Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság Novemberben is hozta a 90 milliárd forint feletti szintet a személyi hitelek...
GazdaságHírek
No menu items!

Novemberben is hozta a 90 milliárd forint feletti szintet a személyi hitelek piaca

AzÜzlet.hu

Tavaly novemberben is hozta a 90 milliárd forint feletti szintet a személyi hitelek piaca – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által ma reggel publikált adatokból. Bár a tavalyi évet nézve a novemberi eredmény nem számít különösebben kiemelkedőnek, ugyanakkor év/év alapon még így is jelentős, 30%-ot meghaladó bővülésről beszélhetünk. Ami pedig 2025 első tizenegy hónapját illeti – a novemberi eredménnyel személyihitel-piacnak sikerült meghaladnia az 1 000 milliárd forintos kihelyezést – írja közleményében a Bank360.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen publikált adatai szerint 2025 novemberében 95,7 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött személyihitel-szerződések szerződéses összege. Bár ez az eredmény a tavalyi év január-novemberi időszakán belül csupán az ötödik legjobbnak számít, ugyanakkor a 2024. novemberi 73,16 milliárd forintot még így is 30,8%-kal múlta felül. A tavalyi év január-novemberi időszakában egyébként havonta átlagosan 93,76 milliárd forint személyi hitel került kihelyezésre, amit a most tárgyalt novemberi eredmény 2,1%-kal múlt felül.

A novemberi eredmény ismeretében már biztosan kijelenthető, hogy a személyi hitelek piaca 2025-ben átlépte az 1 000 milliárd forintos kihelyezést – a tavalyi év első tizenegy hónapjában 1 031,34 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött személyi hitelek szerződéses összege. Összehasonlításképpen, 2024. január-novemberben 754,82 milliárd forint került kihelyezésre, amit a tavalyi eredmény 36,6%-kal múlt felül. A 2024-es év egészében pedig 818,99 milliárd forint volt a személyihitel-piac eredménye – ezt a tavalyi évnek már a január-novemberi eredménye is 25,9%-kal tudta meghaladni.

A szerződések összege mellett azok száma is meghaladta a 2024. novemberi eredményt – a 2025. novemberi 28 716 darab szerződés 12,6%-kal múlta felül az egy évvel korábbi 25 503-as szerződésszámot. A tavalyi év első tizenegy hónapjában összesen 324 777 darab személyihitel-szerződés köttetett, míg 2024 azonos időszakában 283 224 darab, ami így 14,6%-os bővülést jelent év/év alapon. A 2024-es év egészében 304 624 személyihitel-szerződés született, amit tehát a tavalyi évben már novemberben sikerült meghaladni (+6,6%).

A megkötött szerződések összegén és számán felül azok átlagos hitelösszege is jócskán meghaladta a 2024. novemberi szintet. A szerződések összege és száma alapján azt mondhatjuk, hogy tavaly novemberben 3 332 763 forint volt az újonnan kötött személy kölcsönök átlagos hitelösszege, ami 16,2%-kal haladta meg a 2024. novemberi 2 868 681 forintot. A 2024-es év január-novemberében pedig az átlagos hitelösszeg 2 665 104 forint volt, amit még nagyobb mértékben, 19,2%-kal múlt felül a tavalyi év január-novemberében mért 3 175 527 forintos átlagos hitelösszeg.

Továbbra is stagnált a babaváró

A babaváró hitel új szerződéseinek összege 20,39 milliárd forint volt novemberben, amely a tavalyi évben átlagosnak mondható eredménynek számít. Igaz, a 2025-ös év egyébként eddigi legjobbjának számító, októberi 22,8 milliárd forintos eredményéhez képest ez 10,6%-os csökkenést jelent, ugyanakkor a 2025. január-novemberben mért 19,1 milliárd forintos havi átlagösszeget sikerült meghaladnia (+6,8%). A tavaly novemberi eredmény egyébként év/év alapon is enyhe csökkenést mutat – a 2024. novemberi 20,82 milliárd forinthoz képest 2,1%-os a csökkenés mértéke.

