb tranzakció a legnagyobb ételkisszállító cégeknél valósult meg közel 550 millió forint összértékben, de a hazai üdülésfoglalások értéke is meghaladta a 70 millió forintot.
Tovább
Bank

Fordulat a személyi hiteleknél – alig van már 10 százalék feletti kamat

Ma már szinte minden nagybank 10 százalék körüli kamattal kínálja  maga top ajánlatát, és nem csak nagy összegekre.  
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 10,1 millió tonnával, 2,971 milliárd tonnára emelte globális gabonatermés-előrejelzését szeptemberi várakozásához képest.

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem - a családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa tovább erősítik a forgalmat - állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
© 2025 | www.azuzlet.hu