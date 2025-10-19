Kezdőlap Gazdaság Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten
Gazdaság Tőzsde
Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten

Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 102 968,67 ponton zárt, 977,91 ponttal, 0,96 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A heti forgalom 75,29 milliárd forint volt az előző heti 60,87 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével csökkentek.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hogy növekedett a Mol kurdisztáni érdekeltségének gázkapacitása. A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektjéből származó kereskedelmi gázértékesítés szerdán indult meg a Khor Mor létesítményben, az iraki Kurdisztán régióban. A projekt napi 250 millió standard köbláb új feldolgozási kapacitást ad a Khor Mor létesítményhez, amely 50 százalékkal növeli a Khor Mor teljes kibocsátását. A Mol 10 százalékos részvényessel rendelkezik a Pearl Petroleum konzorciumban.

A héten a Waberer’s stratégiai szándéknyilatkozatot írt alá a GYSEV-vel, illetve a GYSEV CARGO-val. A 2024. december 23-án bejelentett GYSEV CARGO-ban történő többségi tulajdonszerzés a tervezett határidőig nem tudott lezárulni a szükséges finanszírozói jóváhagyás (EIB) elmaradása miatt. Tekintettel arra, hogy a tranzakció eredeti üzleti céljait a felek továbbra is értékteremtőnek és megvalósíthatónak gondolják, ezért együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, amely szerint megvizsgálják az adásvételi tranzakció végrehajtásának lehetőségeit, illetve hogy milyen üzleti struktúra és ütemezés mellett tudnak kölcsönösen kedvező üzleti fejlesztéseket végrehajtani – írták a heti összefoglalóban.

Legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Global fix ügyletekkel. Felidézték, hogy az Opus Global közlése szerint 2025. december 15. és 2026. január 31. között egy későbbiekben meghatározott kereskedési napon fix ügyletek keretében sajátrészvény visszavásárlást tervez legalább 1 milliárd forint ellenértékért. A fix ügyletek megkötésének napján a Budapesti Értéktőzsde napi kereskedése keretében sajátrészvény visszavásárlásra nem fog sor kerülni.

A héten a vezető részvények közül az OTP árfolyama 2,6 százalékkal erősödött, pénteken a banki papír 30 330 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 44,33 milliárd forintot. A Richter árfolyama a héten 2,26 százalékkal csökkent, a részvény 10 360 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 10,33 milliárd forintot tett ki. A Mol árfolyama 0,94 százalékkal mérséklődött a héten, az olajipari részvény 2744 forinton zárt pénteken, heti forgalma 5,3 milliárd forint volt. A héten a Magyar Telekom árfolyama 0,78 százalékkal csökkent, pénteki záró árfolyama 1786 forint volt, heti forgalma 2,15 milliárd forintot ért el.-közölte az MTI.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9854,58 ponton zárt, 291,10 ponttal, 3,04 százalékkal magasabban az előző hetinél.

Az államháztartásról jelennek meg adatok és kamatdöntő ülést tart a jegybank a jövő héten

A jövő héten jelenik meg az államháztartás szeptember végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, valamint munkaerőpiaci adatokat közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ma reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt.
Veszteséges zárás az európai tőzsdéken

A STOXX 600 index 0,91 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,77 százalék csökkenéssel fejezte be a pénteki kereskedést. Londonban az FTSE 100 index 0,88 százalékkal, a frankfurti DAX index 1,79 százalékkal, a CAC 40 index Párizsban 0,15 százalékkal zárt alacsonyabban. Milánóban az FTSE MIB index 1,46 százalékos, a madridi IBEX 35 index 0,15 százalékos csökkenéssel végzett.
Országszerte védekezünk a szőlőkabócával szemben

Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége; országszerte védekeznek a szőlőkabócával szemben. A gazdák számíthatnak a kormányra.
Gazdaság
Gazdaság
A magyar nők 71 százaléka nem választaná a műszaki-informatikai pályát egy felmérés szerint

A megkérdezett nők 71 százaléka nem tervezi, hogy műszaki, technológiai vagy informatikai pályán dolgozzon, míg a férfiaknál ez az arány 41 százalék - közölte a CETIN Hungary friss országos kutatása alapján, amiből az is kiderült, hogy a mesterséges intelligenciával a magyarok nagy része még csak most ismerkedik.
A globális PC-piac 6,8 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben

Az asztali számítógépek, notebookok és munkaállomások teljes kiszállítása éves összevetésben 6,8 százalékkal, 72,4 millióra nőtt az idei harmadik negyedévében - áll a Canalys szingapúri elemző cég honlapján.
Tovább
Példátlan biztonsági művelet készül Budapesten Trump és Putyin csúcsa előtt

Vadászgépek és zavaróberendezések biztosíthatják a budapesti találkozót. Példátlan biztonsági művelet készül Budapesten Trump és Putyin csúcsa előtt
Szünidei kalandok Pécsett – különleges programok az őszi szünetre

Az őszi szünetben a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont változatos programokkal várja a 8–12 éves gyerekeket. A szülők fellélegezhetnek: a napközis jellegű foglalkozások egész napos élményt és felügyeletet biztosítanak, a rövidebb programok pedig családi kirándulások részeként is remek választások.
Céges AI, magán előfizetésből: sokszor a dolgozók állják a költséget

A cégek 70%-a támogatja az AI-t, de 66%-uk nem képzi a dolgozóit
Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta.
Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
