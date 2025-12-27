Kezdőlap Hírek NÚSZ: részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor
HírekKözlekedés
No menu items!

NÚSZ: részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor

AzÜzlet.hu

A kép illusztráció. Forrás: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt./Facebook

Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni, előre kell gondoskodni azok megváltásáról – közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt az MTI-vel.

A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek – tehergépjárművek, buszok – által használt HU-GO e-útdíj-rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1. 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámlaegyenleget feltölteni, és viszonylati jegyet vásárolni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók előre, a technikai átállást megelőzően, a január első napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel HU-GO-egyenlegüket.

A rendszerátállás előtt banki utalással az egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni, az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a HU-GO folyószámlán 2026. január 5-én történik meg – közölték, hozzátéve, hogy a HU-GO e-útdíj-rendszerben fedélzeti egységgel közlekedő ügyfeleik útdíjbevallását utólagosan befogadják.

A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni újévkor: december 31-én 23 óra 15 és január 1-jén reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkúthálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség, a nemzetiutdíj.hu oldalon, illetve a kisebb viszonteladóknál nem.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért ügyfeleiknek az útdíjhasználati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Brexit – Brit szakszervezeti vezető: vissza kell lépni az EU vámuniójába

Lammy kijelentette, hogy a Brexit súlyos gazdasági károkat okozott, mivel fontos piacától szakította el Nagy-Britanniát.
Tovább
Hírek

Már januárig elfogyhat a nyári nyaralások harmada

A síutak terén továbbra is népszerűek a privát szervezésű, rövid, közeli utazások Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és természetesen Lengyelország irányába.
Tovább
Gazdaság

A Temu letarolja a hazai webshopokat – a karácsony sem hoz változást

A külföldi online vásárlások átlagos értéke ennél közel 30 százalékkal magasabb volt és meghaladta a 23 600 forintot, ami közel 30 százalékos növekedést jelent éves összevetésben.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

NÚSZ: részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor

Hírek
A rendszerátállás előtt banki utalással az egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni, az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a HU-GO folyószámlán 2026. január 5-én történik meg
Tovább

Brexit – Brit szakszervezeti vezető: vissza kell lépni az EU vámuniójába

Gazdaság
Lammy kijelentette, hogy a Brexit súlyos gazdasági károkat okozott, mivel fontos piacától szakította el Nagy-Britanniát.
Tovább

AzÜzlet Év junior üzleti személyisége a Munch csapata, már több, mint 5 millió ételcsomagot mentett meg

Menedzser-Kihívások
AzÜzlet portálunk, 2025-ben első ízben hirdette meg közönségszavazását, amivel...
Tovább

HAMA ügyvezető: a mesterséges intelligencia és a tőkeerős külföldi szereplők dominanciája turbulenciát hozott az online IT piacra

Menedzser-Kihívások
Prohászka Ottó A gazdasági fellendülés ígérete helyett 2025-ben a bizonytalanság...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

NÚSZ: részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor

A rendszerátállás előtt banki utalással az egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni, az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a HU-GO folyószámlán 2026. január 5-én történik meg
Tovább
Gazdaság

Brexit – Brit szakszervezeti vezető: vissza kell lépni az EU vámuniójába

Lammy kijelentette, hogy a Brexit súlyos gazdasági károkat okozott, mivel fontos piacától szakította el Nagy-Britanniát.
Tovább
Hírek

Már januárig elfogyhat a nyári nyaralások harmada

A síutak terén továbbra is népszerűek a privát szervezésű, rövid, közeli utazások Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és természetesen Lengyelország irányába.
Tovább
Gazdaság

A Temu letarolja a hazai webshopokat – a karácsony sem hoz változást

A külföldi online vásárlások átlagos értéke ennél közel 30 százalékkal magasabb volt és meghaladta a 23 600 forintot, ami közel 30 százalékos növekedést jelent éves összevetésben.
Tovább
Hírek

Mérföldkő a falusi turizmusban – átadták a 2000. napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyet Tiszabábolnán

A napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer a FATOSZ által működtetett országos tematikus védjegyrendszer, amelynek célja, hogy a vendégek számára átlátható és hiteles információt nyújtson a falusi-vidéki szálláshelyek színvonaláról.
Tovább
Gazdaság

Horgász a pácban: szigorú szabályok lépnek életbe itt 2026-tól

Már nem lehet mindenhol minden módszerrel horgászni
Tovább
Hírek

Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli szünetben

A Zsolnay Negyed a téli szünetben is vár mindenkit, csupán december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén tart zárva.
Tovább
Fókuszban

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

NÚSZ: részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor

A rendszerátállás előtt banki utalással az egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni, az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a HU-GO folyószámlán 2026. január 5-én történik meg

Brexit – Brit szakszervezeti vezető: vissza kell lépni az EU vámuniójába

Lammy kijelentette, hogy a Brexit súlyos gazdasági károkat okozott, mivel fontos piacától szakította el Nagy-Britanniát.
© 2025 | www.azuzlet.hu