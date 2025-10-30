Kezdőlap Gazdaság Növekvő árbevétel mellett veszteséggel zárta a harmadik negyedévet a Masterplast
Gazdaság
Növekvő árbevétel mellett veszteséggel zárta a harmadik negyedévet a Masterplast

A Masterplast konszolidált árbevétele a harmadik negyedévben 44,5 millió euró volt, ami 25 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, míg a kedvezőtlen árfolyamváltozások miatt adózott eredménye 529 ezer euró veszteséget mutatott a bázisidőszaki 1,3 millió euró után – közölte a cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett jelentésében.

A közép-európai régió legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag-gyártó vállalata az MTI-nek küldött közleményében kiemelte: a harmadik negyedéves forgalom három év után ismét 40 millió euró fölé emelkedett, ami trendfordulót jelez, míg a EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 129 százalékkal 3,43 millió euróra nőtt.

A növekedést a magyar piacon az állami támogatású programok – köztük az Otthon Start és a Lakhatási tőkeprogram – keresletélénkítő hatása támogatta, míg a régió országaiban is érzékelhetően kedvezőbben alakult a piaci környezet – írta az MTI.

Az őszi hónapokban a lakossági kereslet élénküléséhez érdemben hozzájárult a Masterplast szigetelési kezdeményezése, a Hungarocell felújítási program is. A vállalat gyártókapacitásainak kihasználtsága a növekvő kereslettel párhuzamosan javult, ami érdemben hozzájárult az eredményesség javulásához.

A július-szeptemberi időszakban a Masterplast mintegy 1,5 millió euró pénzügyi veszteséget számolt el a forint kedvezőtlen árfolyam-alakulásai miatt, ami több mint kétszerese a tavalyi értéknek. A pénzügyi eredményt 660 ezer euróval rontották a szerencsi üveggyapotgyár elindulásához kapcsolható kiadások. A jelentésben kitértek arra, hogy a gyárban sikeresen lezárult a tesztidőszak, a termelés több alkalommal elérte a teljes kapacitás szintjét.

Az év első kilenc hónapjában a vállalat árbevétele 7 százalékkal 110,3 millió euróra, az EBITDA 59 százalékkal 5,6 millió euróra nőtt. A Masterplast vesztesége ebben az időszakban 3 millió euróról 5,2 millió euróra emelkedett, a pénzügyi eredmény 3,8 millió euró mínuszt mutatott az előző évi 613 ezer euró után.

A közlemény idézte Tibor Dávidot, a Masterplast elnök-vezérigazgatóját, aki szerint a régió építőipara és a Masterplast is visszatért a dinamikus növekedési pályára. “Az elmúlt évek kihívásai után mostanra olyan hatékony működést sikerült elérnünk, amelyre stabilan lehet építeni” – tette hozzá.

Beigazolódtak a várakozások: már Budapesten is korlátozzák a beköltözéseket

A XVI. kerület korlátozásai ugyanis véget vethetnek annak az egyre gyakoribb jelenségnek, hogy melléképületekből, garázsokból, tárolókból alakítanak ki lakásokat, amiket osztatlan közös tulajdonú ingatlanokként értékesítenek.
KSH: a vendégek száma 8,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Összesen 28 913 turisztikai szálláshely, ezen belül 2759 kereskedelmi, illetve 26 154 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
KSH: 2025 harmadik negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6 százalékkal meghaladta a 2024. harmadik negyedévit

Az előző negyedévhez képest - a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint - a gazdaság teljesítménye stagnált.
