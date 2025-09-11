Nyári forgalom, kora őszi programok a fővárosi fürdőkben

Ezen a nyáron az időjárás ismét megmutatta, komoly hatással lehet a strandolási kedvre, és ezáltal a strandok forgalmára. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. zárt már eredményesebb szezont az ez évinél, a tervszámok ugyan teljesültek, a növekedés azonban elmaradt a várakozásoktól. Társaságunk kiemelten készül ezért a nyárias szeptemberi jó időben őszi programjaira.

Hogyan alakult 2025 nyara?

A budapestiek és a fővárosba látogatók számos strand és fürdő közül választhatnak, ha forró nyári napokon hűsölni vágynak. A fürdőzés mellett a strandok parkos területein az árnyat adó fák alatt is jobban elviselhető a hőség, mint a városban. A tapasztalatok szerint a nyári szezon ma már nem május elején indul, a strandolók inkább megvárják az igazi kánikulát, ami manapság 30 fok feletti hőmérsékletet jelent. Az időjárás már nemcsak azt határozza meg, mikor kezdődik a strandidény, a nyár folyamán is erősen befolyásolja a vendégforgalmat. Jó példa erre az idei nyár, június biztatóan indult, majd a teljes júliusi hónap – szokatlanul és váratlanul – kifejezetten hűvös volt, augusztusban tért vissza végre a nyáridő néhány hőségriadós nappal. Köztudott, hogy augusztus 20. után csendesedik a nyári hangulat, bármilyen nagy is a meleg még, a vakáció a végéhez közeledik, a strandokat kedvelő gyerekes családok pedig már inkább az iskolakezdésre készülődnek.

Az időjárás alakulását pontosan tükrözte társaságunk fürdőinek és strandjainak forgalma is, a belföldi és külföldi vendégeket tekintve egyaránt. A nyár első és utolsó hónapja a terveknek megfelelően alakult, míg a nyár közepe olyan komoly visszaesést hozott, mely jelentős részben felemésztette a korábbi hónapok többleteredményét. Összességében tekintve június-augusztus hónapokban a vendégforgalom elérte az 1,2 millió főt. A 2025. nyári hónapok bevétele meghaladta a 7,6 milliárd forintot.

A vendégek összetételét tekintve tárasáságunk négy történelmi fürdőjét zömében külföldiek látogatják, a január-július időszakot nézve átlagosan 83:17 százalékos arányban. Ezen belül a Széchenyi fürdőben ez az arány érvényesül, a Gellért fürdő esetében a külföldiek, a Rudas és Lukács fürdőknél pedig a magyar vendégek felé tolódik kicsit a hangsúly. Érdekesség, hogy a Palatinus fürdő egyre népszerűbb a külföldiek körében is. A nemzetközi megoszlás évenként kis mértékben módosul: 2025-ben az eddigi adatok alapján a top „küldő” országok az Egyesült Királyság, Spanyolország, Olaszország és az Egyesült Államok, illetve jelentős még Franciaország és Németország is. Együttesen a vendégforgalom csaknem 60 százalékát adják.

Fürdőink, uszodáink, strandjaink változatlanul népszerűek itthon is. Az egészség megőrzése és az egészséges életmód érdekében jelentős kedvezményeket biztosít társaságunk a hazai és ezen belül a budapestiek számára bérletkonstrukciókkal, a Zsigmondy Klubkártyával és egyéb lehetőségekkel. Az augusztus végi adatok szerint vendégeink ez évben 7200 bérletet vásároltak (beleértve a 15 alkalmastól a 365 napos bérletig). Év eleje és augusztus vége időszakban az idén több, mint 8800 új Zsigmondy Klubkártyát váltottak ki, összességében 22 ezer feletti azon hazai fürdőzők száma, akik a történelmi fürdőinkbe szóló rendkívül kedvezményes konstrukcióval élnek. Június eleje óta a kártya online is igényelhető, 3000 kártyát már ilyen módon intéztek vendégeink.

Ez évben az eddigiek mellett számos új kedvezményt vezetett be társaságunk, melyek részletes bemutatása honlapunkon elérhető: https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/kedvezmenyes-ajanlatok.