A tavalyi év január-novemberi időszakában összesen 210,15 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami 8,5%-kal maradt el a 2024 azonos időszakában kihelyezett 229,72 milliárd forinttól. A szerződésszám 1 863 volt tavaly novemberben, ami ugyancsak elmaradt a 2024. novemberi 1 907 darabtól (-2,3%). A tavalyi év január-novemberi időszakát nézve pedig 19 258 babaváró hitelszerződés köttetett, ami 8,8%-kal maradt el a 2024. január-novemberben megkötött 21 114-es szerződésszámtól.

Az év legrosszabb eredménye a munkáshitelnél

A munkáshitel a tavalyi év – és egyúttal minden idők – legrosszabb eredményét produkálta novemberben. Az egy évvel ezelőtt indult konstrukció esetében eddig a tavaly januári 9,41 milliárd forintos eredmény számított a leggyengébbnek, ám a novemberi 8,55 milliárd forintos kihelyezés még ettől is elmaradt 9,1%-kal. Lényegében ugyanez mondható el a szerződések számával kapcsolatban is – a novemberben megkötött 2 181 darab szerződés a tavalyi év január-novemberi időszakának leggyengébb eredményének számít, közvetlenül a januári 2 426 darabot követően.

A 2025-ös év első tizenegy hónapjában egyébként 41 116 darab munkáshitel-szerződés született, a legtöbb februárban (7 401 darab). A január-novemberben kihelyezett hitelösszeg 159,29 milliárd forintot tett ki. Az új szerződések szerződéses összege nem meglepő módon ugyancsak februárban érte el a legnagyobb eredményét, 28,57 milliárd forintot – ehhez képest a novemberi eredmény mintegy 70,1%-kal alacsonyabb.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.
Tovább
Hírek

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
Tovább
Gazdaság

Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Hírek
Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.
Tovább

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Hírek
Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
Tovább

Novemberben is hozta a 90 milliárd forint feletti szintet a személyi hitelek piaca

Gazdaság
A tavalyi év január-novemberi időszakában összesen 210,15 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami 8,5%-kal maradt el a 2024 azonos időszakában kihelyezett 229,72 milliárd forinttól.
Tovább

Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

Gazdaság
Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.
Tovább
Hírek

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
Tovább
Gazdaság

Novemberben is hozta a 90 milliárd forint feletti szintet a személyi hitelek piaca

A tavalyi év január-novemberi időszakában összesen 210,15 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami 8,5%-kal maradt el a 2024 azonos időszakában kihelyezett 229,72 milliárd forinttól.
Tovább
Gazdaság

Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben
Tovább
Gazdaság

A GDP-arányos hiány 2025. harmadik negyedévben 4,2, az első három negyedévben összesen 1,9 százalékos volt

A bevételek 2241 milliárd forinttal (8,8 százalékkal) nőttek. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a 794 milliárd forinttal (7,8 százalékkal) emelkedő termelési- és importadó-bevételek járultak hozzá.
Tovább
Cégvilág

Lezárta a Rába csaknem 75 százalékának felvásárlását a 4iG SDT

A tranzakció során alkalmazott egységes, 1789 forintos részvényenkénti vételár meghatározása a kötelező nyilvános vételi ajánlatban foglaltak szerint, a jogszabályi előírásokkal összhangban, az egy részvényre jutó saját tőke alapján történt, és valamennyi tranzakciós elem vonatkozásában azonos volt.
Tovább
Hírek

2026 év madara – a “rigóüllőt” használó énekes rigó

A több mint négy évtizede futó akció legutóbbi állomásaként a lakossági internetes szavazást az énekes rigó nyerte.
Tovább
Gazdaság

2025 végén éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán

Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
© 2026 | www.azuzlet.hu