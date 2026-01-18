Hirdetés
Növekvő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt, 4,98 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A heti forgalom 108,16 milliárd forint volt az előző héten elért 103,08 milliárd forint után, a vezető részvények erősödtek a héten. Pénteken új történelmi csúcson zárt a BUX mellett az OTP is.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte: a héten ismét új rekordot ért el a BUX index, minden vezető részvény érdemben erősödött, a mezőnyből leginkább a Mol emelkedett ki.

A kommentárban felidézték, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint a Mol napokon belül megállapodást írhat alá a szerb NIS olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról. A tranzakció célja a régió energiaellátásának optimalizálása a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai finomítók integrált működtetésén keresztül, ami várhatóan kedvező hatással lesz az energiaárakra is.

Az OTP részvényeire céláremelés érkezett. A Goldman Sachs 36 700 forintról 42 ezer forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel. Az OTP-t követő 17 elemzőből 12 vételre, 3 tartásra, 2 eladásra javasolja a részvényt, a medián célárfolyam 35 750 forint – jelezte az Equilor.

A hét eseményei között megemlítették, hogy bejelentette a részvény-visszavásárlási aukció részleteit az Opus. A vállalat legalább 1 milliárd forint összértékben tervez saját részvényeket visszavásárolni. A visszavásárlási ár részvényenként nem haladhatja meg a 710 forintot, továbbá az ár nem lehet magasabb az előző tőzsdei nap záróárának 120 százalékánál. A tranzakcióban kizárólag azok a részvényesek vehetnek részt, akik legalább 50 millió forint értékű részvénypakkot ajánlanak fel-közölte az MTI.

Rekordmértékű hőmennyiséget értékesített a PannErgy a tavalyi negyedik negyedévben. A kedvező termelési adatok hatására a menedzsment felfelé módosította a 2025-ös évre várható EBITDA-t a 4150-4200 millió forintos sávba, míg 2026-ra már 4300-4450 millió forintos eredménnyel számolnak. A növekedés elsősorban a Miskolci Geotermikus Projektnek volt köszönhető.

A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 10,38 százalékkal a Mol erősödött, pénteken a papír 3532 forinton zárt, heti forgalma 26,6 milliárd forint volt. Az OTP árfolyama a héten 5,17 százalékkal nőtt, pénteki záróára 38 480 forint volt, ami új történelmi csúcs, heti forgalma több mint 63,17 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom ára 3,11 százalékkal emelkedett a héten, a részvény 1920 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, forgalma a héten meghaladta a 3,79 milliárd forintot. A Richter árfolyama a héten 1,85 százalékkal erősödött, záróára pénteken 10 470 forint volt, heti forgalma meghaladta a 9,11 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 404,50 ponton zárt, 105,36 ponttal, 1,02 százalékkal magasabban az előző hetinél.

