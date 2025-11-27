Kezdőlap Hírek November 30-ig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor Program felhívására
November 30-ig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor Program felhívására

A felhívásra olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas, 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok jelentkezését várja a Nemzetpolitikai Államtitkárság, akik szívesen eltöltenének 9 hónapot a diaszpórában és van olyan tudásuk, amivel segíteni tudják az anyaországtól távol élő magyar közösségeket magyar identitásuk megtartásában.

A programra négy feladatkörben lehet jelentkezést benyújtani: cserkésztevékenység, hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség), oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, gyermekfoglalkozások tartása, táboroztatás), közösségi, sport, média és kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, adminisztratív feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció- és médiatevékenység, kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás).

A program megvalósítási területei: Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia, Paraguay, Uruguay, Venezuela), Dél-afrikai Köztársaság, Ausztrália és Új-Zéland.

