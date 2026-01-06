Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján elmondható, hogy tavaly novemberben újabb történelmi csúcsot döntött a magyarországi lakáshitelpiac, ahol a háztartások által újonnan felvett lakáscélú hitelek szerződéseinek összege megközelítette a 274 milliárd forintot. Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben – írja közleményében a Bank360.

Tavaly novemberben újabb történelmi csúcs született a magyarországi jelzáloghitel-piacon – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma reggel publikált adatai szerint a magyar háztartások 273,99 milliárd forint értékben kötöttek új lakáscélú hitelszerződéseket a szóban forgó időszakban. A novemberi eredmény 141,9%-kal múlta felül a 2024 novemberében kihelyezett 113,28 milliárd forintot, de még a korábban ugyancsak történelmi csúcsnak számító, tavaly októberi 257,47 milliárd forinthoz képest is további 6,4%-os emelkedést jelent.

A lakáshitelpiac újabb rekorderedménye egyértelműen az Otthon Start Program további térnyerésével magyarázható, elvégre a novemberi kihelyezésnek már 81,3%-át tették ki a támogatott lakáshitelek, ami 222,64 milliárd forintot jelent. A jegybanki tájékoztatás szerint ebből az OSP keretében kötött új szerződések összege 199 milliárd forint volt novemberben, ami a teljes kihelyezés 72,6%-ának felel meg. Összehasonlításképp, tavaly augusztusban, tehát a program indulása előtti utolsó hónapban 105,69 milliárd forint lakáshitel került kihelyezésre, amelyből akkor még csak 23,94 milliárd forintot tettek ki a támogatott lakáshitelek (22,7%). (Az azóta eltelt időszakban egyébként a nem otthon startos támogatott lakáshitelek szerződéses összege nagyjából ezen a 20 milliárd forint körüli szinten maradt.)

Novemberben tovább folytatódott a piaci lakáshitelek szerződéses összegének csökkenése, igaz, ez a csökkenés már jóval kisebb mértékű volt, mint szeptember-októberben. Novemberben 51,36 milliárd forintnyi új piaci lakáshitel-szerződés került megkötésre, ami 1,8%-kal maradt el az októberi 52,32 milliárd forinttól. A teljes novemberi kihelyezésen belül a piaci hitelek részaránya 18,7% volt.

A hitelösszeg mellett a szerződések száma is kiemelkedő eredményt ért el tavaly novemberben. A jegybanki adatok szerint a kérdéses időszakban 10 098 új lakáshitel-szerződés került megkötésre, amely 70,9%-kal múlta felül a 2024 novemberi 5 909 darab szerződést. Az egy hónappal korábbi, vagyis a tavaly októberi eredményt (9 676 db) pedig 4,4%-kal múlta felül a novemberi szerződésszám.

A szerződések száma és a kihelyezett hitelösszeg alapján elmondható, hogy 2025 novemberében 27 133 453 forint volt az újonnan felvett lakáshitelek átlagos szerződéses összege. Ezzel szemben egy évvel korábban, 2024 novemberében még csak 19 170 925 forint volt az új lakáshitelek átlagos hitelösszege, ami 41,5%-os emelkedést jelent év/év alapon. Ez a jelentős növekedés ugyancsak az Otthon Start Program számlájára írható, hiszen közvetlenül a program indulását megelőzően, 2025 augusztusában is még csak 18 662 419 forint volt az új lakáshitel-szerződések átlagos összege, ami tehát még némileg alacsonyabb is volt a 2024 novemberi értéknél (-2,7%). (A kereskedelmi bankok korábbi nyilatkozatai alapján egyébként is tudható, hogy az átlagos OSP-lakáshitel szerződéses összege meghaladja a 30 millió forintot.)

Már garantált a történelmi csúcs

A Bank360 korábbi cikkéből kiderült, hogy már a január-októberi adatok alapján is biztosan kijelenthető volt, hogy 2025-ben történelmi csúcsot döntött a hazai lakáshitelpiac. A korábbi csúcstartó 2024-es évben ugyanis 1 351,41 milliárd forint lakáshitel került kihelyezésre, amely összeget tavaly már októberre sikerült meghaladni, elvégre 2025 első tíz hónapjában 1 427,19 milliárd forint került kihelyezésre.

Ez az összeg a novemberi eredménnyel 1 701,18 milliárd forintra emelkedett, így a 2025 január-novemberi eredmény már 25,9%-kal múlja felül a teljes 2024-es év eredményét. Amennyiben pedig a tavaly decemberi eredmény is az október-novemberihez hasonlóan alakult, úgy év/év alapon a 40%-ot is jelentősen meghaladhatja majd a lakáshitelpiac tavalyi bővülése.