A nyár végével a szezonnyitáshoz hasonlóan ütemezetten történik a strandok, strandrészek zárása is – csak éppen fordított sorrendben. A csak nyáron üzemelő Római és a Pünkösdfürdői strandon augusztus 31. volt az utolsó nyitvatartási nap. Az indián nyárt érdemes kihasználni, hiszen még lehet fürdőzni a margitszigeti Palatinus fürdő, illetve a Paskál fürdő vagy a Pesterzsébeti fürdő egyes kültéri medencéiben is. Az időjárástól függően fokozatosan térnek át a fürdők a téli üzemmódra. Társaságunk fürdőinek többsége bel- és kültéri medencékkel is rendelkezik, így egész évben nyitva tartanak, télen is igénybe vehetik az úszni, fürdőzni vagy szaunázni vágyók, és természetesen a gyógyászati szolgáltatások is elérhetők.

Sokan már azt is tudják, hogy Budapesten minden nap van egy fürdő, amely 22 óráig nyitva tart.

A fürdők listája itt érhető el: https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/hirek/a-het-minden-napjan-lehet-22-oraig-furdozni

Fürdős kényeztető programok a kora őszi napokra

„A víz a női princípium hordozója és képes az állandó megújulásra”. A testi-lelki megszépülés jegyében folytatódik a női fürdő rituálé Feller Adrienne-nel a Rudas fürdőben, időpontja szeptember 16., helyszín ezúttal is a törökfürdő rész. Érdemes időben bejelentkezni a mindig teltházas programra: https://www.rudasfurdo.hu/adrienne-feller-furdo-rituale.

A szaunakedvelők egész évben keresik és igénylik a különleges szaunaprogramokat. A Pesterzsébeti fürdő szeptember 19-én ismét Szauna Pénteket tart. A szaunaestet továbbra is minden hónap harmadik péntekén rendezik meg. Információk bővebben: https://www.pesterzsebetifurdo.hu/szauna-pentek.

Ellazulásra-felfrissülésre csábít a Széchenyi fürdő World Wellness Weekend programja szeptember 21-én. A 2017 óta megrendezett World Wellness Weekend globális wellness mozgalommal minden év szeptember harmadik hétvégéjén a testi-lelki egészséget, a vitalitást és a belső egyensúlyt ünneplik világszerte. Célja az egészségesebb, boldogabb és aktívabb globális közösségek létrehozása, összefogása. Ehhez az idén 160 ország több, mint 10 ezer helyszíne csatlakozik, köztük immár ötödik alkalommal a Széchenyi fürdő is. A varázslatos fürdőpalotában egyedi mozgás- és relaxációs elemekből felépülő tematikus programokból lehet választani. A Napfürdő, a Lélegző test és a Hullám Harmónia turnusok a nap folyamán több időpontban is indulnak. A csomag tartalmazza az egész napos fürdőbelépőt kabinnal, köntös és törölközőhasználattal, profi oktatók által vezetett mozgás, relaxáció és harmónia foglalkozásokat, két inspiráló előadást a gyógyvíz testi-lelki hatásairól és mindehhez egészséges finomságokat is. Részeletes információ: https://www.szechenyifurdo.hu/world-wellness-weekend.

A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz ez évben is csatlakozunk, a kulturális örökségünk megismerésére és megóvására mozgósító akció keretében a Széchenyi, a Gellért és a Lukács fürdőben szervezünk vezetett sétákat szeptember 20-21-én.

Társaságunk ebben az évben is készül az ENSZ Turisztikai Világszervezete kezdeményezésére meghirdetett turizmus világnapja megünneplésére. Szeptember 27-én az a szokás, hogy a turisztikai ágazat szereplői ajándékkal lepik meg az utazókat. Ez alkalommal a helyszín a legendás és méltán világhírű Gellért fürdő lesz. Szeptember utolsó hétvégéjén különleges programokban és felejthetetlen közös élményekben lehet mindazoknak része, akik ide látogatnak, mielőtt a teljes rekonstrukció megkezdése miatt a Gellért fürdő átmeneti időre bezárja kapuit. Ízelítőként néhány a „Visszavárunk Gellért” programjából: filmvetítés a Gellért emlékezetes pillanataiból, fürdőséták, Saly Noémi előadása a fürdőről, kiállítás egykori fotókból, zenés-táncos programok meglepetéssel. A részletek hamarosan elérhetők a fürdő honlapján.