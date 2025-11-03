Kezdőlap Gazdaság Nyár után emelkedett a nyaralók ára
GazdaságHírek
No menu items!

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

AzÜzlet.hu

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint a lakóingatlanoké, de most ősszel mégis többet kell fizetni értük, mint a nyári főszezonban – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Összeszedtük, hogy jelenleg mekkora kínálatból és mennyiért válogathatnak azok, akik hétvégi ház vásárlásában gondolkodnak.

Sokan gondolkodnak el a nyaralóvásárláson nyár után, főként az őszi iskolai szünetben, mivel több idő van válogatni, még a szezon előtt el lehet végezni a szükséges felújításokat, illetve alacsonyabb árakban is reménykednek a vevők.

Ám ahogy a tavalyi évre, úgy az ideire sem igaz az utóbbi állítás, mivel ahogy a lakóingatlanok hónapról hónapra drágultak, úgy az üdülők hirdetési árai is emelkedtek, igaz, a normál lakóingatlanok 19 százalékos éves áremelkedésével szemben az éves áremelkedés itt valamivel alacsonyabb, 15 százalék volt.

Aki nyáron vett, jobban járt

Az olyan lakóingatlanok négyzetméterára, amelyeket nem állandó lakhatásra, hanem időszakos tartózkodásra, pihenésre használnak, a zenga.hu teljes aktív hirdetésállományát tekintve a szezon kezdetén (2025 áprilisáról júliusára) 6 százalékkal emelkedett, majd októberre további 3 százalékkal.

A nyaralókat, hétvégi házakat átlagosan 870 ezer forintos négyzetméteráron hirdetik országszerte, azt azonban hozzá kell tenni, hogy az üdülőingatlanok forgalmi értéke erősen függ az elhelyezkedéstől, a turisztikai környezettől és a közműellátottságtól is, azaz a kínálatban a régi présházaktól kezdve a közvetlen vízparti új építésű házakig minden megtalálható” – hívta fel a figyelmet Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A legnépszerűbb nyaralóhely továbbra is a Balaton, ami a budapesti ingatlanárakkal vetekszik. Veszprém és Somogy vármegyékben például 1,3 millió forint most a nyaralók és hétvégi házak átlagos négyzetméterára, Zalában viszont kevesebb mint 600 ezer forint, ami annak is köszönhető, hogy ott a kínálat jelentős része a Balatontól távolabbi településeken található.

Aki Budapest vonzáskörzetében szeretne magának hétvégi házat venni, négyzetméterenként 800 ezer forinttal számolhat a zenga.hu adatai szerint, míg a Velencei-tavat is magában foglaló Fejérben 700 ezer forint alatt megállnak a négyzetméterárak. 

Hol érdemes keresgélni?

A zenga.hu kínálatában a legtöbb nyaralót, üdülőt és hétvégi házat a Balaton környékén kínálják eladásra, de sok hétvégi ház eladó Pest és Fejér vármegyében is. Előbbiben a Duna vagy kisebb horgásztavak, utóbbiban a Velencei-tó környéke magyarázza a számokat. Ugyanakkor számottevő kínálatot még Komárom-Esztergom, Baranya, Bács-Kiskun és Békés vármegyékben találunk.

A kiemelkedő balatoni települések mellett – Siófok, Balatonfüred, Balatonalmádi, Zamárdi, Fonyód – azt látjuk, hogy sok eladó hétvégi házat hirdetnek a Dunakanyarban (Verőce, Kismaros, Nagymaros), de a Velencei-tó és a Tisza-tó településein is folyamatosan nő a nyaralóállomány. A Mátra és Bükk térségében pedig az erdőszéli, panorámás, kisebb alapterületű nyaralók a népszerűek” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Mire érdemes figyelni, ha nyaralót vennél?

Jogállás és besorolás:
Nem mindegy, hogy az ingatlan üdülőként, lakóházként vagy zártkertként szerepel a nyilvántartásban. Ez befolyásolja a használatot, a beépíthetőséget és a finanszírozási lehetőségeket is.

Közművek megléte:
Van víz, villany, csatorna vagy legalább emésztő? Ezek hiánya komoly pluszköltséget és kényelmetlenséget jelenthet.

