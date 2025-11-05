Kezdőlap Turizmus Novembertől megújult sétákon fedezhetjük fel a veszprémi várnegyedet
Turizmus
No menu items!

Novembertől megújult sétákon fedezhetjük fel a veszprémi várnegyedet

AzÜzlet.hu

Fotó: Nagy Lajos

Novembertől megújult sétákon vehetnek részt a veszprémi várnegyedbe látogatók, akik a Szent Mihály Főszékesegyház és az altemplom, valamint a Szent György Kápolna mellett a barokk Érseki Palota kiemelt tereit és a Gizella Kápolnát is felfedezhetik. A Biró-Giczey Házban továbbra is megtekinthető az Év kiállítása díjjal elismert Bogáncs és liliom című különleges tárlat, de a látogatók ebben a hónapban már a várnegyed két új Szűz Mária-szobrát is megcsodálhatják.

Mária díszes széken ül, palástján, homlokán és két vállán szüzességének jelképe, három csillag látható. Glóriáján elöl tizenkét csillag, hátul a napkorong. Ölében tartja a gyermek Jézust, aki bal kezében az élet könyvének tekercsét fogja, jobbját pedig áldó mozdulatra emeli. Varga Ferenc szobrászművész nemrég elkészült alkotását – amelynek talapzatán négy szeráf kiterjesztett szárnyai alkotnak koszorút – a veszprémi várnegyed Nagyszemináriumának kertjében novembertől csodálhatják meg a látogatók.

Az életnagyságnál másfélszer nagyobb, talapzattal együtt 3,4 méter magas, carrarai márványból készült alkotás Dr. Udvardy György veszprémi érsek felkérésére készült. A Munkácsy Mihály-díjas szobrászművészt az egyik legősibb Mária-ábrázolás inspirálta, amely a ma ismert legrégebbi keresztény szobrokon, a 10–11. század és a román kor madonnáin, a keleti kereszténység számtalan ikonján és freskóján, többek között az isztambuli Hagia Sophia egyik mozaikján is látható.

A munkafolyamat rajzokkal kezdődött, majd kisplasztikai méretű agyag- és ebből kiöntött gipszmodellel folytatódott. Megmintáztam a szobrot teljes nagyságban agyagból, kiöntöttem gipszből, és a gipszmodell alakját ősi módszerrel pontról pontra átmásoltam a márványtömbre, amin kidolgoztam a részleteket. Ez az ókori görögök óta használatos technika” – mondja a másfél évig tartó munkafolyamatról, amelyben Fejős Miklós festőművész volt segítségére. A „Trónoló Istenszülő” ábrázolás a művész Krisztus-központú életművének legújabb gyümölcse, amely egyben a főegyházmegye lelki és művészeti megújulásának jelképe.

Varga Ferenc másik, újonnan elkészült, feketedió-fából faragott Szűz Mária-szobrát a Szent Mihály Főszékesegyház oldalhajójában csodálhatjuk meg. Az egy rönkből faragott alkotás az Eleusza-ikonok hagyományát követi, vagyis a Mária és a gyermek Jézus közötti szoros kapcsolatot, szeretetet emeli ki, megrendítő élményt nyújtva a látogatóknak. „A gyermek átkarolja édesanyja nyakát, az arcuk egymáshoz simul. A formákat itt is a realitástól eltávolodva, leginkább a bizánci ikonok vagy a kora középkori szobrok stilizációjához hasonlóan alakítottam” – mondja a szobrászművész.

Új vársétákra várják az érdeklődőket

Novembertől hétvégente megújult vársétákkal várja az érdeklődőket a Veszprémi Főegyházmegye. A helyszínre látogatók két útvonal közül választhatják ki a számukra érdekesebbet: az egyik a Szent Mihály Főszékesegyházat és annak altemplomát, a Szent György Kápolnát, valamint a Szentháromság-szobrot mutatja be, a másik pedig az Érseki Palota kiemelt terein kalauzolja végig a résztvevőket, de érinti a Gizella Kápolnát is.

A Biró-Giczey Ház a hétfői szünnapot leszámítva minden nap nyitva tart – hétköznaponként a késő délutáni órákban, hétvégenként és ünnepnapokon pedig egész nap várja a látogatókat több kiállítással. Ezek egyike a nemrég az Év kiállítása 2025 díjjal elismert Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai című különleges tárlat, amely az Érseki Gyűjtemény kincseiből válogat, és Mária Magdolna életének mozzanatait bemutató műtárgyakon keresztül tárja fel a „Magdolnaság” titkát.

Varga Ferenc szobrászművész

Varga Ferenc a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakának és a Pécsi Tudományegyetem Képzőművészeti Mesteriskolájának elvégzése után öt évig tanult Japánban, ahol doktori fokozatot szerzett. Pályája elején a kortárs művészet haladó irányzataihoz sorolható műveket készített, amelyek magángyűjteményekbe kerültek, egy alkotása pedig a Magyar Nemzeti Galériában kapott helyet. Hazatérve a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán tanított, majd elhagyva a kortárs művészet világát, nyolc éven át a sarutlan kármelita nővérek magyarszéki kolostorának területén élt, festette és faragta a nővérek templomának képeit. „Nem emberek számára szerettem volna készíteni ezeket a szobrokat, hanem inkább csak imádságos munkával azoknak, akiket ábrázolnak” – fogalmazott a két Mária-szoborról a művész, aki remeteségi fogadalmat tett, ma a Mecsek egyik kis falujában él és dolgozik.

