Hirdetés
Kezdőlap Mozaik Novemberben 121 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány
Mozaik
No menu items!

Novemberben 121 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Novemberben 121 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, a kivitel volumene 8,6 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 3,8 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az egyenleg 765 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,1 százalékkal, az importé 3,7 százalékkal bővült a 2025. októberihez képest.

Novemberben a kivitel értéke 12,4 milliárd euró (4780 milliárd forint), a behozatalé 12,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt.

Az egy évvel korábbi időszakhoz képest az export euróban kifejezett értéke 1,8 százalékkal csökkent, az importé 4,4 százalékkal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 5,9 százalékkal csökkent, a behozatalé 6,8 százalékkal bővült.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,7 százalékkal emelkedett, a behozatalban 5,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 6,8 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,2 százalékkal, a dollárral szemben 14 százalékkal erősödött – tette hozzá a KSH.

A KSH részletezte: a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 7,5 százalékkal csökkent, importvolumene 7,4 százalékkal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 4,3 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 3,4 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 7,0 százalékkal, importvolumene 4,0 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 2,0 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 1,4 százalékponttal visszafogta a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 15 százalékkal alacsonyabb, az importjuké 22 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,6 százalékponttal fokozta a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 2,2 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 11 százalékkal csökkent, a behozatalé 1,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,8 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, az importban 0,1 százalékponttal erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.

A KSH közölte: az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 8,4 százalékkal visszaesett, az onnan érkező behozatalé stagnált. A termék-külkereskedelmi mérleg 628 millió euróval romlott a 2024. novemberi egyenleghez képest, 405 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75 százalékát, az import 71 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 6,4 százalékkal csökkent, a behozatalé 12 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 137 millió euróval romlott, 526 millió eurós passzívumot mutatott.

A jelentés összegezte: 2025. január-novemberben a kivitel értéke 136 milliárd euró (54 176 milliárd forint), a behozatalé 128 milliárd euró (51 062 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest a kivitel volumene 1,0 százalékkal csökkent, a behozatalé 2,3 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 568 millió euróval romlott, a többlet 7,8 milliárd euró volt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala az év első tizenegy hónapjában a kivitelben 3,4 százalékkal, a behozatalban 0,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 2,9 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 1,3 százalékkal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 2,1 százalékkal erősödött – közölte a KSH.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Maduro után Venezuela olajiparának újjáélesztése se gyors, se olcsó nem lesz

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump arról beszélt, hogy az amerikai olajvállalatok visszatérhetnek Venezuelába Nicolás Maduro eltávolítása után, milliárdokat fektetve be az infrastruktúra helyreállításába...
Tovább
Cégvilág

Így lettek milliárdosok a Mesterséges Intelligencia berobbanásának fiatal vállalkozói.

Fotó: https://x.com/mercor_ai A mesterséges intelligencia rohamos fejlődése az elmúlt években jelentősen növelte a technológiai szektor legnagyobb szereplőinek vagyonát, például az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang vagy...
Tovább
Mozaik

Szabad a pálya: újra a régi az M30-as

Fotó: Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium Megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya korábban lezárt szakaszát Szikszó közelében, így ismét folyamatos az autópályás összeköttetés az M3-as...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

Gazdaság
Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben
Tovább

A BKK benyújtotta pályázatát a Nagykörút felújításának EU-s finanszírozására

Gazdaság
A programban új fák ültetése, több zöldfelület, a hiányzó fasorok visszaállítása, szélesebb járdák szerepelnek.
Tovább

Novemberben 121 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány

Mozaik
Az egyenleg 765 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,1 százalékkal, az importé 3,7 százalékkal bővült a 2025. októberihez képest.
Tovább

A GDP-arányos hiány 2025. harmadik negyedévben 4,2, az első három negyedévben összesen 1,9 százalékos volt

Gazdaság
A bevételek 2241 milliárd forinttal (8,8 százalékkal) nőttek. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a 794 milliárd forinttal (7,8 százalékkal) emelkedő termelési- és importadó-bevételek járultak hozzá.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben
Tovább
Gazdaság

A GDP-arányos hiány 2025. harmadik negyedévben 4,2, az első három negyedévben összesen 1,9 százalékos volt

A bevételek 2241 milliárd forinttal (8,8 százalékkal) nőttek. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a 794 milliárd forinttal (7,8 százalékkal) emelkedő termelési- és importadó-bevételek járultak hozzá.
Tovább
Cégvilág

Lezárta a Rába csaknem 75 százalékának felvásárlását a 4iG SDT

A tranzakció során alkalmazott egységes, 1789 forintos részvényenkénti vételár meghatározása a kötelező nyilvános vételi ajánlatban foglaltak szerint, a jogszabályi előírásokkal összhangban, az egy részvényre jutó saját tőke alapján történt, és valamennyi tranzakciós elem vonatkozásában azonos volt.
Tovább
Hírek

2026 év madara – a “rigóüllőt” használó énekes rigó

A több mint négy évtizede futó akció legutóbbi állomásaként a lakossági internetes szavazást az énekes rigó nyerte.
Tovább
Gazdaság

2025 végén éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán

Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból
Tovább
Gazdaság

MLBKT: emelkedett a decemberi BMI

A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban.
Tovább
Gazdaság

Fontos fejlesztés kezdődik az 50 éves Lázbérci Tájvédelmi körzetben

Az 50. születésnapját ünneplő Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén kiemelkedő fejlesztés indul el európai uniós támogatásnak köszönhetően.
Tovább
Gazdaság

Exportvezérelt növekedésére épít az Univer: új logisztikai központtal reagál a keresletre

A tanúsított, korszerű épület energiahatékony működést és a nemzetközi partnerek felé is jól kommunikálható fenntarthatósági hátteret biztosít.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben

A BKK benyújtotta pályázatát a Nagykörút felújításának EU-s finanszírozására

A programban új fák ültetése, több zöldfelület, a hiányzó fasorok visszaállítása, szélesebb járdák szerepelnek.
© 2026 | www.azuzlet.hu