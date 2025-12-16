Kezdőlap Hírek NÚSZ: erősen indult a 2026-os autópálya-matricák elővásárlása
NÚSZ: erősen indult a 2026-os autópálya-matricák elővásárlása

A kép illusztráció. Forrás: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt./Facebook

Erősen indult az első hét a 2026-os autópálya-matricák elővásárlásában: az utazóközönség december 8-14. között összesen 23 ezer éves e-matricát vásárolt jelentette be keddi közleményében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Több mint 8,5 ezer darab éves országos, 13 ezer vármegyei, és megközelítőleg 1,5 ezer M1 regionális jogosultság kelt el, legnagyobbrészt, 84 százalékban hazai felségjelű D1 díjkategóriába tartozó személygépjárművekre.

A közlekedők már most elkezdtek M1 regionális e-matricát is vásárolni, az előértékesítés első 7 napján közel 1,5 ezer darab fogyott az új terméknek számító autópálya-matricából, legnagyobbrészt (88 százalékban) hazai D1 díjkategóriás személyautókra” – mondta el az új matricatípus kapcsán Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben.

Ha ugyanis valaki megvásárol egyet vagy többet az érintett vármegyei matricákból, és később mégis úgy dönt, hogy megveszi az M1 regionális matricát, akkor az érintett, feleslegessé vált vármegyei matricák árát nem feltétlenül kapja vissza. A vármegyei matricák visszavásárlására ugyanis az érvényességi idő megkezdése után nincs jogszabályi lehetőség – fogalmazott

Az M1 regionális e-matrica pontos területi érvényességéről már a NÚSZ Zrt. nemzetiutdij.hu oldalán elérhető E-matrica M1 regionális térképen is lehet tájékozódni – hívta fel a figyelmet a NÚSZ.

Az új maricatermék bevezetésével a jogalkotó célja, hogy az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt az autósokat kompenzálja a kialakuló torlódások és fennakadások miatt. A kedvezményes árú e-matrica Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatán használható lesz 2026-tól, és fontos tudni, hogy az új terméket bárki megvásárolhatja majd, nem csak az érintett vármegyében élők.

A NÚSZ Zrt. ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetiutdij.hu oldalon történő e-matrica elővásárlás során mindenki ügyeljen az érvényesség évének megfelelő beállítására, azaz a 2026-os év kiválasztására, mert a kiválasztott év korrigálására utólag szintén nincs lehetőség.

Fontos, hogy a vásárláskor – bárhol, bármilyen felületen történik is – még a fizetés előtt ellenőrizni kell a matrica és a jármű adatait: a matrica típusát és érvényességi idejét, a jármű rendszámát, felségjelzését és díjkategóriáját – figyelmeztet a NÚSZ.

