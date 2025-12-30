Kezdőlap Hírek Nyáron indul a Halms Hungary Miskolcon épülő üzemének első gyártóegysége
Nyáron indul a Halms Hungary Miskolcon épülő üzemének első gyártóegysége

Jövő nyáron kezdi meg működését a kínai Huashuo csoporthoz tartozó Halms Hungary Miskolcon épülő európai járműipari központjának első gyártóegysége – közölte az ipariingatlan-fejlesztéssel foglalkozó INPARK.

Mint írták, a járműipari központ megépítéséhez az INPARK csaknem 30 ezer köbméter földet mozgatott meg és több mint 8600 köbméter betont, valamint 54 kilométernyi villamos vezetéket használt fel. A Déli Tudományos és Technológiai Parkban, INPARK-területen a Halms alumíniumöntvényeket és megmunkált alkatrészeket gyárt majd olyan vezető autómárkák és autóipari beszállítók számára, mint a Volvo és a Magna.

A közepes és nagyméretű nagynyomású alumíniumöntvényeket és megmunkált alkatrészeket gépjármű-hajtásegységekhez, erőátviteli és szerkezeti rendszerekhez alkalmazzák. Miskolcon kizárólag újrahasznosított alumíniumot használnak majd a gyártáshoz, a több mint 200 millió eurós beruházás 3 ütemben valósul meg 2032-ig – közölték.

A közlemény szerint a Miskolcon épülő, 100 ezer négyzetméteres üzem évente kétmillió járműipari alkatrészt is képes lesz legyártani, és a tervek szerint ezer embernek biztosít majd munkát.

A Halms 2023-ban építette fel Debrecenben járműipari feldolgozó üzemét, ahol főként alumíniumötvözetből készít motorházakat, autóipari alkatrészeket. A cég tulajdonosa, a Huashuo csoport úgy döntött, hogy a feldolgozás mellett gyártási folyamatait is Magyarországra telepíti, Miskolcon létrehozva a cégcsoport európai központját és termelési bázisát.

A debreceni székhelyű Halms Hungary Kft. tavaly 17,318 millió eurós nettó árbevételre tett szert, 2023-ban ez az érték 10,015 millió euró volt. A cég tavaly 3,641 millió eurós, 2023-ban 2,650 millió eurós veszteséggel zárt. (MTI)