Kapcsolódó cikkek

Turizmus

Feltárulnak a fáraók kincsei: megnyílt a Grand Egyptian Museum (GEM)

Fotó:gem.eg A világ legnagyobb, egyetlen civilizáció régészeti leleteit bemutató múzeuma, a kairói Grand Egyptian Museum (GEM) két évtizednyi munka és 1 milliárd dolláros költségvetés után...
Tovább
Közlekedés

A repteret “becsatornázzák a már meglévő vasúti hálózatba”

A repülőtér kötött pályás vasúti kapcsolatának projektje már jónéhány éve az "asztalon van" , és a Budapest Airport visszavásárlásával pedig lehetővé is vált, hogy a Budapest Airportot becsatornázzák a már meglévő vasúti hálózatba.
Tovább
Turizmus

Újabb nemzetközi szállodát nyitott Budapesten az Accent

Kevesebb, mint 20 év alatt a hazai alapítású Accent Hotel Management az ország vezető, független szállodaüzemeltetőjévé nőtte ki magát. Több mint 2000 szobát számláló portfóliójuk most újabb budapesti egységgel bővül, ami a huszonkilencedik hotel a sorban. Francia szállodabefektető beruházásaként, Stühmer Frigyes egykori csokoládégyárában, a Szentkirályi utcában nyílt meg októberben a YOU Hotel Budapest, melynek üzemeltetését az Accent Hotel Management látja el.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Novembertől megújult sétákon fedezhetjük fel a veszprémi várnegyedet

Turizmus
Novembertől megújult sétákon vehetnek részt a veszprémi várnegyedbe látogatók, akik a Szent Mihály Főszékesegyház és az altemplom, valamint a Szent György Kápolna mellett a barokk Érseki Palota kiemelt tereit és a Gizella Kápolnát is felfedezhetik. A Biró-Giczey Házban továbbra is megtekinthető az Év kiállítása díjjal elismert Bogáncs és liliom című különleges tárlat, de a látogatók ebben a hónapban már a várnegyed két új Szűz Mária-szobrát is megcsodálhatják.
Tovább

Jön az MI, és mindent felforgat a biztosításban!

Gazdaság
Okoseszközökkel támogatott kockázatfelmérés a biztosítás jövője.
Tovább

Együtt sikerül: együttműködés az elesettekért

Cégvilág
A napokban egy olyan találkozóra került sor, amely az „Együtt sikerül” kampány részeként valósult meg, amit a Candy Hoover Hungary Kft. és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködése hívott életre. A cél egyszerű: megmutatni, hogy a társadalmi felelősségvállalás nem csak nagy szavak, hanem konkrét tettek sorozata, amely mindkét fél számára értéket teremt.
Tovább

Feltárulnak a fáraók kincsei: megnyílt a Grand Egyptian Museum (GEM)

Turizmus
Fotó:gem.eg A világ legnagyobb, egyetlen civilizáció régészeti leleteit bemutató múzeuma,...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Autó

Vállalati e-autó program: több mint ötezer nyertesnek utaltak már támogatást

Gyors ütemben halad a támogatások odaítélése is: már mintegy hétezer vállalkozás tudhatja nyertesnek magát.
Tovább
Hírek

Az év első kilenc hónapjában éves szinten csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt

Az év első kilenc hónapjában országosan és éves összevetésben csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt; a budapesti 25 százalékos erősödéshez képest a vármegyeszékhelyeken 65, a községekben pedig 93 százalékos élénkülés látható - közölte saját adatai alapján az ingatlan.com.
Tovább
Gazdaság

Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek.
Tovább
Gazdaság

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint...
Tovább
Gazdaság

A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
Tovább
Gazdaság

Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye

A kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.
Tovább
Gazdaság

Messze van a bankkártyák kiszorításától, de erősödik a qvik

A piaci várakozások szerint a következő hónapokban megjelenhet az első nagy kiskereskedelmi lánc is, ahol a pénztáraknál qvik-fizetés is választható lesz.
Tovább
Gazdaság

Hirdetési rekord az ingatlanpiacon

Az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanok iránt októberben 23 százalékkal csökkent az érdeklődés szeptemberhez képest, míg a nem támogatott ingatlanoknál csak 4 százalékos volt a visszaesés.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Novembertől megújult sétákon fedezhetjük fel a veszprémi várnegyedet

Novembertől megújult sétákon vehetnek részt a veszprémi várnegyedbe látogatók, akik a Szent Mihály Főszékesegyház és az altemplom, valamint a Szent György Kápolna mellett a barokk Érseki Palota kiemelt tereit és a Gizella Kápolnát is felfedezhetik. A Biró-Giczey Házban továbbra is megtekinthető az Év kiállítása díjjal elismert Bogáncs és liliom című különleges tárlat, de a látogatók ebben a hónapban már a várnegyed két új Szűz Mária-szobrát is megcsodálhatják.

Jön az MI, és mindent felforgat a biztosításban!

Okoseszközökkel támogatott kockázatfelmérés a biztosítás jövője.
© 2025 | www.azuzlet.hu