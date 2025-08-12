Nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok indulnak Kárpátalján

A magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti hatékony kommunikációt segítő nyelvtanfolyamok indulnak Kárpátalján a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával – tájékoztatta az államtitkárság kedden közleményben az MTI-t.

A közlemény szerint Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán zajló Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia résztvevőinek küldött videóüzenetében úgy fogalmazott: “Kárpátalja Ukrajna soknemzetiségű régiója, ahol évszázadok óta élnek egymás mellett békében és megértésben a különböző etnikumok. Egymás nyelvének és a nyelven keresztül egymás kultúrájának, gondolkodásának ismerete nagyban segíti a nemzetek közötti toleranciát és együttműködést”.

Kiemelte: “mindezt szem előtt tartva döntött úgy a Nemzetpolitikai Államtitkárság a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve, hogy egy új programot indít, amelynek célja, hogy inkluzív módon támogassa, elősegítse a nyelvek és kultúrák közötti együttélést. A programot Kárpátalja köztiszteletben álló nyelvészéről, Kótyuk Istvánról neveztük el”.

Nacsa Lőrinc ismertette, a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamra jelentkezők magyar mint idegen nyelv és ukrán mint idegen nyelv képzésben vehetnek részt. A program megvalósításában összesen 72 pedagógus működik közre.

A magyar mint idegen nyelv oktatása 50, az ukrán mint idegen nyelv oktatása pedig hét településen valósul meg 2025 augusztusa és 2026. július 30. között.

Az államtitkár kiemelte: “örömünkre szolgál, hogy a mai napon már kezdetét is vette a tanfolyam oktatóinak képzése a főiskola bázisán, neves szakemberek bevonásával, szeptemberben pedig megindulnak a képzések. A nyelvtanfolyamnak nemcsak a különböző etnikumok közötti megértést szolgáljuk, hanem a jelenlegi nehéz háborús gazdasági helyzetben több mint 70 oktatónak biztosítunk munkát és segítjük a szülőföldön való megmaradásukat” – hangsúlyozta.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói által a képzéshez kidolgozott tananyag gyakorlatorientált, a mindennapi élethelyzetekre készíti fel a résztvevőket.

A nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok különösen hasznosak a közszférában dolgozók – például pedagógusok, egészségügyi dolgozók és közigazgatási munkatársak – számára is, hiszen segítik őket abban, hogy hatékonyabban tudjanak kapcsolatot teremteni a különböző nyelvi hátterű ügyfelekkel, tanulókkal vagy betegekkel.