Nyár, élmény, Fehérvár – városi kalandok ezeréves kulisszák között

Székesfehérvár 2025 nyarán is a városi felfedezések egyik legkiemelkedőbb helyszíne: a történelmi falak között folyamatosan pezseg az élet. Egymást váltják a szabadtéri koncertek, fesztiválok, különleges kiállítások – nap mint nap új élmények várják az érkezőket.

Az egykori koronázóváros hűen őrzi múltját, miközben nyitott és életteli arcát mutatja, legyen szó akár egy nyugodt sétáról, vagy gasztronómiai élményről valamelyik vendéglátóhely árnyas teraszán.

Aki kultúrát keresi, az igazán jó helyen jár: Fehérvár kiállítóterei és múzeumai állandó és változatos időszaki tárlatokkal lepnek meg, hol elgondolkodtatnak, hol gyönyörködtetnek és szórakoztatnak. Tartalmas és felüdítő nyári napokat kínál Székesfehérvár.

MÚZEUMOK MINDEN IDŐRE

Szenzációs kentaur csontlelet? Erotikus ókori süteményforma? Tacskós kalaptű?! Torzított koponya? Meghökkentő tárgyak, sztorik, érdekességek a Szent István Király Múzeumban. A múzeum első 150 évét bemutató kiállításon olyan történeteket és különlegességeket találunk, amelyekkel az országban másutt nem találkozhatunk.

300 műtárgy, több tematikus egység, animációs rövidfilm, plakátok, archív fotók, sajtómegjelenések és interaktív vendégkönyvi bejegyzések között böngészve ismerheti meg a látogató a székesfehérvári múzeum 150 éves történetét. Régészeti, néprajzi, képzőművészeti és helytörténeti tárgyválogatásában a szokatlanra, az izgalmasra, a nem mindennaposra, a ritkán bemutatottra is koncentrál a tárlat.

Hager Ritta Kossuth-díjas, Prima Primissima díjas iparművész, textiltervező és gobelinművész Via Lucis – Belső fény című kiállítása a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban remekül egészíti ki az egykori koronázótemplom kőfaragványait és a királyi korszak történetét bemutató Solium Regni – Az ország trónusa állandó kiállítást. Az időszaki textil tárlat 33 művön keresztül enged betekintést Hager Ritta rendkívül gazdag életművébe – a legkorábbi alkotásoktól egészen a legújabb, Áldás című műig, amely először Székesfehérváron kerül bemutatásra.

Királyi hangolódás a júliusi hétvégéken

Székesfehérvár belvárosa idén nyáron ismét életre kel: folytatódik a nagy népszerűségnek örvendő „Királyok a belvárosban” eseménysorozat, amely a Székesfehérvári Királyi Napok előprogramjaként varázslatos szombati élményekkel várja a látogatókat.

Alkalmanként számos érdeklődő gyűlik össze, hogy személyesen is találkozhasson a közel 5 méter magas királyi óriásbáb-család tagjaival. A következő látványos felvonulásra július 5-én, szombaton kerül sor, ahol az Árpád-házi királyok óriásbáb-figurái vonulnak végig a Szabad Színházzal.

Az elkövetkezendő időszakban több szombati napon is találkozhatnak valamelyikükkel a Királyok a Belvárosban program keretében. Mindig más szereplők jelennek meg a fehérváriak között, így érdemes minden alkalommal kilátogatni a rendezvényekre.

Zene minden mennyiségben

Változatos a zenei kínálat is. Az Alba Regia Feszt idén is várja a szórakozni vágyókat. Három nap jazz, funk, soul és zenei élmények a város szívében, Székesfehérvár történelmi belvárosának egyik legszebben felújított helyszínén. A hagyományos Alba Regia Feszt idén is fantasztikus előadókkal, bensőséges koncertekkel és forró nyárestékkel vár mindenkit a Bartók Béla téren és a Múzeumkertben. A belépés idén is ingyenes, a rendezvény augusztus 6-a és 8-a között kerül megrendezésre. A rock és a pop szerelmeseinek is lélegzetelállító a fehérvári kínálat: Majka, Halott Pénz, Valmar, Dzsúdló és Krúbi mellett a Fehérvári Zenei Napok 2025-ös fesztiválfellépője lesz a Kerry King, Mastodon, Epica, Apocalyptica, Alestorm is – hogy csak néhányat említsünk a négy napos felhozatalból. Július 30-a és augusztus 2-a között idén is ezrek érkeznek Székesfehérvárra, hogy átérezzék az igazi FEZEN-hangulatot! A város egyik legkiemelkedőbb eseménye, a Székesfehérvári Királyi Napok idén is gazdag zenei kínálattal várja a látogatókat. Az augusztusi rendezvénysorozat nagyszínpadán három estén át népszerű előadók gondoskodnak a fergeteges hangulatról: koncertet ad a Magna Cum Laude, a Neoton Família és az Edda is. Garantált a szórakozás minden korosztály számára.

