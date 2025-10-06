Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem – a családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszerutalványa tovább erősítik a forgalmat – állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait idézi a minisztérium, amelyek szerint 2025 augusztusában a kiskereskedelmi forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva az előző év azonos időszakához képest 2,4 százalékkal, a megelőző hónaphoz képest 0,8 százalékkal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,3 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 3,9 százalékkal növekedett.

Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9 százalékkal nőtt az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom elérte az 1735 milliárd forintot. 2025 január-augusztusában a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Az NGM kiemelte: a kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre. 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák

A kormány a szépkorúakra is kiemelt figyelmet fordít: már több mint 2 millió nyugdíjas számára postázta ki a 30 ezer forintos élelmiszer utalványt ezáltal tovább fokozva a kiskereskedelmi forgalom bővülését.-közölte az MTI.

A magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést. Az intézkedés gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.

A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. Mindezek összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiskereskedelmi forgalom a jövőben is tovább bővüljön – írta az NGM.