Megközelíthetőség:
Földúton vagy aszfaltúton érhető el a ház? Télen is járható az út? Ha minden hétvégét ott töltenél, nem mellékes szempont.

Az épület állapota:
Sok nyaraló csak szezonális használatra épült. Ellenőrizni kell a szigetelést, tetőt, vezetékeket, mert egy olcsó vétel könnyen válhat drága felújítási projektté.

Környezet és szomszédság:
Csendes pihenésre alkalmas helyszínt vagy épp nyüzsgő üdülőövezetet? Nézd meg a környéket különböző napszakokban is.

Természeti kockázatok:
Tóparti vagy folyóközeli ingatlannál fontos utánanézni az árvíz- vagy belvízveszélynek.

Fenntartási költségek:
A ritkán használt házak karbantartása és biztosítása gyakran arányaiban drágább, mint egy állandó lakóingatlané.

Hasznosítási lehetőségek:
Ha bérbe is adnád, érdemes előre tájékozódni az engedélyezésről és a helyi szabályokról, de azt is fontos észben tartani, hogy a jó elhelyezkedés később komoly értéknövelő tényező lehet. 

A zenga.hu-ról

A zenga.hu az egyik legnagyobb és az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai ingatlanhirdetési portál (a portálon feladott ingatlanhirdetések, oldallátogatottság száma alapján), tulajdonosa és üzemeltetője az OTP Bank Nyrt. 100 százalékos leányvállalata, az OTP Otthonmegoldások Kft. A zenga.hu célja egy olyan egyedülálló otthonteremtési portál kialakítása, amely iparágakon átívelő megoldásokkal vezeti végig az ügyfeleket az ingatlaneladás, ingatlanvásárlás, bérbeadás és bérlés folyamatán, az új otthon gondolatának felmerülésétől az ingatlan keresésen át egészen a beköltözésig.

 

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
Tovább
Gazdaság

Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye

A kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.
Tovább
Gazdaság

Messze van a bankkártyák kiszorításától, de erősödik a qvik

A piaci várakozások szerint a következő hónapokban megjelenhet az első nagy kiskereskedelmi lánc is, ahol a pénztáraknál qvik-fizetés is választható lesz.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

Gazdaság
A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint...
Tovább

A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Gazdaság
Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
Tovább

Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye

Gazdaság
A kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.
Tovább

Messze van a bankkártyák kiszorításától, de erősödik a qvik

Gazdaság
A piaci várakozások szerint a következő hónapokban megjelenhet az első nagy kiskereskedelmi lánc is, ahol a pénztáraknál qvik-fizetés is választható lesz.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint...
Tovább
Gazdaság

A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
Tovább
Gazdaság

Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye

A kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.
Tovább
Gazdaság

Messze van a bankkártyák kiszorításától, de erősödik a qvik

A piaci várakozások szerint a következő hónapokban megjelenhet az első nagy kiskereskedelmi lánc is, ahol a pénztáraknál qvik-fizetés is választható lesz.
Tovább
Gazdaság

Hirdetési rekord az ingatlanpiacon

Az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanok iránt októberben 23 százalékkal csökkent az érdeklődés szeptemberhez képest, míg a nem támogatott ingatlanoknál csak 4 százalékos volt a visszaesés.
Tovább
Gazdaság

Eltűnik a fiataloknak szóló, „öt százalékos” zöld lakáshitel

Egy 30 millió forintos, 20 évre felvett 5 százalékos lakáshitellel havonta nagyjából 25-30 000 forintot lehet megspórolni a törlesztőrészleten.
Tovább
Gazdaság

Napi rekordokat is hozott a tőzsde

Pozitív, újabb napi rekordokban is gazdag hónapot tudhat maga mögött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX. A szeptemberi záróértéket túlszárnyalva, 107 319,9 ponton zárt, újabb történelmi csúcsot is beállítva a hónap utolsó napján.
Tovább
Fogyasztóvédelem

4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették – országos vizsgálat

Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették -
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint a lakóingatlanoké, de most ősszel mégis többet kell fizetni értük, mint a nyári főszezonban –...

A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
© 2025 | www.azuzlet.hu