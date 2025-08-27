Kezdőlap Cégvilág Nyereséges volt a Rába, de csökkent az árbevétele
Nyereséges volt a Rába, de csökkent az árbevétele

A Rába Járműipari Holding Nyrt. árbevétele 8,2 százalékkal 28,822 milliárd forintra csökkent az idei év első hat hónapjában az előző év azonos időszakához képest, adózott eredménye 2,141 milliárd forint volt, szemben az egy évvel korábbi 448 millió forint veszteséggel – közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat szerdán a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A második negyedévben az árbevétel 0,8 százalékkal 14,247 milliárd forintra csökkent, míg az adózott eredmény soron az egy évvel korábbi 257,6 millió forintos veszteség 2,120 milliárd forintos nyereségbe fordult át.

Az EBITDA (kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény) az első fél évben 4,181 milliárd forintra növekedett az előző évi 1,823 milliárd forint után. Az április-júniusi időszakra vetítve az EBITDA 439 százalékkal, 3,452 milliárd forintra ugrott.

A vállalat üzemi eredménye az első fél évben 2,697 milliárd forint volt, ami éves összevetésben 378 százalékos bővülés, míg a második negyedévben az egy évvel korábbi 6 millió forintról 2,687 milliárd forintra emelkedett.

A tájékoztatás szerint a kiugró növekedést egyedi ingatlanértékesítésből származó bevétel okozza, ez egyszeri tétel nélkül a csoport szintű korrigált operatív eredmény 69 millió forintot tett ki a fél évben.

A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a futómű, az alkatrész, a jármű és a hajtómű üzletág.

Az üzleti környezet kapcsán megjegyezték: a releváns piacokon a kereslet csökkenésének üteme a második negyedévben lassult, de így is a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szinten stabilizálódtak az eladások. Az európai haszongépjármű piacon a kereslet az első hat hónapban 14 százalékkal csökkent és hasonló ütemű visszaesést mértek a Rába mezőgazdasághoz kapcsolódó termékei iránt.

A vállalatcsoport gyártási költségei továbbra is jelentős nyomást helyeznek a pénzügyi eredményességre, az árfolyamhatás viszont kedvezően hatott az üzemi eredményességre az első fél évben. .

Az európai járműipar növekedési kilátásai továbbra is nehezen prognosztizálhatók és jelentős bizonytalansági tényezőt jelent az amerikai vámszabályozás és annak hatásai az európai gazdasági szereplőkre – tájékozattak.

A Rába csoport pénzügyi helyzetét továbbra is stabil likviditási pozíció jellemezte az első fél évben, a nettó hitelállomány szintje a tárgyidőszak végén a bázisidőszaki 14,7 milliárd forintról 11,6 milliárd forintra csökkent.

A közlemény idézi Hetzmann Bélát, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatóját, aki szerint a féléves eredmények igazolják, hogy a vállalat a tartós piaci bizonytalanságok mellett is képes volt működési stabilitását fenntartani. Kiemelte a vállalat 67 000 négyzetméter alapterületű gyártócsarnok felújítását, amely technológiai, gazdasági és fenntarthatósági szempontból egyaránt stratégiai jelentőségű beruházás.

A Rába Nyrt. részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. A papír 1475 forinton zárt szerdán. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 1760, a legalacsonyabb 1205 forint volt.