Székesfehérvári Királyi Napok

A város legnagyobb és legjobban várt eseménysorozata a Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál, a Székesfehérvári Királyi Napok, melyre idén augusztus 10-e és augusztus 20-a között kerül sor. Idén ismét nemzetközi szintű néptáncfesztivállal veszi kezdetét a programkavalkád, ahol India, Kanada, Kolumbia és Macedónia vendégeket vár a házigazda ARTE. Az ő felvonulásukkal, utcatáncukkal indul a látványos bemutatókkal, koncertekkel, színházi előadásokkal, óriásbáb felvonulással és hagyományőrzők bemutatóival, kézművesek vásárával tarkított programsorozat, lesz katonazenekari találkozó és Öreghegyi Mulatság is a Bory-vár tövében. Idén két alkalommal is hűsölhetünk az óriásbábokkal, ugyanis Királyi közkori lesz augusztus 9-én és 15-én MET Arénában.

A rendezvénysorozat leglátványosabb része a Koronázási Ünnepi Játékok három napja, annak is csúcspontja az Augusztus 20-i nemzeti ünnep a Királyok menetével. A huszonhárom, közel 5 méter magas királyi óriásbáb nagyszabású történelmi felvonulását hagyományőrző csapatok, régizenei együttesek, gólyalábas komédiások és táncosok kísérik. A rendezvényen családi és gyerekprogramok, lovagi torna és középkori vásári forgatag csalogatja időutazásra a látogatókat.

Gasztronómiai sokszínűség

Fehérvár cukrászai szinte minden gasztronómiai versenyről hoznak haza elismeréseket, így elárulhatjuk: az idei nyáron is találhatnak a belvárosi fagylaltkínálatban olyat a látogatók, amelyet nagyon szerettek a szakma legjobbjai is! A Krém Cukrászda „Rio” nevű fagylaltja bronzérmet szerzett a „Mentes” kategóriában, amelyben hozzáadott cukor, glutén, laktóz és tejfehérje nélkül készült fagylaltok versenyeztek. Emellett Székesfehérváron is elérhetővé vált a 2025-ös év fagyijának választott „Halleluja” nevű fagylalt, amely a Vatikán hivatalos édességeként vált ismertté. Ez a pirított mogyoróval és csokoládéval készült különlegesség a belvárosi Damniczki Cukrászdában kóstolható meg. Egy fehérvári séta mellé tökéletes választás valamelyik finom, hűsítő édesség, érdemes megkóstolni!

A Tourinformmal mindig más!

A várost megismerni és megszeretni egy pillanat műve – a székesfehérvári Tourinform iroda idegenvezetői is ezt szeretnék átadni „Mindigmás” túráikon, melyek között mindenki megtalálhatja a hangulatához, érdeklődéséhez illő sétát. Van köztük könnyed, mesélős nyáresti séta a belvárosban és a legújabb helyszíneken, panoráma buszos túra és izgalmas esti fáklyás séta is. A történelmi és kulturális kirándulások mellett természetesen a természetbe is elviszik az érdeklődőket a szakvezetők. Garantáltan minden szombaton csatlakozhatnak a Sóstó Látogatóközpont tematikus túráihoz, melyek a Sóstó Természetvédelmi Területére vezetnek.

Augusztus elején egyedülálló programlehetőséggel bővítjük a székesfehérvári események kínálatát. Városunk ikonikus, kabrióvá alakított Ikarus busza ezúttal a Hübris sörfőzdébe szállítja az utasokat. A helyszínen vezetett főzdetúra és sörkóstoló várja a résztvevőket, ahol a látogatók megismerkedhetnek a sörkészítés folyamataival és a legjobb kézműves sörökkel is. A frissítő élmény után a Panoráma busz visszaszállítja az utasokat a kiindulópontra – így az esemény teljes egészében kényelmesen, autó nélkül is elérhető.

Információ: https://turizmus.szekesfehervar.hu/szekesfehervar-nyari-garantalt-programjai-a-faklyas-setatol-a-naplemente-turaig